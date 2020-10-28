Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran skandal görüntü

OLYMPIAKOS PORTO'YA DİRENEMEDİ Bu sonuçla 6 puana yükselen Manchester City, ilk sırada yer aldı. Puanla tanışamayan Marsilya ise son sırada yer aldı.



Grubun diğer maçında Porto, Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.