Son Dakika | Rüştü Reçber'le ilgili corona virüsü iddiaları ortalığı karıştırdı! Sigara detayı...

IŞIL REÇBER: UMRUMDA DEĞİL Işıl Reçber ise iddiaları, “Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.” bu sözlerle yalanlamıştı.