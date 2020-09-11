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GeriFutbol Son Dakika | Rizespor-Fenerbahçe maçında Caner Erkin'in penaltısı olay oldu! İtirazlar ve tepkiler...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 21:44 | 

Son Dakika | Rizespor-Fenerbahçe maçında Caner Erkin'in penaltısı olay oldu! İtirazlar ve tepkiler...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılışında oynanan Rizespor-Fenerbahçe maçına Caner Erkin'in penaltısı damga vurdu. Hakeme yapılan itirazlar ve Caner'in penaltı atışındaki tercihi gündem oldu.

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılışındaki Rizespor-Fenerbahçe maçına Caner Erkin'in penaltı atışı damga vurdu.

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi.

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Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.

4KAPTAN GÖKHAN GÖNÜL
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KAPTAN GÖKHAN GÖNÜL

Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.

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Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.

6EROL BULUT İLK MAÇINA ÇIKTI
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EROL BULUT İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı. Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Karşılaşmanın 32. dakikasında ise Fenerbahçe, Caner Erkin'in kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

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Caner Erkin, Kasım 2019'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de penaltı kaçıran ilk isim oldu.

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Fenerbahçeli oyuncular, Caner Erkin'in kaçırdığı penaltı vuruşu öncesinde Rizesporlu oyuncuların ceza sahasına girdiği ve atışın tekrarlanması gerektiği yönünde itirazlarda bulundu.

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Ayrıca tecrübeli futbolcunun, penaltı atışında yaptığı tercih sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

11İşte o paylaşımlar;
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İşte o paylaşımlar;

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