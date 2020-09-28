Son Dakika | Roma gemileri yaktÄ±! Galatasaray Marcao için 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na... | Galatasaray Transfer Haberleri
Transferde son dakika... FenerbahÃ§e ile derbide 0-0 berabere kalan Galatasaray'da transfer konusunda da sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda Fatih Terim'in takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸi Marcao konusunda iÅŸler bir anda deÄŸiÅŸti.
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Ä°ÅŸte Galatasaray'daki son dakika transfer geliÅŸmesi...
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Serie A ekiplerinden Roma, Marcao transferinden vazgeÃ§medi. Ä°talyan ekibi Roma bir sÃ¼redir Galatasaray'Ä±n BrezilyalÄ± savunma oyuncusu Marcao ile yakÄ±ndan ilgileniyor.
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GeÃ§en sezonki baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren, derbide de iyi oyunuyla dikkat Ã§eken Marcao'da hareketli saatler yaÅŸanÄ±yor.Â
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Serie A ekibi bu transfer iÃ§in 15 milyon Euro'yu gÃ¶zden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ durumda.
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BaÅŸkent ekibi ilk olarak geÃ§en sezon Manchester United'tan kiraladÄ±ÄŸÄ± Chris Smalling iÃ§in giriÅŸim yaptÄ± ancak Manu bu transfer iÃ§in Roma'dan 23 milyon Euro bonservis talep etti. Ä°talyanlar 30 yaÅŸÄ±ndaki Smalling iÃ§in bu rakamÄ± riske etmek istemiyor.
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GALATASARAY'DAN BOMBA HAMLE: 5 YIL
Roma yaklaÅŸÄ±k 15 milyon Euro transfer bÃ¼tÃ§esi ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± stoper bÃ¶lgesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken Galatasaray'dan da yeni bir Marcao hamlesi geldi.Â Â
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Marcao iÃ§in Roma kulÃ¼bÃ¼ Galatasaray'a 10 ve 12 milyon Euro'luk teklifler yaptÄ± ancak bu teklifler kabul gÃ¶rmemiÅŸti.
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15 MÄ°LYON EURO + BONUSLAR
Ä°talyan ekibi 15 milyon Euro + bonservislerle yeni bir teklif daha yaptÄ±.
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Galatasaray'Ä±n bu hafta iÃ§inde Marcao ile ilgili Roma'ya olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ± bekleniyor.
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2 ALTERNATÄ°F HAZIR
Galatasaray Marcao'nun yerine 2 alternatif ÅŸimdiden hazÄ±rladÄ±. Emre Utkucan'Ä±n baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu scout ekibi Marcao gibi geliÅŸme gÃ¶sterecek iki ismi transfer komitesine sundu.
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MARCAO GÄ°TMEZSE ZAM
Fanatik'in haberine gÃ¶re; Galatasaray'dan bu sezon 850 bin Euro kazanan Marcao artan perfomansÄ± sonrasÄ± yÃ¶netimden zam talebinde bulundu.