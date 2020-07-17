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Futbol
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 07:52,

Son Dakika | Real Madrid'de şampiyonluğa bir tek o sevinmedi! O görüntü...

Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid, La Liga'da 34. şampiyonluğunu ilan etti ancak kutlamalarda yaşanan olay geceye damga vurdu.

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La Liga'da şampiyonluğa ulaşan takım Real Madrid oldu ancak geceye yıldız oyuncunun hareketleri damga vurdu. Adeta şampiyonluğun önüne geçti, işte detaylar...

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. Ligin bitimine bir hafta kala sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid 34. lig şampiyonluğunu ilan etti.

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Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti. Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Real Madrid 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Barcelona 79 puanla ikinci sırada yer aldı.

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La Liga'nın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaki şampiyonu Barcelona'nın üstünlüğüne son veren Real Madrid, son olarak 2017-2017 sezonunda lig kupasını kazanmıştı. La Liga tarihinde 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki farkı da açtı.

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Bu arada Sergio Ramos ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü. Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 Kral Kupası kazandı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık üç ay ara verilen La Liga, 28. hafta maçlarıyla 11 Haziran'da başlamıştı. Ligde 28. haftaya Real Madrid'in 2 puan önünde lider olarak giren Barcelona, bu avantajını koruyamamış ve liderliği 30. haftada Real Madrid'e kaptırmıştı.

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Santiago Bernabeu Stadı'nda tadilat yapan Real Madrid, Kovid-19 döneminde maçlarını kulüp tarihinde ilk kez A takım olarak Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynadı.

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Real Madrid Kulübü, Kovid-19'dan dolayı taraftarlarından sokakta toplu kutlama yapmamalarını istedi.

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Bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, kupayı kaldırdı. Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tadilattan dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde maçlarını, antrenman tesisleri içindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayan Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek ilan ettiği şampiyonluğunu boş tribünlerin önünde kutladı.

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Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.

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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedina Zidane, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zaman ayrı ve özel ama La Liga şampiyonu olmak mükemmel bir şey. Çünkü İspanyol ligi çok zorlu, büyük bir mücadele gerektiriyor. Lig daha zorlu." dedi.

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Futbolcularını kutlayan, büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu ifade eden Zidane, "Profesyonel kariyerim açısından benim için bugün en iyi günlerden biri. Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz." şeklinde konuştu.

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Geceye damga vuran olay ise futbolcuların şampiyonluk kupasıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdiği anlarda yaşandı.

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Real Madrid ile yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale'in kutlamalardaki isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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Birçok şampiyonluk fotoğrafında yer almayan Gareth Bale, adeta sevinmemek ve sevinirken görüntü vermemek adına özel çaba sarf etti.

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Özellikle Real Madrid'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, yıldız futbolcunun, tüm takım arkadaşları coşkuyla sevinirken yalnızca gülümsediği ve bazı bölümlerde elini dahi kaldırmadığı görüldü.

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Bu görüntünü sosyal medyada yayılmasının ardından Gareth Bale'i eleştiren Real Madrid taraftarları, deneyimli oyuncunun Barcelona taraftarı gibi davrandığı yönünde iğneleyici yorumlar yaptı.

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Real Madrid'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Gareth Bale, Alaves maçında bir kez daha olay olmuştu. Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, Real Madrid'in değişiklik hakkının dolmasının ardından koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne geçirerek uyumuştu.

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İspanyol basını, bu görüntüleri sert bir şekilde eleştirirken ''Bu onun Real Madrid oyuncusu olarak en kötü fotoğrafı'' yorumları yapılmıştı.

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Bu sezon Real Madrid formasıyla yalnızca 16 lig maçında oynayan Gareth Bale, şampiyonluğun geldiği Villareal maçında da süre alamadı.

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Gareth Bale, corona virüs arasının ardından oynanan 10 lig maçından yalnızca 2'sinde forma giydi.

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