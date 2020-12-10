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Derleme - Detay | Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 10 AralÄ±k 2020 - 07:45 | 

Son Dakika | Åžampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran skor! Halil Umut Meler...

Åžampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takÄ±mlarÄ±n belirlendiÄŸi maÃ§lar oynandÄ±. 23:00 seansÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalarda ilginÃ§ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yaÅŸandÄ±. Halil Umut Meler de tarihe geÃ§ti.

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Åžampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aÅŸamasÄ± gece yarÄ±sÄ± biten karÅŸÄ±laÅŸmalarla tamamlandÄ±. Avrupa futbolunun kulÃ¼p dÃ¼zeyindeki en Ã¶nemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarÄ±nda da son maÃ§lar yapÄ±ldÄ±.

2BAÅžAKÅžEHÄ°R NEYMARI DURDURAMADI
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BAÅžAKÅžEHÄ°R NEYMAR'I DURDURAMADI

Temsilcimiz BaÅŸakÅŸehir, yarÄ±da kalan maÃ§ta PSG'ye 5-1 maÄŸlup olarak H Grubu'nu Ã¼Ã§ puanla dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada tamamladÄ±. Paris Saint Germain ile birlikte Leipzig grubu ilk iki sÄ±rada tamamlayÄ±p son 16 turuna kaldÄ±lar.Â 

3HAYAL KIRIKLIÄžI; AJAX
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HAYAL KIRIKLIÄžI; AJAX

Gecenin ilk maÃ§larÄ± Hollanda ve Danimarka'da oynandÄ±. Ajax, sahasÄ±nda Atalanta'ya 1-0 maÄŸlup olunca UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. 13 puanla grup lideri olan Liverpool'un dÄ±ÅŸÄ±nda Atalanta Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza atÄ±p 11 puanla ikinci olarak Ã¼st tur biletini kaptÄ±.

4LÄ°VERPOOL KASMADI
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LÄ°VERPOOL KASMADI

Liverpool, formalite maÃ§Ä±nda Midtjylland deplasmanÄ±ndan 1-1'lik skorla dÃ¶ndÃ¼. Â

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A Grubu'nda Bayern MÃ¼nih, Lokomotiv Moskova'yÄ± SÃ¼le ve Moting'in golleriyle 2-0 yendi. Atletico Madrid de Salzburg'u deplasmanda aynÄ± skorla geÃ§ti. Bayern'in 16 puanla lider tamamladÄ±ÄŸÄ± grupta Diego Simeone'nin Ã¶ÄŸrencileri 9 puanda kalmasÄ±na raÄŸmen son 16 biletini elde etti.

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B Grubu'nda ise Real Madrid, evindeÂ Â Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± Benzema'nÄ±n golleriyle 2-0 yendi ve 10 puanla grubu lider bitirdi.

723:00 SEANSININ Ä°LGÄ°NÃ‡ GÃ–RÃœNTÃœSÃœ: 2-0
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23:00 SEANSININ Ä°LGÄ°NÃ‡ GÃ–RÃœNTÃœSÃœ: 2-0Â

23:00'da baÅŸlayan altÄ± maÃ§Ä±n dÃ¶rdÃ¼nÃ¼n 2-0'lÄ±k skorlarla tamamlanmasÄ± dikkat Ã§ekti.

8INTER ÅžOKTA
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INTER ÅžOKTA

8 puanÄ± bulunan Borussia MÃ¶nchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk maÃ§Ä±nÄ±n 0-0 bitmesiyle ikili averaj Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ sayesinde grupta 2. sÄ±rayÄ± aldÄ±. Inter'in Avrupa macerasÄ± geÃ§en sezon olduÄŸu gibi bu sezon da erken bitti.

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C Grubu'ndaÂ ikinciliÄŸi garantileyen Porto ise konuk olduÄŸu Olympiakos'u yine 2-0 maÄŸlup etti.Â

10HALÄ°L UMUT MELER TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°
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HALÄ°L UMUT MELER TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

Manchester City, Halil Umut Meler'in yÃ¶nettiÄŸi mÃ¼cadelede Olympique Marsilya'yÄ± 3-0 yendi. A Gonzalez'in 90'da kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle 2-0 trendi bozuldu ve City sahadan Ã¼Ã§ farklÄ± galip ayrÄ±ldÄ±.

11
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Halil Umut Meler karÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiledi.Â Melerâ€™in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet KÃ¶mÃ¼rcÃ¼oÄŸlu yaptÄ±. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Arda KardeÅŸler oldu. KarÅŸÄ±laÅŸmada Sascha Stegemann VAR, Ali PalabÄ±yÄ±k ise AVAR olarak gÃ¶rev yaptÄ±.

12SADECE 15 FAUL DÃœDÃœÄžÃœ
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SADECE 15 FAUL DÃœDÃœÄžÃœ

PozisyonlarÄ± yakÄ±ndan sÃ¼zen Meler'in karÅŸÄ±laÅŸmada sadece 15 faul Ã§almasÄ± dikkati Ã§eken bir baÅŸka noktaydÄ±. Oyunun Ã§ok az durduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmada kalelere toplam 23 ÅŸut atÄ±ldÄ±.

13Ä°LK KEZ BÃ–YLESÄ°NE Ã–NEMLÄ° BÄ°R MAÃ‡I YÃ–NETTÄ°
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Ä°LK KEZ BÃ–YLESÄ°NE Ã–NEMLÄ° BÄ°R MAÃ‡I YÃ–NETTÄ°

Temsilciden iyi rapor almasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan Halil Umut Meler, bu seviyelerde maÃ§ yÃ¶neteceÄŸinin garantisini de vermiÅŸ oldu.

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Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸan maÃ§ta 45 dakika forma giyerken yerini Sterling'e bÄ±raktÄ±.

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