Son Dakika | Rusya 1-1 Türkiye maçının ardından çarpıcı yorum! "Sahaya girmek istedim..."
Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke başta olmak üzere spor yazarları ve yorumcular, Rusya - Türkiye maçını masaya yatırdı.
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GALİBİYET KAÇTI
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti.
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YAZARLAR NE DEDİ?
Spor yazarları ve yorumcular, Rusya deplasmanında galibiyeti kaçırdığımız mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler...
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GÜNTEKİN ONAY
Rusya karşısında ilk yarıda planlanan hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Topu öne taşıyamadık, pas yapamadık, kendi yarı alanımızdan çıkamadık. Oyunu genel anlamda kendi yarı sahamızda kabullenmemize rağmen 4 pozisyon verdik, kalemizde 1 de gol gördük.
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Bu görüntünün ilk sebebi Merih ve Ozan’ın savunma hattını çok geride kurmasıydı. Dzyuba yüksek toplarda etkili ve güçlü bir santrfor ve Rusya hücumdaki planlarını onun üstüne kurmuş. Ancak savunmanın arkasına koşuyla geçecek hızda bir oyuncu değil.
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Ozan ve Merih, sert-kesici-hamleli Avrupa’da gururumuz olan cesur yüreklerimiz ancak takım mesafesini ayarlayacak, savunma liderliğine soyunup geriden oyun kuracak özellikleri henüz oturmuş değil.
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İlk yarıda orta alanda top alıp oyunu organize edecek Hakan Çalhanoğlu etkisiz kalınca; Burak da stoperlerin arasında kaybolunca hücum yapamadık. Topu rakip yarı sahaya taşımakta ve tutmakta zorlandık. İkinci yarıda roller değişti.
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Şenol Güneş, Efecan’ın yerine Cengiz’i sahaya sürdü ve Burak-Kenan çift santrfor; arkalarında Hakan-OzanMahmut-Cengiz ile 4-2-2-2 (4-4-2) düzenine geçtik. Savunmayı daha fazla öne çıkartıp bekleri oyuna sokmaya başladık. Özellikle Cengiz oyunda tüm dengeleri değiştirdi.
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Milli takımımızın en büyük kozu Cengiz tahtaya en önce adı yazılması gereken isim. Kolay adam eksiltiyor. Kısa ortaları çok iyi yapıyor, sıradışı bir şut tehditi var. Ayrıca saha içinde çalışkan.
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İkinci yarıda Hakan da kalabalığın arasından çıkıp daha doğru yerlerde top almaya başladı. Golü bulduk, Burak, Mahmut ve 2 kez de Cengiz ile gole yaklaştık. İkinci yarıdaki tempolu, baskılı ve cesur futbol istediğimiz, beklediğimiz oyun.
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Şenol Hoca son bölümde Kenan ve Mahmut’u oyundan alıp Abdülkadir ve Okay ile tekrar 4-2-3-1’e döndü ve orta alanı sağlamlaştırdı. Çünkü Ruslar baskıyı kırıp 2 kez kalemize geldi.
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Sonuç ne olursa olsun Türkiye bu jenerasyonu sevdi. Kendi oyununu rakibe kabul ettiren, golü düşünen ikinci yarıdaki agresif futbol; Almanya maçında “Ahh şu çılgın Türkler...” dedirten oyun bazı küçük dokunuşlarla daha da gelişecek. Bu takımın geleceği parlak. Üstelik oyuncu havuzunda alternatif olacak en az 7-8 genç futbolcumuz daha var.
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UĞUR MELEKE
Dün sahaya çıkan Rusya 11’inin toplam market değeri yaklaşık 62 milyon Euro iken, bizimki 116 milyondu. Hatta Cengiz Ünder girince 140 milyona çıktık. Rus futbolu öyle harika bir dönemden geçmiyor, dünkü 11’lerindeki tek lejyoner Antalyasporlu Kudryashov’du. Bizimse Juventus’lu Merih’ten Lille’li Burak’a, Leicester’lı Cengiz’den Milan’lı Hakan’a gayet havalı bir takımımız var şu sıralar. Ancak maçın ilk devresinde tanınmaz haldeydik, sahada fark yaratan da tek bir adam vardı: Sankt Petersburg’un Zlatan’ı... Yani 1,96’lık dev adam Artem Dzyuba...
