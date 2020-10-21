Son Dakika | RB Leipzig - Başakşehir maçı sonrası transfer bombası! İşler değişti ve ters köşe...

"BU KEL KAFANIN KUAFÖRE İHTİYACI YOK" BILD, Başakşehir'e iki gol birden atan Angelino'dan gördüğü manşetinde "Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok' yazdı ve devamında "José Angelino (23), Leipzig'i tam olarak 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor" ifadelerini kullandı. Kicker'da yer alan haberde ise "RB Leipzig, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna özel bir başlangıç yaptı. Leipzig, kendi sahasında zayıf olan Başakşehir'e karşı 2-0 kazandı" satırları yer aldı.