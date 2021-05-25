Son dakika.. Şampiyon Lille'de Türk yıldızlara bir ayıp daha! kadroya almadılar, 3 Türk yıldıza da yer vermediler!

Şampiyonluğu kaybeden Paris Saint Germain'den Neymar, Kylian Mbappe, Kimpembe ve Marquinhos olmak üzere 4 futbolcunun yer aldığı ilk 11'de şampiyon Lille'den Mandava ve Andre olmak üzere yalnızca iki futbolcunun kadroya dahil olabilmesine anlam verilememişti.