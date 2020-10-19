Son Dakika | Rıdvan Dilmen şampiyonluk için tarih verdi! Fenerbahçe...
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk iddiası geldi.
ŞAMPİYONLUK KEHANETİ
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği kritik mücadelenin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in şampiyonluk kehaneti çok konuşulacak cinsten oldu. İşte o sözler...
"CISSE DAHA FAZLA GOL ATAR"
"Samatta ile Cisse arasında bir tercih yapacak olsa bir teknik adam, Cisse'yi seçse de eyvah demez. Cisse daha fazla gol atar diye görünüyor ama daha çok geziyor, daha hareketli, daha diri olduğu için diye Samatta da seçilebilir. Forvette problemi yok Fenerbahçe'nin diyebiliriz."
"70'TEN SONRA 5-6 OLABİLECEK DURUMLAR"
"Göztepe ve Fenerbahçe'nin mağlubiyeti yoktu bu maçtan önce. Önce 1'i cebime koyayım diye bakıyordu Göztepe, Fenerbahçe ise önce kazanmayı düşünmeliyim diye düşündü ki oyun da öyle başladı. Fenerbahçe golü buldu, sonra Göztepe buldu eşitlik oldu. 70'ten sonra 5-6 olabilecek durumlar oldu. Göztepe'de 3-4 oyuncu olmadığı zaman sorun oldu, Fenerbahçe'nin kadrosu geniş olduğu için sorun olmadı 3-4 kişinin eksikliği."
"8-10 PUAN DAHA FAZLA DEPLASMAN PUANI ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
"Fenerbahçe'nin attığı gol 7 oldu, bu sayı bu kadar maç için az. Fenerbahçe'de bu sezon en çok hoşuma giden şu oldu, bu sezon büyük kulüpler daha fazla gol atar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin son 3-4 yıldan en az 8-10 puan daha fazla deplasman puanı alacağını düşünüyorum bu sezon. Galatasaray için de deplasman fobisi derdik ya hep, artık o bu sezon olmayacak diye düşünüyorum."
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