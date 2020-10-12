Son Dakika | Rusya, Türkiye maçı sonrası Cengiz Ünder'i konuşuyor! 'Karıştırdı...'

"TÜRKLER GOLÜ HAK ETTİ" Rusya Milli Takımı'nın ikinci yarıda kötü bir oyun sergilediğine vurgu yapan Championat.com sitesi, "Milli takımımız Uluslar Ligi'nde neredeyse evinde kaybediyordu. Türk Milli Takımı bir ana kadar hiç topa vuramadı. Tüm oyunlarının bağlı olduğu Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu topla çok ağır kaldılar. Devre arasından sonra Güneş, Jirkov ve Kuzyaev'in kanatları üzerindeki baskıyı artırmaya karar vererek Cengiz Ünder'i oyuna soktu. Türk millilerin ikinci yarıda attıkları golü hak ettiklerini itiraf etmek gerekiyor. Zafere yakın olan taraf da Türklerdi" değerlendirmesini yaptı.