Son Dakika | Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor! Yağmur Sarıoğlu paylaştı...
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor. Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz tekrar annelik heyecanı yaşıyor.
2
Abone Ol
Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.
3
Abone Ol
Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını yayınladı.
4
Abone Ol
Sarıoğlu, bu pozlarını "3 numaramla tanışmama az kaldı" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
5
Abone Ol
Yağmur Sarıoğlu, çocukları ile birlikte çekilen bu karesine ise "Benim aşklarım ağabey, abla olacak" notunu düştü.
6
Abone Ol
Sarıoğlu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
7
Abone Ol
Öte yandan geçtiğimiz aylarda çiftin evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti.
8
Abone Ol
Yağmur Sarıoğlu'nun Instagram hesabından eşiyle olan fotoğrafları silmesi dedikoduları alevlendirmişti.
9
Abone Ol
Sabri Sarıoğlu, konuyla ilgili "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" ifadelerini kullanmıştı.
10
Abone Ol
Çift arasında şu an herhangi bir problem bulunmadığı belirtiliyor.