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Son Dakika | Resmen açıkladı! Abdullah Avcı, Aykut Kocaman...
Süper Lig'de teknik direktörlük görevi için ismi en çok geçen Abdullah Avcı ile ilgili son dakika haberi... Abdullah Avcı ile birlikte Aykut Kocaman için de resmi açıklama geldi
Hangi takımda görev alacağı büyük merak konusu olan Abdullah Avcı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir diğer sürpriz de Aykut Kocaman... İşte detaylar...
YARDIMCILAR DAHİ BELLİYDİ
Yapılan görüşmeler sonunda Avcı, yardımcılarını dahi belirlemiş Egemen Korkmaz'la birlikte Orhan Ak konusunda fikir birliğine varılmıştı.
Bordo mavili ekibe imza atmasına kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı'nın bir başka Süper Lig takımıyla el sıkıştığı öne sürüldü.
SPOR ARENA'YA AÇIKLADI
Spor Arena, Antalyaspor'un Abdullah Avcı'ya resmi teklif yaptığı iddiaları üzerine Antalyaspor Basın sözcüsü Murat Süğlün ile iletişime geçti.
AÇIKLADI! AVCI, KOCAMAN...
Tamer hoca ile dün akşam yolları ayırdıklarını belirten Süğlün, ‘önümüzde Fenerbahçe maçı var yeni teknik direktör kim olursa olsun Fenerbahçe maçına yetişsin diye bir düşüncemiz yok, takımı şu an yardımcı antrenörler hazırlıyor ama Kasımpaşa maçına kadar kimin olacağı netleşir.’ dedi.
Süğlün sözlerini şöyle sürdürdü
"Abdullah Avcı’ya teklif götürdüğümüz doğru değil. Avcı kendisini ispatlamış ve başarılı bir teknik adam, genel anlamda görüşmelerimiz olacaktır. 'Olmaz' diyemiyorum ancak şu an yaptığımız bir teklif yok "
AYKUT KOCAMAN'LA GÖRÜŞME YOK
Süğlün, "Önceliğimiz Türk teknik direktör. Aykut Kocaman ise şu an için listemizde yok. Abdullah Avcı gibi Aykut Kocaman da Türkiye’nin en iyi teknik direktörlerinden ama şu an bir görüşme yok." dedi.
TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Kocaman, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" demişti.
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