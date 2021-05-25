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GeriFutbol Son dakika.. Şampiyon Lille'de Türk yıldızlara bir ayıp daha! kadroya almadılar, 3 Türk yıldıza da yer vermediler!
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Futbol
Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 10:38 | 

Son dakika.. Şampiyon Lille'de Türk yıldızlara bir ayıp daha! kadroya almadılar, 3 Türk yıldıza da yer vermediler!

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Lille'de Türk oyuncuların payını görmezden gelenlere bir yenisi daha eklendi. Başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'inde doğrudan katkısı olan Türk yıldızlar, Ligue 1'de yılın 11'ine seçilmezken şimdi de kulübün forma sponsorunun paylaşımı tepki çekti.

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1SPOR ARENA DETAY

SPOR ARENA DETAY

Fransa Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Lille'in tarihi zaferinde büyük payı olan Türk futbolculara yapılan ayıplara bir yenisi daha eklendi.

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Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği, Profesyonel Futbol Ligi Yönetimi ve CANAL + tarafından ortaklaşa belirlenen sezonun en iyi ilk 11'ine başta Burak Yılmaz olmak üzere hiçbir Türk oyuncu alınmamıştı.

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Şampiyonluğun mimarlarından olan deneyimli golcünün söz konusu kadroda kendine yer bulamaması futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

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Şampiyonluğu kaybeden Paris Saint Germain'den Neymar, Kylian Mbappe, Kimpembe ve Marquinhos olmak üzere 4 futbolcunun yer aldığı ilk 11'de şampiyon Lille'den Mandava ve Andre olmak üzere yalnızca iki futbolcunun kadroya dahil olabilmesine anlam verilememişti.

5SPONSOR FİRMADAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

SPONSOR FİRMADAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu skandalın ardından kulübün forma sponsoru Boulanger, sosyal medya hesabından Lille'i tebrik etti. Ancak Fransız firmasının paylaştığı görselde hiçbir Türk oyuncuya yer verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

6İŞTE O GÖRSEL

İŞTE O GÖRSEL

Lille taraftarları ve Türk futbolseverler, firmanın milli futbolcularımızı yok saymasına büyük tepki gösterdi. Söz konusu paylaşıma yüzlerce cevap geldi.

764 GOLÜN 38İNDE TÜRKLERİN İMZASI VAR

64 GOLÜN 38'İNDE TÜRKLERİN İMZASI VAR

Bu sezon Lille formasıyla 28 resmi müsabakaya çıkan Burak Yılmaz, attığı 16 gol ve yaptığı 5 asistle tarihi zaferin başrolleri arasında bulunuyordu.

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Zeki Çelik ise 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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Özellikle Avrupa'da fırtına gibi esen Yusuf Yazıcı ise ligdeki şampiyonluk yarışına 32 maça sığdırdığı 7 gol ve 4 asistle katkı sağlamıştı.

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Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik üçlüsü, bu sezon ligde 26 gol ve 12 asiste doğrudan etki etki. Toplamda Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'inde Türk oyuncuların imzası var.

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Fransız temsilcisine şampiyonluğu getiren skorların yarısından fazlasını üreten oyuncu grubunun görmezden gelinmesinin yankıları süreceğe benziyor.

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