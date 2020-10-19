Son Dakika | Rıdvan Dilmen şampiyonluk için tarih verdi! Fenerbahçe...

"8-10 PUAN DAHA FAZLA DEPLASMAN PUANI ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" "Fenerbahçe'nin attığı gol 7 oldu, bu sayı bu kadar maç için az. Fenerbahçe'de bu sezon en çok hoşuma giden şu oldu, bu sezon büyük kulüpler daha fazla gol atar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin son 3-4 yıldan en az 8-10 puan daha fazla deplasman puanı alacağını düşünüyorum bu sezon. Galatasaray için de deplasman fobisi derdik ya hep, artık o bu sezon olmayacak diye düşünüyorum."