MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Resmen açıkladı! Abdullah Avcı, Aykut Kocaman...
GeriFutbol Son Dakika | Resmen açıkladı! Abdullah Avcı, Aykut Kocaman...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena Özel / Uğur Yapıcı
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 13:27 | 

Son Dakika | Resmen açıkladı! Abdullah Avcı, Aykut Kocaman...

Süper Lig'de teknik direktörlük görevi için ismi en çok geçen Abdullah Avcı ile ilgili son dakika haberi... Abdullah Avcı ile birlikte Aykut Kocaman için de resmi açıklama geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hangi takımda görev alacağı büyük merak konusu olan Abdullah Avcı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir diğer sürpriz de Aykut Kocaman... İşte detaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın geleceğinin tartışılır hale gelmesinin ardından bordo mavili ekibin başına Abdullah Avcı'nın geçeceği konuşuluyordu

3YARDIMCILAR DAHİ BELLİYDİ
Abone Olgoogle-news

YARDIMCILAR DAHİ BELLİYDİ

Yapılan görüşmeler sonunda Avcı, yardımcılarını dahi belirlemiş Egemen Korkmaz'la birlikte Orhan Ak konusunda fikir birliğine varılmıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardığının öne sürülmesinin ardından herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.

5
Abone Olgoogle-news

Bordo mavili ekibe imza atmasına kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı'nın bir başka Süper Lig takımıyla el sıkıştığı öne sürüldü.

6
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bırakırken bu ismin yerine Abdullah Avcı ismi çok konuşuldu.

7SPOR ARENAYA AÇIKLADI
Abone Olgoogle-news

SPOR ARENA'YA AÇIKLADI

Spor Arena, Antalyaspor'un Abdullah Avcı'ya resmi teklif yaptığı iddiaları üzerine Antalyaspor Basın sözcüsü Murat Süğlün ile iletişime geçti.

8AÇIKLADI AVCI, KOCAMAN...
Abone Olgoogle-news

AÇIKLADI! AVCI, KOCAMAN...

Tamer hoca ile dün akşam yolları ayırdıklarını belirten Süğlün, ‘önümüzde Fenerbahçe maçı var yeni teknik direktör kim olursa olsun Fenerbahçe maçına yetişsin diye bir düşüncemiz yok, takımı şu an yardımcı antrenörler hazırlıyor ama Kasımpaşa maçına kadar kimin olacağı netleşir.’ dedi.

9Süğlün sözlerini şöyle sürdürdü
Abone Olgoogle-news

Süğlün sözlerini şöyle sürdürdü

"Abdullah Avcı’ya teklif götürdüğümüz doğru değil. Avcı kendisini ispatlamış ve başarılı bir teknik adam, genel anlamda görüşmelerimiz olacaktır. 'Olmaz' diyemiyorum ancak şu an yaptığımız bir teklif yok "

10
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor, bir başka iddia Aykut Kocaman'la ilgili de bir açıklama yaptı.

11AYKUT KOCAMANLA GÖRÜŞME YOK
Abone Olgoogle-news

AYKUT KOCAMAN'LA GÖRÜŞME YOK

Süğlün, "Önceliğimiz Türk teknik direktör. Aykut Kocaman ise şu an için listemizde yok. Abdullah Avcı gibi Aykut Kocaman da Türkiye’nin en iyi teknik direktörlerinden ama şu an bir görüşme yok." dedi.

12TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kocaman, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" demişti.

13
Abone Olgoogle-news

AYKU KOCAMAN KONYASPOR'A BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi