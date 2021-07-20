Son Dakika: Rachid Ghezzal sonrası transfer karıştı, beklenmedik imza! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray...

"Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz" şeklindeki soruya yanıt veren menajer Vadim Shabliy, Türkiye'de herhangi bir kulüple görüşmediklerini belirtirken, "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.