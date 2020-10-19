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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 11:13 | 

Son Dakika | Rıdvan Dilmen şampiyonluk için tarih verdi! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk iddiası geldi.

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1ŞAMPİYONLUK KEHANETİ
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ŞAMPİYONLUK KEHANETİ

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği kritik mücadelenin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in şampiyonluk kehaneti çok konuşulacak cinsten oldu. İşte o sözler...

2CISSE DAHA FAZLA GOL ATAR
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"CISSE DAHA FAZLA GOL ATAR"

"Samatta ile Cisse arasında bir tercih yapacak olsa bir teknik adam, Cisse'yi seçse de eyvah demez. Cisse daha fazla gol atar diye görünüyor ama daha çok geziyor, daha hareketli, daha diri olduğu için diye Samatta da seçilebilir. Forvette problemi yok Fenerbahçe'nin diyebiliriz."

370TEN SONRA 5-6 OLABİLECEK DURUMLAR
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"70'TEN SONRA 5-6 OLABİLECEK DURUMLAR"

"Göztepe ve Fenerbahçe'nin mağlubiyeti yoktu bu maçtan önce. Önce 1'i cebime koyayım diye bakıyordu Göztepe, Fenerbahçe ise önce kazanmayı düşünmeliyim diye düşündü ki oyun da öyle başladı. Fenerbahçe golü buldu, sonra Göztepe buldu eşitlik oldu. 70'ten sonra 5-6 olabilecek durumlar oldu. Göztepe'de 3-4 oyuncu olmadığı zaman sorun oldu, Fenerbahçe'nin kadrosu geniş olduğu için sorun olmadı 3-4 kişinin eksikliği."

48-10 PUAN DAHA FAZLA DEPLASMAN PUANI ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
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"8-10 PUAN DAHA FAZLA DEPLASMAN PUANI ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Fenerbahçe'nin attığı gol 7 oldu, bu sayı bu kadar maç için az. Fenerbahçe'de bu sezon en çok hoşuma giden şu oldu, bu sezon büyük kulüpler daha fazla gol atar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin son 3-4 yıldan en az 8-10 puan daha fazla deplasman puanı alacağını düşünüyorum bu sezon. Galatasaray için de deplasman fobisi derdik ya hep, artık o bu sezon olmayacak diye düşünüyorum."

5
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"SON 15 YILA DAMGA VURMUŞ BİR İSİM"

"Göztepe maçı önemli Fenerbahçe için çünkü Fenerbahçe Trabzonspor maçını kazanırsa ilk yarıyı lider 1. sırada bitirme ihtimalini yüzde 80'lerde görüyorum. Eğer sezona iyi başlanırsa bir hava yakalanıyor. Nazım neden lazım denirse işte bu gibi maçlar için lazım, çünkü Gökhan son 15 yıla mevkisi için damga vurmuş bir isim. Hasan Ali'nin alternatifi yoktu mesela geçmiş sezonlarda, bu sezon artık o kalmadı. Gökhan önümüzdeki hafta da olmazsa eyvah denmeyecek artık. Lemos yok, Serdar Aziz var mesela, o da Milli Takım oyuncusu."

6ŞAMPİYONLUK TARİHİ VERDİ
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ŞAMPİYONLUK TARİHİ VERDİ

"Ligin son haftasına kadar puan kayıpları illaki olacaktır ama en az 4 hafta kala şampiyon belli olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe de Galatasaray'da olabilir bu. Fenerbahçe'nin ilk 11'i bu haftaki maçla birlikte haftaya nasıl olacak belli oldu aşağı yukarı. Altay, Gökhan, CAner, Tisserand, Lemos, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta ile oynar. Pelkas belki soru işareti ama ben onun oynayacağını düşünüyorum haftaya. "

7TRABZON MAÇINI KAZANIRSA LİDERLİĞE OYNAR
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"TRABZON MAÇINI KAZANIRSA LİDERLİĞE OYNAR"

"Fenerbahçe duran top kullanıcısı buldu, onun farkını görüyoruz. Bekleri en az 4'er kez ceza sahasına girdi, bu da bir etken. İlk yarıda Pelkas'ı hiç görmedik, Valencia'yı da öyle. Fenerbahçe bu havayla Trabzonspor maçını da kazanırsa liderliğe oynar."

