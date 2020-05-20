Son Dakika | Salih Dursun'dan Deniz Ateş Bitnel'e olay yanıt! 'Hakkını helal etmiyor'

Antalyaspor'un savunma oyuncusu Salih Dursun, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve Deniz Ateş Bitnel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar
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Antalyaspor olarak Süper Lig'in en şanslı kulübüyüz. Başkan Ali Şafak Öztürk oteli kapatıp bizi buraya aldı ve çok rahatız. Kamp için toplandık ve 12 Haziran'a hazırlanıyoruz. Bu şehirin bir an önce Avrupa'ya açılması gerekiyor. Son dönemde Avrupa kupalarına katılmasının kıyısından döndük.
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BU LİG 1 AYDA BİTEBİLİR
Diğer kulüplerdeki futbolcular gibi değiliz. Çok büyük imkanlarımız var. Başkanımız çok kolaylık sağlıyor ve bu işi önemsiyor. Futbolcular olarak bizim pek sorunumuz yok. Yabancı arkadaşlarımızın aileleri dışarıda. Charles, Brezilya'da kaldı. Böyle sıkıntılar elbet yaşayacağız. Kurallara düzgün bir şekilde uyulursa bu lig 1 ayda bitirebilir.
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FUTBOLCULAR İKİYE BÖLÜNMÜŞ GİBİ
Futbolcular biraz ikiye bölünmüş gibi. Oynamak isteyen ve istemeyenler var. Ben oynanması taraftarıyım. Biraz geç kalındı. Daha önce lig başlayıp Antalya'da oynanabilirdi. Şimdi Antalya çok sıcak oldu. Daha önce bazı kararlar alınabilirdi.
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İNANILMAZ OYNUYORDUK
Son haftalarda inanılmaz futbol oynuyorduk. Şu anda da inanılmaz tempodo çalışıyoruz. Sıcaklara alışkın olmanın avantajı da var. Tamer Tuna ve hocalarımız bize hiç acımıyor. Açıkçası diğer kulüplerden daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Antalya'da hava 38 derece, bunu aramızda konuşuyoruz. Sıcağa uyum sağladık. İnşallah kupayı da alırız.
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PODOLSKI, SİNAN GÜMÜŞ...
Takımda 4-5 yıllık oyuncularımız var. Uzun yıllardır arkadaşlık etmiş, takımdaşlık yapmış arkadaşlar var. Ben daha önce Podolski ile çalıştım. Podolski ile Sinan Gümüş birlikte oynamıştı. Burada çok az futbolcu birbirlerini az tanıyor. Yeni transferler de takıma oturdu. Jahovic çok büyük bir transfer. Dört büyüklerde de gol atardı.
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FEDAKARLIK YAPANLAR ŞAMPİYON OLUR
Çok büyük bir ara yaşadık. Takımların ilk 2 haftasına bakmak gerekiyor. Hangi takımlar daha iyi hazırlanacak, yabancı futbolcuların kafası koronavirüste olacak mı gibi etkenler var. Tüm takımlar ekonomik sıkıntıda. Herkesin maaşları zamanında ödenemez. Daha çok fedakarlık yapan takım şampiyon olacak. Açıkçası yerli oyunculardan şüphem yok. Çoğunu tanıyorum. Hepsi fedakarlık yapacaktır. Ancak yabancı oyunculara da saygı duymak gerekiyor. Onlar da arkalarında ailelerini bırakıyor. Ortaya daha çok karakter koyan, iyi çalışan ve fedakarlık yapan takım şampiyonluk ipini göğüsler.
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ANTALYASPOR İLE GÖNÜL BAĞIM VAR
Geçen sezon başında 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti. Ben 1 yıl istedim ve 'Git derseniz giderim, kal derseniz kalırım' dedim. Burası benim için çok farklı. Böyle kulüplerde kontrat düşünülmez. En önemlisi buraya ne verdiğim. Antalyaspor ile bir gönül bağım var.
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GALATASARAY'A ERKEN GİTTİM
Galatasaray'a çok erken gittim. Sakaryaspor'da 2 yıl oynadım. Sonra Kayserispor'de 1.5 yıl iyi dönem geçirdim. Ancak Süper Lig'de 1.5 yıl iyi oynayıp Galatasaray'a gidersen sıkıntı yaşarsın. Genç bir futbolcu için zordu. Zamanlama hatası yaptığımı düşünüyorum. Galatasaray'da oynamış bir futbolcunun pişman olma şansı yok. Galatasaray'da oynamak gurur verici bir şeydir. Yalnızca kariyer planlamasında hata oldu. Galatasaray'a daha tecrübeli gelseydim başarılı olabilirdim. Daha iyi bir senaryo ortaya çıkabilirdi.
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TRABZONSPOR AYRI BİR YERDE
Trabzonspor benim için ayrı bir yerde. Benim çocuğum orada doğdu. Bana orada verilen destek çok başkaydı. Trabzon hayatım boyunca unutamayacağım bir şehir. Galatasaray taraftarını da seviyorum.
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TRABZONSPOR TARAFTARI DA HAKKINI HELAL ETMİYOR
Trabzonspor taraftarının hakkını kim helal edecek? Nasıl olacak o iş? O zaman yandık, cehennemden çıkamayacağız! Böyle mi olacak bu iş? Trabzonspor taraftarı da hakkını helal etmiyor. Deniz Ateş Bitnel'e saygı duymaya çalışıyorum elimden geldiğince yaptığım tepkiyi güzel bir şekilde tatlıya bağlamaya çalışıyorum ama bunlar gereksiz açıklamalar. Deniz Ateş Bitnel'in açıklamalarını önemsemiyorum, bu açıklamasını bir arkadaşım söylemişti çok da önemsemedim. Ancak bu olay benim kariyerime zarar verdi ben 1 sene oynayamadım..
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VİZYON KAZANILDI
Nasri, Menez geldi ve olmadı ama Antalyaspor vizyon kazandı. Bu oyuncuların buraya gelmesiyle vizyon kazanıldı. Antalyaspor doğru yolda ilerliyor. Önce Başakşehir gibi olmalıyız. Antalyaspor, Başakşehir'den daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip. Ciddi destekle çok büyük işler yapabilecek bir kulüp.
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SAĞ BEKTE RAHAT HİSSETMİYORUM
Milli takımdaki herkes inanılmaz karakterli. Başarılı olacak bir jenerasyon var. Gurur duyuyorum onlarla. Her şeye iyi yanından bakmak lazım. Turnuvanın ertelenmesi sakatlar açısından iyi oldu. En azından gruplardan çıkacağımıza, sonraki senelerde de üstüne koyarak devam edeceğimize inanıyorum. Sağ bek bölgesinde hiç rahat hissetmiyorum. Sağ bek biraz daha çabuk ve hücuma yatkın olmalı. Stoper ve ön liberoda ciddi şekilde kendimi iyi hissediyorum. Ancak hocam bana nerede görev verirse elimden geleni yaparım.
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KARİYERİNDEKİ EN ÖZEL MAÇIN HANGİSİ?
Trabzonspor-Galatasaray maçıdır. Unutulmaz bir maçtı.
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KADIKÖY MÜ VODAFONE PARK MI DAHA ZORLU?
Vodafone Park
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ETO'O MU DROGBA MI BURAK YILMAZ MI?
Samuel Eto'o. Drogba ile aynı kadrodaydım ancak Eto'o ile daha çok çalıştım ve bana çok şey öğretti.