Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran skandal görüntü

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ikinci maçlar yapılırken, Rusya'da oynanan L.Moskova-B.Münih maçı geceye damga vurdu.UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 2. maçlar yapıldı.B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'a karşı 1 puanı, son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.Maç, ev sahibi Borussia Mönchengladbach'tan Thuram'ın 33 ve 58, Real Madrid'den Benzema'nın 87 ve Casemiro'nun 90 3'üncü dakikada attığı gollerle 2-2 bitti.B Grubu'ndaki diğer maçta Shakhtar Donetsk-Inter mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı. Shakhtar Donetsk, puanını 4'e, Inter de 2'ye yükseltti.C Grubu'nda Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Manchester City, 2'de 2 yaptı. Fransa'da oynanan maçta İngiliz ekibinin gollerini; Torres, İlkay ve Sterling kaydetti.Bu sonuçla 6 puana yükselen Manchester City, ilk sırada yer aldı. Puanla tanışamayan Marsilya ise son sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Porto, Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti.Liverpool'un galibiyet gollerini Jota attı. Bu sonuçla İngiliz ekibi grubunda birinci sıraya yükseldi.Henüz puanı bulunmayan Midtjylland ise son sırada yer aldı. Liverpool'da Van Dijk'tan sonra Fabinho da sakatlandı ve Midtjylland maçına devam edemedi.D Grubu'nın diğer maçında ise 2-0 öne geçen Ajax, üstünlüğünü koruyamadı ve yediği 2 golle Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında son şampiyon Bayern Münih, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.Son şampiyon Bayern Münih, Goretzka'nın 13 ve Kimmich'in 79. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü ise 70. dakikada Miranchuk'tan geldi.Lokomotiv Moskova ile Bayern Münih karşılaşırken, Rus taraftarlar adeta koronavirüse davetiye çıkardı.Rusya'da oynanan maçta tribünleri dolduran ev sahibi takım taraftarları, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmezken, koronavirüs adeta meydan okudu.A Grubu'nun diğer maçında gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Atletico Madrid, Salzburg'u 3-2 yendi.