Son dakika.. Şampiyon Lille'de Türk yıldızlara bir ayıp daha! kadroya almadılar, 3 Türk yıldıza da yer vermediler!
Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Lille'de Türk oyuncuların payını görmezden gelenlere bir yenisi daha eklendi. Başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'inde doğrudan katkısı olan Türk yıldızlar, Ligue 1'de yılın 11'ine seçilmezken şimdi de kulübün forma sponsorunun paylaşımı tepki çekti.
SPOR ARENA DETAY
Fransa Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Lille'in tarihi zaferinde büyük payı olan Türk futbolculara yapılan ayıplara bir yenisi daha eklendi.
Şampiyonluğun mimarlarından olan deneyimli golcünün söz konusu kadroda kendine yer bulamaması futbolseverlerin tepkisini çekmişti.
SPONSOR FİRMADAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
Bu skandalın ardından kulübün forma sponsoru Boulanger, sosyal medya hesabından Lille'i tebrik etti. Ancak Fransız firmasının paylaştığı görselde hiçbir Türk oyuncuya yer verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Özellikle Avrupa'da fırtına gibi esen Yusuf Yazıcı ise ligdeki şampiyonluk yarışına 32 maça sığdırdığı 7 gol ve 4 asistle katkı sağlamıştı.
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