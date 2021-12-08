Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olaylı maçı! 3 kırmızı kart ve gözyaşları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Porto'nun kozlarını paylaştığı mücadele her anlamda geceye damga vurdu. 3 kırmızı kart ve gözyaşları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olarak Devler Ligi macerasını puansız tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 20 yıl önceki performansının aynısını sergileyerek tarihe geçti. Siyah-beyazlılar ayrıca, yediği 19 golle rekor kırdı. Beşiktaş'ın Avrupa'ya veda ettiği gecede yaşanan diğer gelişmeler...
Öte yandan Sporting ise 9 puanda kalsa da averajla ikinci sırada yer aldı ve bir üst tura yükseldi. Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 8'de penaltıdan Haller, 42'de Antony, 58'de David Neres ve 62'de Berghuis kaydetti. Sporting'in golleri ise 22'de Nuno Santos ve 78'de Bruno Tabata'dan geldi.
LIVERPOOL ACIMADI
Devler Ligi B Grubu 6. maçında Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Salah ve Origi'nin golleriyle 2-1 kazanan Liverpool grup maçlarını kayıpsız tamamlamayı başardı. Milan'ın tek golü Tomori'den gelirken 4 puanda kalan İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Liverpool ise 18 puana yükseldi ve kayıpsız olarak bir üst tura yükseldi.
RONALDO'YU YAKALADI
Mohamed Salah, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında Milan karşısında gol atarak Cristiano Ronaldo'ya ait olan art arda yedi Şampiyonlar Ligi deplasman maçında gol atma rekorunu egale etti.
ATLETICO BİLETİ KAPTI
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur biletini kaptı. Devler Ligi'nde B Grubu'nun son maçında Porto'yu deplasmanda Griezmann, Correa ve Paul'un golleriyle 3-1 mağlup eden Atletico Madrid, adını bir üst tura yazdırdı.
3 KIRMIZI KART ÇIKTI
Porto'yu yenerek puanını 7'ye yükselten Atletico, lider Liverpool'un ardından ikinci olarak turlarken 5 puanda kalan Porto yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Öte yandan Porto'da Wendell ve Marchesin, Atletico'da ise Carrasco kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
CITY İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Manchester City, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaştı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi, Alman rakibine karşı istediğini alamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
PSG ÜST TURA YÜKSELDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti ve Manchester City'nin ardından ikinci olarak bir üst tura yükseldi.
MBAPPE VE MESSI TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde 30 gole ulaşan en genç futbolcu olmayı başardı. Arjantinli süper star ise Brugge ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı kulübe karşı gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.
64. dakikada Inter'de Nico Barella, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 78. dakikada Real Madrid'de oyuna giren Asensio, 79. dakikada skoru 2-0 yapan golü attı ve maç bu skorla sona erdi. Bu skorun ardından Real Madrid 15 puanla grubu lider bitirirken, Inter 10 puanla ikinci oldu.
SHERIFF AVRUPA LİGİ'NDE
Devler Ligi'nin flaş ekibi Sheriff ise Shakhtar Donetsk deplasmanından 1-1'lik sonuçla 1 puanla dönmeyi başardı. Ev sahibi takım 42. dakikada Fernando ile öne geçerken, konuk ekip 90+3'te Nikolov'un golüyle beraberliği kurtardı: 1-1. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Sheriff macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. 2 puanda kalan Ukrayna temsilcisi ise Avrupa arenasına havlu attı.