Son Dakika | Rusya maçı sonrası Merih Demiral çılgınlığı! Ocak'ta 50 milyon Euro'ya transfer...

İNGİLTERE'DEN 3 TEKLİF İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig ekiplerinin Merih'e ilgisi devam ediyor. 22 yaşındaki stoper için, Tottenham, Everton ve Manchester United geride kalan transfer döneminde teklifte bulundu. En ciddi teklif ise 30 milyon Euro'ya kadar çıkan Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan geldi.