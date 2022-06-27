Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne Jorge Jesus dokunuşu

25/26

26/26

Dünyaca ünlü teknik adamın talimatı ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı öncesi düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 şampiyonluğun görselleri oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridor duvarlarına kaplandı.

Sarı Lacivertli oyuncuların kazanan takımda oldukları bilincinin arttırılmasını amaçlayan çalışma sonrası Samandıra Tesisleri'nde motivasyon unsurları en üst seviyeye çıktı.

Yeni sezona “sahne bizim” sloganı ile hazırlanan sarı lacivertli oyuncular, yapılan çalışmaları çok beğenirlerken, önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşayarak kendi resimlerini tesislerin duvarlarında ölümsüzleştirmek adına birbirlerine söz verdiler.