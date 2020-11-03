Son Dakika | Resmen açıkladı! Ozan Kabak transferinde flaş gelişme! Liverpool'dan sonra...
Milli stoperlerimize Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Schalke forması giyen ve Liverpool'un teklif yaptığı Ozan Kabak'a bir dev daha talip oldu. İşte detaylar...
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Milli takım stoperlerimize dev kulüplerin ilgisi gün geçtikçe artıyor. Avrupa futbolunda gündem Ozan Kabak'ın transferi...
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LIVERPOOL TEKLİF YAPMIŞTI
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un, yıldız stoperi Virgil van Dijk'ın uzun süreli sakatlığı sonrasında Schalke'ye Ozan Kabak için teklif yaptığı belirtilmişti.
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22 MİLYON EURO
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Liverpool, Jürgen Klopp'un çok beğendiği Ozan Kabak için Schalke'ye 22 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
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SCHALKE 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Schalke'nin Ozan için 30 milyon euro istediği ancak görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Klopp, Van Dijk'ın durumu hakkında "Çok uzun süre ondan yararlanamayacağız, bu kesin" sözlerini kullanmıştı.
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YENİ TALİP MILAN!
Liverpool'un Ozan Kabak'a olan ilgisinin yanı sıra İtalya Serie A devi Milan'ın da Ozan ile ilgilendiği açıklandı.
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"SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"
Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, WAZ gazetesine verdiği demeçte, "Milan, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Ozan için teklifte bulundu ancak onu göndermek bizim için söz konusu bile olamazdı" ifadelerini kullandı.
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DEVRE ARASINDA YENİDEN...
Milan'ın, Liverpool'un da transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki milli futbolcu için ara transfer döneminde Schalke 04'ün kapısını yeniden çalacağı belirtildi.
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HAKAN VE ZLATAN VAR...
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Zlatan Ibrahimovic ile birlikte önemli işler yaptığı Milan'ın savunmasında Simon Kjaer ve Alessio Romagnoli görev yapıyor.
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GALATASARAY DA KAZANACAK
Liverpool ve Milan'ın ilgilendiği Ozan Kabak'ın transferi gerçekleşirse Galatasaray da bonservis bedeli üzerinden pay alacak.
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30 MİLYON EURO'DAN 1,5 MİLYON EURO
Alex Telles'in Manchester United'a satışından 1 milyon Euro'ya yakın pay alan Galatasaray, Ozan Kabak'ın 30 milyon Euro'ya transfer olması halinde %5 yetiştirme payı olarak 1,5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.
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Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, Ocak 2019'da 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılmıştı. Genç futbolcu aynı sezonun sonunda 15 milyon Euro karşılığında Schalke 04'e transfer olmuştu.