Son Dakika | Rakitic'ten corona virüsü (koronavirüs) itirafı: İş çok ciddileşecek
La Liga, 12 Mart tarihinde ertelenirken İspanya'da OHAL ilan edilmiş, İspanyol hükümeti ertesi gün vatandaşlarına evde kalmaları uyarısını yapmıştı.
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Pek çok ülkede olduğu gibi İspanya'da da durumun kısa sürede bu kadar ciddi bir hal alması sonrası hayat baştan aşağı değişti.
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BarçaTV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Barcelona'lı yıldız oyuncu Ivan Rakitic çarpıcı ifadeler kullandı.
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"Artık elimizden gelen en iyi şey evde kalmak" diyen Rakitic, "Ben de dışarı çıkıp dolaşmayı isterim ama bu gerekli değil. Kapalı ortamda kalmalıyız. Benim de hoşuma gitmiyor ama olması gereken bu" ifadelerini kullandı.
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TEHLİKEYİ ÖNCEDEN FARK ETMİŞ!
Rakitic'in açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken nokta ise, tehlikeyi önceden fark etmesi.
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Hırvat yıldızın dediğine göre, Barcelona kafilesi Napoli'yle geçtiğimiz ay deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı için İtalya'ya giderken, insanların salgın konusunda sürekli konuştuklarını fark eden Rakitic takım doktoru Xavi'ye endişelerini aktarırken şunları söylemişti:
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"Şu an sorun gözükmüyor ama iş çok ciddileşecek. Bunu hissedebiliyorum. İşler kötüye gidecek."
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Barcelona, gözden düşen orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'in bonservisini belirledi.
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Katalan ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi olan Rakitic, buna karşın takımda gözden düşmüş durumda. Bu sezon 31 maçın yalnızca 15'inde ilk 11'de başlayabilen Rakitic, henüz ağları havalandırmayı ise başaramadı.
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Yine 2014'te Rakitic 18, Ter Stegen 12 ve Claudio Bravo 12 milyon Euro bonservisle alındı.