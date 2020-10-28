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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 01:33 | 

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran skandal görüntü

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ikinci maçlar yapılırken, Rusya'da oynanan L.Moskova-B.Münih maçı geceye damga vurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ikinci maçlar yapılırken, Rusya'da oynanan L.Moskova-B.Münih maçı geceye damga vurdu.

2İKİNCİ MAÇLAR OYNANDI
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İKİNCİ MAÇLAR OYNANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 2. maçlar yapıldı.

3R.MADRİD SON DAKİKALARDA PUANI KURTARDI
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R.MADRİD SON DAKİKALARDA PUANI KURTARDI

B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'a karşı 1 puanı, son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.

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Maç, ev sahibi Borussia Mönchengladbach'tan Thuram'ın 33 ve 58, Real Madrid'den Benzema'nın 87 ve Casemiro'nun 90 3'üncü dakikada attığı gollerle 2-2 bitti.

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B Grubu'ndaki diğer maçta Shakhtar Donetsk-Inter mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı.

Shakhtar Donetsk, puanını 4'e, Inter de 2'ye yükseltti.

6CITY 2DE 2 YAPTI
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CITY 2'DE 2 YAPTI

C Grubu'nda Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Manchester City, 2'de 2 yaptı.

Fransa'da oynanan maçta İngiliz ekibinin gollerini; Torres, İlkay ve Sterling kaydetti.

7OLYMPIAKOS PORTOYA DİRENEMEDİ
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OLYMPIAKOS PORTO'YA DİRENEMEDİ

Bu sonuçla 6 puana yükselen Manchester City, ilk sırada yer aldı. Puanla tanışamayan Marsilya ise son sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Porto, Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

8LIVERPOOL HEM KAZANDI HEM KAYBETTİ
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LIVERPOOL HEM KAZANDI HEM KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti.

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Liverpool'un galibiyet gollerini Jota attı. Bu sonuçla İngiliz ekibi grubunda birinci sıraya yükseldi.

10FABINHO SAKATLANDI
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FABINHO SAKATLANDI

Henüz puanı bulunmayan Midtjylland ise son sırada yer aldı.

Liverpool'da Van Dijk'tan sonra Fabinho da sakatlandı ve Midtjylland maçına devam edemedi.

11AJAX SKORU KORUYAMADI
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AJAX SKORU KORUYAMADI

D Grubu'nın diğer maçında ise 2-0 öne geçen Ajax, üstünlüğünü koruyamadı ve yediği 2 golle Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.

12BAYERN BİLDİĞİNİZ GİBİ
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BAYERN BİLDİĞİNİZ GİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında son şampiyon Bayern Münih, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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Son şampiyon Bayern Münih, Goretzka'nın 13 ve Kimmich'in 79. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü ise 70. dakikada Miranchuk'tan geldi.

14SKANDAL GÖRÜNTÜ
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SKANDAL GÖRÜNTÜ

Lokomotiv Moskova ile Bayern Münih karşılaşırken, Rus taraftarlar adeta koronavirüse davetiye çıkardı.

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Rusya'da oynanan maçta tribünleri dolduran ev sahibi takım taraftarları, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmezken, koronavirüs adeta meydan okudu.

16GOL DÜELLOSU A. MADRİDİN
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GOL DÜELLOSU A. MADRİD'İN

A Grubu'nun diğer maçında gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Atletico Madrid, Salzburg'u 3-2 yendi.

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