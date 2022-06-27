Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne Jorge Jesus dokunuşu

#Fenerbahçe#Samandıra Can Bartu Tesisleri#Jorge Jesus

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

1/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
2/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
3/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
4/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
5/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
6/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
7/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
8/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
9/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
10/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
11/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
12/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
13/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
14/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
15/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
16/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
17/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
18/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
19/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
20/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
21/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
22/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
23/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
24/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
25/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu
26/26Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu

Dünyaca ünlü teknik adamın talimatı ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı öncesi düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 şampiyonluğun görselleri oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridor duvarlarına kaplandı.

Sarı Lacivertli oyuncuların kazanan takımda oldukları bilincinin arttırılmasını amaçlayan çalışma sonrası Samandıra Tesisleri'nde motivasyon unsurları en üst seviyeye çıktı.

Yeni sezona “sahne bizim” sloganı ile hazırlanan sarı lacivertli oyuncular, yapılan çalışmaları çok beğenirlerken, önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşayarak kendi resimlerini tesislerin duvarlarında ölümsüzleştirmek adına birbirlerine söz verdiler.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçeye Jorge Jesus dokunuşu Baştan aşağı değişiyor... Toplantı odasındaki o yazı...Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu! Baştan aşağı değişiyor... Toplantı odasındaki o yazı...Haberi görüntüle

Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu

Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu

Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu

Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu

Son Dakika: Samandıra Can Bartu Tesislerine Jorge Jesus dokunuşu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Samandıra Can Bartu Tesisleri#Jorge Jesus