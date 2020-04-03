Son Dakika | Rüştü Reçber'le ilgili corona virüsü iddiaları ortalığı karıştırdı! Sigara detayı...
Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in Corona virusü (Covid-19) tedavisi devam ederken, ortaya atılan çeşitli iddialar kafaları karıştırdı. Koronavirüs tedavisindeki efsane ile ilgili hastane açıklamasının dışında yeni bilgiler de ortaya çıktı...
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Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, söz konusu iddiaları yalanladı.
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Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili ‘Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…’ dedi.
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HASTANEDEN AÇIKLAMA
Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Rüştü Reçber’le ilgili hastane, "Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi’ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber’den sevindirici haber geldi. Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber’in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: “Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.” açıklamasını yapmıştı.
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YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI
Spor Arena, efsane kalecinin son durumuyla ilgili bilgilere ulaştı. Rüştü Reçber'in yoğun bakımda değil, hasta katında izole halde yattığı öğrenilirken süreçle ilgili detaylar da ortaya çıktı.
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SİGARA İÇTİĞİ İÇİN AĞIR ATLATTI
Sağlık durumu iyi olan Rüştü Reçber'in sigara içtiği için bu hastalığı ağır attığı öğrenildi.
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MÜJDELİ HABER
Müjdeli haber ise efsane kalecinin kısa süre içinde taburcu edilecek olması...
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1 HAFTA İÇİNDE TABURCU EDİLECEK
46 yaşındaki efsane kalecinin 1 hafta içinde hastaneden taburcu olacağı belirlendi.
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Eşi Işıl Reçber'in yalanladığı ifadeler ise şöyleydi;
"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahele edildi. Hala yoğun bakımda... Tedavisine devam ediliyor"
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Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, 16 Mart’ta ABD’den döndükten sonra karantinaya girmemesi nedeniyle yoğun eleştiri almış, hastalık sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı.
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MARCA'YA HABER OLDU
Hatta İspanyolların önemli yayın organı Marca'da çıkan haberde, "Işıl Reçber, Amerika'daki gezisinden dönerken 14 günlük karantina kurallarına uymadı ve dışarı çıktı. Sosyal medyada da bu hareket çok tepki çekti.'' sözlerini kullanıldı.
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IŞIL REÇBER: UMRUMDA DEĞİL
Işıl Reçber ise iddiaları, “Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.” bu sözlerle yalanlamıştı.