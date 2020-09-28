BaÅŸkent ekibi ilk olarak geÃ§en sezon Manchester United'tan kiraladÄ±ÄŸÄ± Chris Smalling iÃ§in giriÅŸim yaptÄ± ancak Manu bu transfer iÃ§in Roma'dan 23 milyon Euro bonservis talep etti. Ä°talyanlar 30 yaÅŸÄ±ndaki Smalling iÃ§in bu rakamÄ± riske etmek istemiyor.