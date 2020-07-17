Son Dakika | Real Madrid'de şampiyonluğa bir tek o sevinmedi! O görüntü...
Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid, La Liga'da 34. şampiyonluğunu ilan etti ancak kutlamalarda yaşanan olay geceye damga vurdu.
La Liga'da şampiyonluğa ulaşan takım Real Madrid oldu ancak geceye yıldız oyuncunun hareketleri damga vurdu. Adeta şampiyonluğun önüne geçti, işte detaylar...
Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti. Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Real Madrid 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Barcelona 79 puanla ikinci sırada yer aldı.
La Liga'nın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaki şampiyonu Barcelona'nın üstünlüğüne son veren Real Madrid, son olarak 2017-2017 sezonunda lig kupasını kazanmıştı. La Liga tarihinde 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki farkı da açtı.
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