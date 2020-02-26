Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Napoli - Barcelona maçında...
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün gece oynanan Chelsea - Bayern Münih ve Napoli - Barcelona maçlarıyla devam ederken; TSİ 23:00'da başlayan maçları kaçıranlar pişman oldu.
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Napoli ile Barcelona arasında oynanan karşılaşma futbolun biraz dışına çıktı.
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Gecenin Londra'da oynanan maçında bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında puan kaybetmeyen Bayern Münih, harika performansını burada da sürdürdü.
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Frank Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea'yi sahada silen Alman ekibi, sahadan 3-0'lık flaş bir galibiyetle ayrıldı.
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Bayern Münih, 51. ve 54 dakikalarda Serge Gnabry ve 76. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle farka koştu. Şampiyonalar Ligi'ndeki 11. golünü atan Polonyalı yıldız, krallık yarışında Borussia Dortmundlu Erling Braut Haaland’ı geride bırakarak zirveye yerleşti.
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İtalya'da oynanan Napoli - Barcelona maçında ise Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüsün etkisi adeta maça damgasını vurdu.
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Avrupa'ya da bulaşan virüs en çok İtalya'yı etkilerken ülkede ölüm sayısı 7'ye yükseldi. Ülkede 222 vaka görülürken 27 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtiliyor.
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Napoli - Barcelona maçına gelen futbolseverlerin birçoğunun maske taktığı gözlenirken karşılaşmada Çinli futbolseverler de vardı.
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Ülkeye turist olarak gelen taraftarlar da maskeleriyle 90 dakikayı takip etti.
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Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular da tribünlerdeki görüntüler sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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NAPOLİ İYİ BAŞLADI
San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli 30. dakikada Mertens'in müthiş golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
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Dries Mertens, tüm zamanların Napoli formasıyla en çok gol atan futbolcusu olan Marek Hamsik ile gol sayısını eşitledi.
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Barcelona bu gole 57. dakikada Griezmann ile yanıt verdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları başka gol getirmeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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Barcelona'da Vidal 89. dakika içerisinde üst üste gördüğü iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız oyuncu rövanş maçında forma giyemeyecek.