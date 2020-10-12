Son Dakika | Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! Herkes bunu konuşuyor...
Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız karşılaşmanın ardından herkes Cengiz Ünder'i konuşuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
RUSLAR ELİMİZDEN KAÇTI
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti.
2
Abone Ol
PUANIMIZ 2 OLDU
Alınan bu sonucun ardından A Milli Takım puanını 2'ye yükseltti ve grupta üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü.
3
Abone Ol
İLK GOL SEVİNCİ
A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Grupta oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk golünü Rusya deplasmanında attı.
4
Abone Ol
CENGİZ OYUNU DEĞİŞTİRDİ
Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu.
5
Abone Ol
DİREKLERE TAKILDI
İkinci yarının başında Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in katkısıyla üst üste pozisyonlara giren ay-yıldızlı ekip, direklere takıldı.
6
Abone Ol
TAM NOT ALDI
Rusya maçının ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, Türkiye'ye 3 puanla dönmeyi çok istediklerini ancak galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.
7
Abone Ol
MAÇ SONU SÖZLERİ
"Sonradan oyuna girdiğim için, katkı sağladığım için mutluyum. 3 puanı elden kaçırdık. İkinci yarı 3 dakikada bir pozisyona girdik. Zeki'nin yüzde yüzlük bir pozisyonu vardı, olmadı. Ülkemize 3 puanla dönmeyi çok istedik. Olsun, kaybetmemek de önemliydi. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maçı mutlaka kazanmak istiyoruz."
8
Abone Ol
GÜNTEKİN ONAY
Şenol Güneş, Efecan’ın yerine Cengiz’i sahaya sürdü ve Burak-Kenan çift santrfor; arkalarında Hakan-OzanMahmut-Cengiz ile 4-2-2-2 (4-4-2) düzenine geçtik. Savunmayı daha fazla öne çıkartıp bekleri oyuna sokmaya başladık. Özellikle Cengiz oyunda tüm dengeleri değiştirdi. Milli takımımızın en büyük kozu Cengiz tahtaya en önce adı yazılması gereken isim. Kolay adam eksiltiyor. Kısa ortaları çok iyi yapıyor, sıradışı bir şut tehditi var. Ayrıca saha içinde çalışkan.
9
Abone Ol
UĞUR MELEKE
Dün sahaya çıkan Rusya 11’inin toplam market değeri yaklaşık 62 milyon Euro iken, bizimki 116 milyondu. Hatta Cengiz Ünder girince 140 milyona çıktık. İkinci 45’te Cengiz Ünder önderliğinde sahayı adeta Ruslar’a dar ettik. Cengiz girince Hakan da, Ozan da canlandı ancak maalesef yine beraberliğe yetti tek devrelik oyun.
10
Abone Ol
TÜMER METİN
Pamuklara sarmamız gereken 3-5 oyuncu var, Cengiz bunların başında geliyor. İşin şeklini değiştiriyor Cengiz. Bir oyuncu, bazen çok oyuncudur. Rakip kaleye gidebiliyorsun, topu tutuyor, faulü alıyor. Hep iş yapıyor.
11
Abone Ol
SOSYAL MEDYA CENGİZ'İ KONUŞUYOR
Cengiz Ünder'in oyuna girdikten sonra sergilediği futbol ve takım oyunu sağladığı katkı hem sosyal medyada büyük ses getirdi.
12
Abone Ol
BİRBİRİNDEN RENKİ PAYLAŞIMLAR
Türk futbolseverler, milli futbolcuyu öven renkli paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...