Son Dakika | Rusya maçı sonrası Merih Demiral çılgınlığı! Ocak'ta 50 milyon Euro'ya transfer...
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, dün UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynadığımız mücadelede müthiş bir performans ortaya koydu. Merih'i transfer etmek için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda. Bonservis rakamı ise inanılmaz...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Juventus forması giyen Merih Demiral, milli takımdaki performansıyla yeniden adından söz ettirmeye başladı. Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra yeniden form tutan Merih, Avrupa devlerinin de gözdesi durumunda.
2
Abone Ol
Juventus, geçtiğimiz sezon 1998 doğumlu oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra, Atletico Madrid ve Leicester gibi takımlardan teklifler almıştı.
3
Abone Ol
İspanyol ekibi Atletico 20 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Ocak ayında Leicester City'den de 25 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.
4
Abone Ol
İNGİLTERE'DEN 3 TEKLİF
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig ekiplerinin Merih'e ilgisi devam ediyor. 22 yaşındaki stoper için, Tottenham, Everton ve Manchester United geride kalan transfer döneminde teklifte bulundu. En ciddi teklif ise 30 milyon Euro'ya kadar çıkan Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan geldi.
5
Abone Ol
JUVENTUS 50 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo ise Merih Demiral'ı bırakmak istemiyor. Juventus, milli oyuncumuz için en az 50 milyon euro teklif gelirse satışı düşünecek.
6
Abone Ol
DEVRE ARASINDA TRANSFER OLABİLİR
Yaz transfer döneminde Juventus'un beklediği teklifler gelmedi ancak devre arasına kadar yüksek performansını sürdürürse Merih Demiral'a Juventus'un istediği 50 milyon Euro'luk teklifin gelebileceği belirtildi.
7
Abone Ol
MANCHESTER UNITED KESENİN AĞZINI AÇABİLİR
Tarihin en pahalı stoperi Harry Maguire'dan beklenen verimi alamayan Manchester United'ın Merih için Juventus'a dev bir teklif yapabileceği konuşuluyor.
8
Abone Ol
"EN İYİ 10 SAVUNMACIDAN BİRİ"
UEFA Uluslar Ligi'nde lider Rusya'ya konuk olan A Milli Takım'da Merih Demiral fırtınası esti. Attığımız ilk golde Kenan Karaman'a harika bir pas çıkaran, savunma ve hücumda oldukça etkili olan 22 yaşındaki stoper, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.
9
Abone Ol
Twitter'da TT listesine kısa süre içerisinde giren Merih Demiral için birçok tweet atıldı. İşte sosyal medyada Merih Demiral yorumları...