Son Dakika | Salih Dursun'dan Deniz Ateş Bitnel'e olay yanıt! 'Hakkını helal etmiyor'

FEDAKARLIK YAPANLAR ŞAMPİYON OLUR Çok büyük bir ara yaşadık. Takımların ilk 2 haftasına bakmak gerekiyor. Hangi takımlar daha iyi hazırlanacak, yabancı futbolcuların kafası koronavirüste olacak mı gibi etkenler var. Tüm takımlar ekonomik sıkıntıda. Herkesin maaşları zamanında ödenemez. Daha çok fedakarlık yapan takım şampiyon olacak. Açıkçası yerli oyunculardan şüphem yok. Çoğunu tanıyorum. Hepsi fedakarlık yapacaktır. Ancak yabancı oyunculara da saygı duymak gerekiyor. Onlar da arkalarında ailelerini bırakıyor. Ortaya daha çok karakter koyan, iyi çalışan ve fedakarlık yapan takım şampiyonluk ipini göğüsler.