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Bu maça çıkarken yüzde 57 ile grubun en fazla topla oynayan, yüzde 85’le en isabetli pas yapan, 25’le de en fazla şut atan takımı bizdik. Bizi biz yapan özelliklerden biri kesinlikle bu, topla iyiyiz. Topu rakibimize bıraktığımızda pragmatik bir futbol oynamakta güçlük çekiyoruz. Zaman zaman uyuyoruz ve rakiplerimiz de dün olduğu gibi değerlendiriyorlar bu fırsatları. İlk devrede uyurgezer halimizi Ruslar iyi değerlendirdiler, Dzyuba’nın da müthiş oyunuyla soyunma odasına haklı bir üstünlükle gittiler. Şu sıralar çokça yaptığımız gibi devre arasında doğru oyuncu değişikliği ve doğru momentumla sahaya döndük. İkinci 45’te Cengiz Ünder önderliğinde sahayı adeta Ruslar’a dar ettik. Cengiz girince Hakan da, Ozan da canlandı ancak maalesef yine beraberliğe yetti tek devrelik oyun.
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Geride hâlâ üç maçımız var, Rusya ile içeride oynayacağız, matematiksel olarak liderlik şansımız var. Bence kalan bu maçlarda lüzumsuz bir rotasyon içine girmemeliyiz, kadro istikrarı olan bir milli takım izlemek istiyoruz artık. Zaten bu yıl futbolcular, lig-Avrupa temposu içinde haftada iki maç oynamaya daha fazla alışık olacaklar. Milli takımda da pekalâ bir kadro istikrarı yaratabiliriz artık.
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2022 Dünya Kupası’na gidebilmek için üç yol var: Ya martta başlayacak elemelerde grubunuzu birinci bitirerek direkt bilet alacaksanız. Ya o elemelerde grubunuzu ikinci bitirerek 10 play-off biletinden birini kazanacaksınız. Ya da UEFA Uluslar Ligi’nde grubunuzu lider bitirerek son iki playoff biletine talip olacaksınız. Uluslar Ligi’nde A kategorisi takımlarının hemen hepsinin normal elemeler yoluyla ilk ikiye girecekleri düşünülürse, o son iki play-off bileti için esas savaşanlar bizim gibi B kategorisi ülkeleri... Yani bu Uluslar Ligi önemsiz değil, hatta en çok da B kategorisi takımları için önemli. Umarım kalan 3 maçımıza mümkün olan en iyi kadrolarla çıkıp, o müsabakaları kazanıp liderlik şansımızı sonuna kadar kovalarız.
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TUNCAY ŞANLI
Milli takımın isyanı Merih'ten başlıyor. Dzuba gibi bir adama hiç yenilmedi. Onun hamleleri sonrasında sahaya girmek istedim.
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TÜMER METİN
Pamuklara sarmamız gereken 3-5 oyuncu var, Cengiz bunların başında geliyor. İşin şeklini değiştiriyor Cengiz. Bir oyuncu, bazen çok oyuncudur. Rakip kaleye gidebiliyorsun, topu tutuyor, faulü alıyor. Hep iş yapıyor.
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Aradığımız kişiye ulaştık. İlk yarı hatlar tıkanıktı, sıkıntılıydı ama ikinci yarı ulaştık. Bizim oynamamız lazım. Önceliğimiz oynamak olmalı. Bildiğimizi oynadığımız her maçtan yüzümüzün akıyla çıktık. Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür gibi oyunu rakip sahaya yıkmasını sağlayan oyuncularımız hep formda olmalı.