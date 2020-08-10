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GeriFutbol Son Dakika | Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor! Yağmur Sarıoğlu paylaştı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 12:36,

Son Dakika | Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor! Yağmur Sarıoğlu paylaştı...

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor. Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz tekrar annelik heyecanı yaşıyor.

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Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.

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Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını yayınladı.

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Sarıoğlu, bu pozlarını "3 numaramla tanışmama az kaldı" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Yağmur Sarıoğlu, çocukları ile birlikte çekilen bu karesine ise "Benim aşklarım ağabey, abla olacak" notunu düştü.

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Sarıoğlu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Öte yandan geçtiğimiz aylarda çiftin evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti.

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Yağmur Sarıoğlu'nun Instagram hesabından eşiyle olan fotoğrafları silmesi dedikoduları alevlendirmişti.

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Sabri Sarıoğlu, konuyla ilgili "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" ifadelerini kullanmıştı.

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Çift arasında şu an herhangi bir problem bulunmadığı belirtiliyor.

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