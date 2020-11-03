Son Dakika | Resmen açıkladı! Ozan Kabak transferinde flaş gelişme! Liverpool'dan sonra...

SCHALKE 30 MİLYON EURO İSTİYOR Schalke'nin Ozan için 30 milyon euro istediği ancak görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Klopp, Van Dijk'ın durumu hakkında "Çok uzun süre ondan yararlanamayacağız, bu kesin" sözlerini kullanmıştı.