8ALİ KOÇ SÖZLERİ
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ALİ KOÇ SÖZLERİ

"Fenerbahçe Ali Bey başkanlığı zamanında 3 sezonda 48 transfer yapmış. Tecrübe olması çok önemli. Şimdi Ali Bey inandığı 1 kişiye güvenir. Gelen oyuncuları Comolli'ye bıraktılar. Bu yanlış strateji değil ama tutmadı. Hata nerede oldu, 1 sezon daha devam etmesinde. Şimdi Emre Belözoğlu oldu, futbolu bırakması da şans olarak geldi. Bildiğim kadarıyla oynamak da istiyordu ama o olmasaydı bu transferler olur muydu bilemiyorum."

9AZİZ YILDIRIMA DESTEK ÇIKTI
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AZİZ YILDIRIM'A DESTEK ÇIKTI

"Enkaz bıraktı denen Aziz Bey'in de şöyle artıları oldu, 12 milyon euro Josef'den bonservis, Giuliano, 10 milyon, Fernandao 2.5 milyon diye gidiyor. Elif Elmas, Vedat, Jailson... 63 milyon euro toplamda. Bunlardan sadece Ali bey zamanında giden Vedat Muriqi. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin vermeyeceği paraları verdi Ali bey. Son 2 yılda Comolli'den sonra o kadar kötü transferler yapıldı ki."

10TRANSFERDE TECRÜBE DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ
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TRANSFERDE TECRÜBE DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

"Altay 1,5 milyon euro, Caner sıfır, Nazım 1.5, Sosa sıfır, Gustavo 6-7 civarı. Ozan sıfır, Alanya git gel. Samatta 5-6 milyon euro, Valencia da sıfır. Kaybedilen ne kadar parayla nasıl kadrolar kurmuşsunuz Freylerle vs. şimdi daha düşük bedelle nasıl kadro çıktı ortaya. İşte bunun adı transferde tecrübe. Camia ve Ali bey bu sezon işinin kolay olmadığını biliyordu. Doğru planlamayla böyle bir takım oluşturuldu. Fenerbahçe taraftarı bu sezon biz işi götürürüz diyebiliyor."

11ALTERNATİFİ BOL KADRO
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ALTERNATİFİ BOL KADRO

"Ozan, Altay bunlar en iyi zamanlarınu oynuyor. Sağ ve sol önde oynayanlar henüz cepte değil, daha iyi oyuncular olsaydı diye düşünüyoruz. Eyvah bu isim yok bu maçta diyecek bir durum kalmadı. Alternatif bol olduğu için sorun yok. Fenerbahçe maçı 3-3 bitseydi de ben beğendim. Oyunu ileri yıkmaya çalışan bir oyun anlayışı vardı, bu önemlidir. Orta sahayı şişireyim demedi örneğin."

12EROL BULUTA AYRI PARANTEZ
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EROL BULUT'A AYRI PARANTEZ

"Erol hocanın işini yapmaya çalışan bir profilini görüyoruz. Oyuncu diyalogları da gayet iyi, basına yansıyan bir şey de yok. Antrenörlüğü güzel, ama taktik olarak Ozan'la Sosa ikisi de aynı yaşta diyelim, Sosa önde oynasın dersiniz. Ozan top kaybettikten sonra da geri gelsin istiyor. Bakarsanız Ozan muhtemelen daha takımın en fazla kart göreni olacak çünkü kat ediyor, ileri çıkıyor."

13TRANSFER HİKAYESİNİ ANLATTI
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TRANSFER HİKAYESİNİ ANLATTI

"87-88 sezonunda ben ilk Fenerbahçe'ye transfer olduğumda çok kötü sezon geçirdik. Sonraki sezonda ilk 11'den 4 kişi kaldık. Bir sürü futbolcu geldi. O dönemki kadrodan, ben iyi futbolcuydum, Oğuz, Aykut, Hakan Tecimer, Küçük Şenol, Serdar hepimizi iyi futbolcuyduk. Yönetim ilk geldiğinde çok oyuncu aldılar ama gelenler belliydi. Şimdi çok futbolcu geldi ama hepsi kaliteli."

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