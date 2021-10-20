Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında ilginç anlar! Simeone soyunma odasına koştu, Klopp şoke oldu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına damga vuran olay Diego Simeone ile Jurgen Klopp arasında yaşandı. Alman meslektaşına boyun eğen Arjantinli çalıştırıcının son düdükle birlikte doğrudan soyunma odasına koşması sosyal medyada çok konuşuldu.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.
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Günün öne çıkan B Grubu maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78. dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı.
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Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.
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Gecenin maçında damga vuran olay teknik direktörler arasında yaşandı. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, karşılaşma sonrasında Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un elini sıkmadı.
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Arjantinli teknik adamın, elini sıkmadan doğrudan soyunma odasına koşmasına ilişkin konuşan Alman çalıştırıcı, "Maç sonunda Simeone'nin elini sıkmak istedim ama görmedi. Kendisiyle bir sorunum yok. Ben asıl kendi tepkimden rahatsız oldum. İkimiz de duygusaldık. O da doğal olarak sinirliydi. Birbirimizi ilk gördüğümüzde tokalaşacağımıza eminim." dedi.
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A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9. dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Leipzig'in golleri, 28. dakikada Andre Silva ve 57. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.
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Karşılaşmaya damga vuran detay Lionel Messi'nin Kylian Mbappe'ye yaptığı penaltı jesti oldu. Arjantinli futbolcu, maçta kazanılan ilk penaltıyı panenka vuruşuyla gole çevirmesinin ardından kazanılan ikinci penaltıyı aralarının bozuk olduğu iddia edilen Kylian Mbappe'ye bıraktı.
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Fransız futbolcu penaltı atışından yararlanamadı ancak maç sonunda kendisine zeytin dalı uzatan Lionel Messi'ye teşekkür etmeyi unutmadı. Kylian Mbappe, "Mbappe: "İlk penaltıyı Messi attı, gole çevirdi. İkinci penaltı olduğunda bana 'Sen kullan' dedi, ben de kullandım. O, dünyanın en iyi oyuncusu." dedi.
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Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.