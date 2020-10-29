Son Dakika | Resmen açıkladı! Abdullah Avcı, Aykut Kocaman...

TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ Kocaman, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" demişti.