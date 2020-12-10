Son Dakika | Åžampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran skor! Halil Umut Meler...

Halil Umut Meler karÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiledi.Â Melerâ€™in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet KÃ¶mÃ¼rcÃ¼oÄŸlu yaptÄ±. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Arda KardeÅŸler oldu. KarÅŸÄ±laÅŸmada Sascha Stegemann VAR, Ali PalabÄ±yÄ±k ise AVAR olarak gÃ¶rev yaptÄ±.