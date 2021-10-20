Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında ilginç anlar! Simeone soyunma odasına koştu, Klopp şoke oldu...

Arjantinli teknik adamın, elini sıkmadan doğrudan soyunma odasına koşmasına ilişkin konuşan Alman çalıştırıcı, "Maç sonunda Simeone'nin elini sıkmak istedim ama görmedi. Kendisiyle bir sorunum yok. Ben asıl kendi tepkimden rahatsız oldum. İkimiz de duygusaldık. O da doğal olarak sinirliydi. Birbirimizi ilk gördüğümüzde tokalaşacağımıza eminim." dedi.