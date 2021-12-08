MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olaylı maçı! 3 kırmızı kart ve gözyaşları...
GeriFutbol Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olaylı maçı! 3 kırmızı kart ve gözyaşları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 09:15 | 

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olaylı maçı! 3 kırmızı kart ve gözyaşları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Porto'nun kozlarını paylaştığı mücadele her anlamda geceye damga vurdu. 3 kırmızı kart ve gözyaşları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olarak Devler Ligi macerasını puansız tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 20 yıl önceki performansının aynısını sergileyerek tarihe geçti. Siyah-beyazlılar ayrıca, yediği 19 golle rekor kırdı. Beşiktaş'ın Avrupa'ya veda ettiği gecede yaşanan diğer gelişmeler...
2AJAX 6DA 6 YAPTI

AJAX 6'DA 6 YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Ajax ile Sporting karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı grupta Ajax, Portekiz ekibini 4-2 yenerek grupta 6'da 6 yaptı ve 18 puanla yoluna devam etti.
3
Öte yandan Sporting ise 9 puanda kalsa da averajla ikinci sırada yer aldı ve bir üst tura yükseldi. Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 8'de penaltıdan Haller, 42'de Antony, 58'de David Neres ve 62'de Berghuis kaydetti. Sporting'in golleri ise 22'de Nuno Santos ve 78'de Bruno Tabata'dan geldi.
4LIVERPOOL ACIMADI

LIVERPOOL ACIMADI

Devler Ligi B Grubu 6. maçında Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Salah ve Origi'nin golleriyle 2-1 kazanan Liverpool grup maçlarını kayıpsız tamamlamayı başardı. Milan'ın tek golü Tomori'den gelirken 4 puanda kalan İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Liverpool ise 18 puana yükseldi ve kayıpsız olarak bir üst tura yükseldi.
5RONALDOYU YAKALADI

RONALDO'YU YAKALADI

Mohamed Salah, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında Milan karşısında gol atarak Cristiano Ronaldo'ya ait olan art arda yedi Şampiyonlar Ligi deplasman maçında gol atma rekorunu egale etti.
6ATLETICO BİLETİ KAPTI

ATLETICO BİLETİ KAPTI

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur biletini kaptı. Devler Ligi'nde B Grubu'nun son maçında Porto'yu deplasmanda Griezmann, Correa ve Paul'un golleriyle 3-1 mağlup eden Atletico Madrid, adını bir üst tura yazdırdı.
73 KIRMIZI KART ÇIKTI

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Porto'yu yenerek puanını 7'ye yükselten Atletico, lider Liverpool'un ardından ikinci olarak turlarken 5 puanda kalan Porto yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Öte yandan Porto'da Wendell ve Marchesin, Atletico'da ise Carrasco kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
8SUAREZ SAKATLANDI

SUAREZ SAKATLANDI

Atletico Madrid tur atlasa maça Luis Suarez'in gözyaşları damgasını vurdu. Mücadelenin henüz 13. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
9CITY İSTEDİĞİNİ ALAMADI

CITY İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Manchester City, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaştı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi, Alman rakibine karşı istediğini alamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
10
Leipzig'e galibiyeti, 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva'nın golleri getirdi. Manchester City'nin tek sayısı, 76. dakikada Riyad Mahrez'den geldi. Bu sonuçla Manchester City, grubu 12 puanla tamamladı. Leipzig ise 7 puanla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
11PSG ÜST TURA YÜKSELDİ

PSG ÜST TURA YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti ve Manchester City'nin ardından ikinci olarak bir üst tura yükseldi.
12
PSG'nin galibiyet gollerini 2 ve 7. dakikalarda Kylian Mbappe ve 38 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Club Brugge'ün tek golü ise 68. dakikada Mats Rits'ten geldi. Bu skorla 11 puana yükselen PSG, 12 puanı olan Manchester City'nin ardından ikinci olarak turladı.
13MBAPPE VE MESSI TARİHE GEÇTİ

MBAPPE VE MESSI TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde 30 gole ulaşan en genç futbolcu olmayı başardı. Arjantinli süper star ise Brugge ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı kulübe karşı gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.
14REAL MADRID LİDER OLARAK ÇIKTI

REAL MADRID LİDER OLARAK ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Real Madrid, Milano ekibi İnter'i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Eflatun-Beyazlılar, 17. dakikada Toni Kroos ile 1-0 öne geçti ve devre 1-0 sona erdi.
15
64. dakikada Inter'de Nico Barella, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 78. dakikada Real Madrid'de oyuna giren Asensio, 79. dakikada skoru 2-0 yapan golü attı ve maç bu skorla sona erdi. Bu skorun ardından Real Madrid 15 puanla grubu lider bitirirken, Inter 10 puanla ikinci oldu.
16SHERIFF AVRUPA LİGİNDE

SHERIFF AVRUPA LİGİ'NDE

Devler Ligi'nin flaş ekibi Sheriff ise Shakhtar Donetsk deplasmanından 1-1'lik sonuçla 1 puanla dönmeyi başardı. Ev sahibi takım 42. dakikada Fernando ile öne geçerken, konuk ekip 90+3'te Nikolov'un golüyle beraberliği kurtardı: 1-1. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Sheriff macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. 2 puanda kalan Ukrayna temsilcisi ise Avrupa arenasına havlu attı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi