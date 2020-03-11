Son Dakika | Roma'da corona virüsü depremi! Uçağa iniş izni verilmedi...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını futbolda ilginç gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor... Bu kez son dakika haberi İtalya'dan geldi...
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Corona virüs, spor dünyasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşte virüste son dakika yaşananlar...
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Başakşehir'in de ülkemizi temsil ettiği UEFA maçları bilindiği gibi yarın oynanacak. Maçlar öncesi gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.
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Sevilla - Roma mücadelesinin yarın akşam UEFA Europa League SON 16 turunda TSİ 20:55'de oynanması bekleniyordu.
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UEFA Avrupa Ligi maçı için Sevilla’ya giden ve Roma kafilesini taşıyan uçağa iniş izni verilmedi.
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Roma Kulübü de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini duyurdu.
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Sevilla - Roma maçının ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.
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Getafe'de başkan Torres de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Inter ile oynayacakları maç için İtalya'ya gitmeyeceklerini belirtmiş ve "Bu maçı Milano'da oynamak yerine UEFA'dan alternatif bir çözüm istedik. Koronavirüs salgınının tam ortasına gitmek istemiyoruz" demişti.
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Torres, "Maça çıkmayacağımız için elenirsek elenelim. İstemediğimiz bir yere gitmeyeceğiz. Ya başka bir yerde oynarız ya da ertelenir. Erteleme daha mantıklı bir çözüm olur. UEFA bizden bu seyahat için özel izin almamızı istiyor. Almayacağım. Ülkemin yasalarına bağlı kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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İspanya Futbol Federasyonu, İspanya'daki tüm amatör futbol faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Profesyonel maçların da iptali gündemde...
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''İSPANYA'DA FUTBOLU DURDURUN!''
İspanya Futbolcular Birliği, 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacak olan La Liga'nın durdurulmasın talep edip "Oyuncular için koronavirüs riski artmaya başladı ve herkes için en iyisi bu lig maçlarının bir süre durdurulması olacak" paylaşımında bulundular.
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Komşumuz Bulgaristan'da da koronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkmış durumda. Bulgaristan Futbol Federasyonu, 1. ve 2.Lig'deki futbolcuların toplu taşıma araçlarını kullanmasını ve koronavirüs önlemleri kapsamında restoranlara gitmesini yasakladı.
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EUROLEAGUE'DE MAÇLAR İPTAL
EuroLeague'de ise turnuva tehlikeye girdi. Final Four'a ev sahipliği yapacak Köln'deki Lanxess Arena'da düzenlenecek organizasyonlar, koronavirüs tehditi nedeniyle 11 Nisan'a kadar iptal edildi. EuroLeague yönetimi ayrıca İtalya'da oynanacak tüm maçları iptal etti.
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İtalya'da tüm maçlar 3 Nisan'a kadar durduruldu. Fransa, Almanya, İspanya, Yunanistan, İsviçre, Polonya, Romanya, Fas ve Bulgaristan'da ise maçlar seyircisiz oynanacak. İngiltere Premier Lig'in de ise Manchester City - Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.