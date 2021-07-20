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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 - 08:10 | 

Son Dakika: Rachid Ghezzal sonrası transfer karıştı, beklenmedik imza! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş ile Galatasaray'ın Rachid Ghezzal transferi için kapıştığı ortam Fenerbahçe için olumsuz bir hal alabilir. İşte son dakika transfer gelişmesi...

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Galatasaray Başkanı Elmas'ın toplantıdaki sözleri sonrası transfer epey karıştı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaparken gündemi en çok meşgul eden Rachid Ghezzal konusunda oldukça net ifadeler kullandı.

3EVET GÖRÜŞTÜK SÖZLERİYLE ATEŞİ YAKTI

'EVET GÖRÜŞTÜK' SÖZLERİYLE ATEŞİ YAKTI

"Evet, Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye de devam ederiz. Hocamız isterse maliyeti uygunsa ve karakteri Galatasaray’da oynamaya uygunsa o kişiyi transfer etmekten çekinmeyiz" ifadeleri birçok kişi tarafından 'Galatasaray transferi bitirdi' şeklinde yorumlandı.

4ALİ KOÇUN DA KAPISINI ÇALDI

ALİ KOÇ'UN DA KAPISINI ÇALDI

Galatasaray'ın da devreye girmesiyle fiyat artıran Ghezzal'ın menajeri son olarak Fenerbahçe Kulübü Ali Koç'un da kapısını çalarken sarı lacivertlilerden olumsuz geri dönüş aldı.

5İŞLER KARIŞACAK

İŞLER KARIŞACAK

Ancak olası Ghezzal transferinin ucu Fenerbahçe'ye kadar dokunuyor.

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Cezayir basını Ghezzal için yapılan tüm resmi teklifleri sayfalarına taşırken oyuncunun Arabistan'ı reddettiği bilgisini vermişti. Son iddialara göre Ghezzal ve menajeri kendisine daha iyi teklifle gelen Galatasaray'a 'evet' dedi.

7B PLANI DEVREDE

B PLANI DEVREDE

Öyle ki oyuncuya son teklifini yapıp beklemeye geçen Beşiktaş, B planını devreye sokma kararı aldı.

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Beşiktaş'ta Ghezzal ile yeniden anlaşılamaması durumunda sağ kanat için alternatifi belirledi.

9BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE...

Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Andriy Yarmolenko, Beşiktaş'ın da radarına girdi.

10GÖRÜŞMELERİ NASIL ETKİLER

GÖRÜŞMELERİ NASIL ETKİLER?

Sarı lacivertlilerin, Andriy Yarmolenko'nun bonservisini almak için West Ham ile görüşmelere başladığı iddia  edilirken Beşiktaş'ın hamlesi işleri farklı bir yöne evirebilir.

11MENAJERİ AÇIKLADI

MENAJERİ AÇIKLADI

Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edilen West Ham'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko için menajerinden açıklama geldi. 

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"Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz" şeklindeki soruya yanıt veren menajer Vadim Shabliy, Türkiye'de herhangi bir kulüple görüşmediklerini belirtirken, "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik haberler çıkan Andriy Yarmolenko, West Ham formasıyla 54 maça çıkarken 10 gol atıp 6 da asist yaptı.

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