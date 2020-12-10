Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde film gibi final! Tek bir ihtimal vardı...
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta maçlarında adeta nefesler tutuldu. Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği grup sıralamasında film gibi anlar yaşandı...
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Grubun mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen Real Madrid, son maçlar öncesinde 7 puanla 3. sırada bulunmasına rağmen lider Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 devirerek puanını 10'a yükseltti ve liderliği alarak son 16 biletini kaptı.
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Grubun bir diğer maçında ise 6 puanla son sırada bulunan Inter sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Real Madrid'in Borussia Mönchengladbach'ı mağlup etmesiyle Ukrayna ekibini devirmesi halinde tur atlayacak olan İtalyan devi bu fırsattan yararlanamadı.
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Inter, sahasında Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kalarak kulüp tarihinde ilk kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamlamış oldu ve tur biletini kaybetti.
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Inter'in Shakhtar karşısındaki son gol pozisyonunda Alexis Sanchez'in kafa vuruşu, Lukaku'ya çarptı ve top ağlarla buluşmadı.
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Real Madrid'e Karim Benzema'nın golleriyle mağlup olan Borussia Mönchengladbach, son 16 şansını devam ettirmek için Inter ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan mücadelenin son düdüğünü beklemeye koyuldu.
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Borussia Mönchengladbach forması giyen oyuncular, Real Madrid maçının sonra ermesinin ardından sahayı terk etmedi ve kulüp tarafından temin edilen tablet ile Inter - Shakhtar Donetsk maçının kalan bölümlerini izlemeye başladı.
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Son bölümleri nefes kesen Inter - Shakhtar Donetsk mücadelesinde gol sesi çıkmamasının ardından tur biletini kapan Borussia Mönchengladbachlı oyuncular, büyük bir sevinç yaşadı.
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Real Madrid'in Borussia Mönchengladbach'ı yenmesinin ardından Inter - Shakhtar Donetsk mücadelesinden galibiyetle ayrılan takım adını son 16 turuna yazdıracaktı.
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Alman temsilcisinin mağlubiyete rağmen tur atlamasının tek yolu ise İtalya'daki mücadeleden beraberlik haberi gelmesiydi ve öyle de oldu.
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Grubu Shakhtar Donetsk ile birlikte 8 puanla tamamlayan Borussia Mönchengladbach, rakibini iki maçta toplamda 10-0 (0-6, 4-0) yenmesinin avantajıyla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
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Borussia Mönchengladbach'ın bu tarihi zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-15 sezonundan sonra ilk kez son 16 turunda 4 Alman takımı yer alacak.
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Öte yandan Inter bu sezon için Avrupa macerasını noktalarken, Shakhtar Donetsk ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.