Son Dakika | RB Leipzig - Başakşehir maçı sonrası transfer bombası! İşler değişti ve ters köşe...
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in RB Leipzig'e 2-0 mağlup olduğu maçın ardından transfer kulisleri alevlendi.
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TRANSFER İŞLER DEĞİŞTİ
Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin RB Leipzig karşısındaki performansı geceye damga vurdu. 2-0'lık mağlubiyete rağmen transfer işler değişti. İşte detaylar...
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BAŞAKŞEHİR DİRENEMEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Alman ekibi RB Leipzig karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
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SOL BEKTEN İKİ GOL
RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16. ve 20. dakikalarda genç sol bek Angelino kaydetti. 1997 doğumlu yetenekli oyuncu böylece bu sezon forma giydiği 6. resmi maçında 4. golünü atmış oldu ve futbol dünyasının tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.
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ANGELINO DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in mağlubiyetle başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni Alman basınında geniş yer buldu. BILD ve Kicker, Jose Angelino'ya ayrı parantez açtığı makalelerinde Başakşehir'den 'zayıf' olarak bahsetti. Kicker'da yer alan 'zayıf' ifadesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.
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"BU KEL KAFANIN KUAFÖRE İHTİYACI YOK"
BILD, Başakşehir'e iki gol birden atan Angelino'dan gördüğü manşetinde "Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok' yazdı ve devamında "José Angelino (23), Leipzig'i tam olarak 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor" ifadelerini kullandı. Kicker'da yer alan haberde ise "RB Leipzig, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna özel bir başlangıç yaptı. Leipzig, kendi sahasında zayıf olan Başakşehir'e karşı 2-0 kazandı" satırları yer aldı.
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EDIN VISCA VE İRFAN CAN GÖZ DOLDURDU
Mücadele sonrasında dikkatleri üzerine çeken tek isim Jose Angelino olmadı. Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci ve Edin Visca da gecenin en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Visca, RB Leipzig maçında en fazla ikili mücadele kazanan (9) ve çalım atan (5) oyuncu Edin Visca oldu.
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İRFAN CAN'A TALİP ÇIKTI
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in orta alandaki yıldızı İrfan Can Kahveci'ye Almanya'dan talip çıktığı öne sürüldü.
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ALMAN DEVİ TEKLİF YAPACAK
Takvim'in haberine göre; sezona çok kötü bir giriş yapan Schalke daha önce de gündemine gelen milli futbolcu için devre arasında Başakşehir'e teklif yapma kararı aldı.
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SCHALKE İSTİYOR AMA...
İsmi bir Fenerbahçe ile ciddi şekilde de anılan milli futbolcu geçen sezonun sonlarına doğru yaptığı açıklamada, "Benim de tabii ki hedeflerim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTEMİŞTİ
O dönem çıkan haberlerde Fenerbahçe'de transfer görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci için randevu aldığı dahi iddia edilmiş ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.
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Sezon başında İspanyol devi Sevilla'nın da peşinde koştuğu yıldız oyuncu için Medipol Başakşehir'e resmi teklif yapılmıştı. Başakşehir ise Sevilla'nın teklifini reddetmiş ve oyuncu Medipol Başakşehir'de kalmıştı.
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GALATASARAY'A TAKAS İDDİALARI
Önceliği Avrupa'da oynamak olan ve bunu her fırsatta dile getiren İrfan Can Kahveci için sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Milli oyuncunun, Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne ile takas yapılacağı öne sürülmüştü.
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SARI KIRMIZILILAR KABUL ETMİŞTİ
Galatasaray yönetiminin bu teklifi kabul ederek, Diagne’yi önemli bir teklif gelmedikçe bırakmayacaklarını ifade ettiği ve “İrfan Can’ı verirseniz; Diagne’yi alabilirsiniz.” cevabını verdiği iddia edilmişti. Daha sonra yaşanan süreçte Başakşehir'in Ryan Babel'i de takasa dahil etmeyi istediği ve bu yeni teklifin ardından transfer gerçekleşmediği kaydedilmişti.
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LYON'DAN KANCA
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Lyon'un Başakşehir'in ve A Milli Takım'ın yıldızı İrfan Can Kahveci ile Fatih Karagümrük'ün başarılı oyuncusu Ramazan Civelek'i gözüne kestirdiği gündeme gelmişti.
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KIRMIZI KART GÖRDÜ
Fransız kulübünün gözlemcileri, 2 futbolcuyu Fatih Karagümrük-Başakşehir maçında tribünden takip ettiği kaydedilmişti. Fransız ekibinin temsilcilerinin, İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü karşılaşmada iki oyuncunun da performanslarını inceleyerek rapor hazırlayacağı belirtilmişti.