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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 09:28 | 

Son Dakika | Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! Herkes bunu konuşuyor...

Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız karşılaşmanın ardından herkes Cengiz Ünder'i konuşuyor.

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1RUSLAR ELİMİZDEN KAÇTI
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RUSLAR ELİMİZDEN KAÇTI

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti.

2PUANIMIZ 2 OLDU
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PUANIMIZ 2 OLDU

Alınan bu sonucun ardından A Milli Takım puanını 2'ye yükseltti ve grupta üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü.

3İLK GOL SEVİNCİ
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İLK GOL SEVİNCİ

A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Grupta oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk golünü Rusya deplasmanında attı.

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CENGİZ OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu.

5DİREKLERE TAKILDI
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DİREKLERE TAKILDI

İkinci yarının başında Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in katkısıyla üst üste pozisyonlara giren ay-yıldızlı ekip, direklere takıldı.

6TAM NOT ALDI
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TAM NOT ALDI

Rusya maçının ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, Türkiye'ye 3 puanla dönmeyi çok istediklerini ancak galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

7MAÇ SONU SÖZLERİ
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MAÇ SONU SÖZLERİ

"Sonradan oyuna girdiğim için, katkı sağladığım için mutluyum. 3 puanı elden kaçırdık. İkinci yarı 3 dakikada bir pozisyona girdik. Zeki'nin yüzde yüzlük bir pozisyonu vardı, olmadı. Ülkemize 3 puanla dönmeyi çok istedik. Olsun, kaybetmemek de önemliydi. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maçı mutlaka kazanmak istiyoruz."

8GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY

Şenol Güneş, Efecan’ın yerine Cengiz’i sahaya sürdü ve Burak-Kenan çift santrfor; arkalarında Hakan-OzanMahmut-Cengiz ile 4-2-2-2 (4-4-2) düzenine geçtik. Savunmayı daha fazla öne çıkartıp bekleri oyuna sokmaya başladık. Özellikle Cengiz oyunda tüm dengeleri değiştirdi. Milli takımımızın en büyük kozu Cengiz tahtaya en önce adı yazılması gereken isim. Kolay adam eksiltiyor. Kısa ortaları çok iyi yapıyor, sıradışı bir şut tehditi var. Ayrıca saha içinde çalışkan.

9UĞUR MELEKE
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UĞUR MELEKE

Dün sahaya çıkan Rusya 11’inin toplam market değeri yaklaşık 62 milyon Euro iken, bizimki 116 milyondu. Hatta Cengiz Ünder girince 140 milyona çıktık. İkinci 45’te Cengiz Ünder önderliğinde sahayı adeta Ruslar’a dar ettik. Cengiz girince Hakan da, Ozan da canlandı ancak maalesef yine beraberliğe yetti tek devrelik oyun.

10TÜMER METİN
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TÜMER METİN

Pamuklara sarmamız gereken 3-5 oyuncu var, Cengiz bunların başında geliyor. İşin şeklini değiştiriyor Cengiz. Bir oyuncu, bazen çok oyuncudur. Rakip kaleye gidebiliyorsun, topu tutuyor, faulü alıyor. Hep iş yapıyor.

11SOSYAL MEDYA CENGİZİ KONUŞUYOR
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SOSYAL MEDYA CENGİZ'İ KONUŞUYOR

Cengiz Ünder'in oyuna girdikten sonra sergilediği futbol ve takım oyunu sağladığı katkı hem sosyal medyada büyük ses getirdi.

12BİRBİRİNDEN RENKİ PAYLAŞIMLAR
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BİRBİRİNDEN RENKİ PAYLAŞIMLAR

Türk futbolseverler, milli futbolcuyu öven renkli paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

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