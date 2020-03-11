Son Dakika | Roma'da corona virüsü depremi! Uçağa iniş izni verilmedi...

Torres, "Maça çıkmayacağımız için elenirsek elenelim. İstemediğimiz bir yere gitmeyeceğiz. Ya başka bir yerde oynarız ya da ertelenir. Erteleme daha mantıklı bir çözüm olur. UEFA bizden bu seyahat için özel izin almamızı istiyor. Almayacağım. Ülkemin yasalarına bağlı kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.