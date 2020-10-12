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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 11:35 | 

Son Dakika | Rusya, Türkiye maçı sonrası Cengiz Ünder'i konuşuyor! 'Karıştırdı...'

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan ve 1-1 biten Rusya - Türkiye mücadelesi Rus medyasında geniş yankı buldu.

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İşte Rus basınında Türkiye maçı sonrası öne çıkan yorumlar...

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"Türkler ikinci yarıyı bekledi" başlığını kullanan Kommersant gazetesi, Rusya'nın Uluslar Ligi'nde ilk defa puan kaybettiğine dikkati çekti.

3DERİN BİR ŞEYLER OLDU
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DERİN BİR ŞEYLER OLDU

İkinci yarıda Türk millilerin aniden farklı bir oyun ortaya koymaya başladıkları belirtilen haberde, "Bunun nedeni sadece çevik orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in oyuna dahil olması değildi. Daha derin bir şeyler oldu. Rusya Milli Takımı, Türkiye'nin maçın başındaki haline büründü" diye yazdı.

4TÜRKLER GOLÜ HAK ETTİ
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"TÜRKLER GOLÜ HAK ETTİ"

Rusya Milli Takımı'nın ikinci yarıda kötü bir oyun sergilediğine vurgu yapan Championat.com sitesi, "Milli takımımız Uluslar Ligi'nde neredeyse evinde kaybediyordu. Türk Milli Takımı bir ana kadar hiç topa vuramadı. Tüm oyunlarının bağlı olduğu Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu topla çok ağır kaldılar. Devre arasından sonra Güneş, Jirkov ve Kuzyaev'in kanatları üzerindeki baskıyı artırmaya karar vererek Cengiz Ünder'i oyuna soktu. Türk millilerin ikinci yarıda attıkları golü hak ettiklerini itiraf etmek gerekiyor. Zafere yakın olan taraf da Türklerdi" değerlendirmesini yaptı.

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Rusya'nın ilk yarının sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu yazan Moskovski Komsomolets gazetesi ise, "Devre arası her şeyi tersine çevirdi, hem de tek bir değişiklikle. Şenol Güneş, Efecan Karaca'nın yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Cengiz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Yuriy Jirkov'un kanadını karıştırmayı başardı" yorumunu yaptı.

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Eski Rus futbolcu Aleksandr Mostovoy ise Sport-express.ru sitesi ile söyleşisinde, "Türkler ilk yarıda böyle bir baskı beklemiyorlardı. İkinci yarı ise rakibimiz zafere daha yakın olan taraftı" sözleriyle maçı yorumladı.

7CENGİZ OYUNU DEĞİŞTİRDİ
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CENGİZ OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu. İkinci yarının başında Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in katkısıyla üst üste pozisyonlara giren ay-yıldızlı ekip, direklere takıldı.

8TAM NOT ALDI
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TAM NOT ALDI

Rusya maçının ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, Türkiye'ye 3 puanla dönmeyi çok istediklerini ancak galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

9MAÇ SONU SÖZLERİ
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MAÇ SONU SÖZLERİ

"Sonradan oyuna girdiğim için, katkı sağladığım için mutluyum. 3 puanı elden kaçırdık. İkinci yarı 3 dakikada bir pozisyona girdik. Zeki'nin yüzde yüzlük bir pozisyonu vardı, olmadı. Ülkemize 3 puanla dönmeyi çok istedik. Olsun, kaybetmemek de önemliydi. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maçı mutlaka kazanmak istiyoruz.

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