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GeriFutbol Son Dakika | PSG-Marsilya maçında saha karıştı! 5 kırmızı, 14 sarı kart çıktı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 00:31 | 

Son Dakika | PSG-Marsilya maçında saha karıştı! 5 kırmızı, 14 sarı kart çıktı

Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya'ya 1-0 mağlup olurken maç sonu kavga sonrası 5 kırmızı kart çıktı.

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

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Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı

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Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı

4KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
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KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu kartlar havada uçuştu.

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Çıkan olaylarından ardından PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü. 90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı

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Mücadelenin genelinde ise 14 sarı ve 5 kırmızı kart gösterildi.

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Karşılaşmanın ardından Neymar, "Alvaro Gonzalez ırkçılık yaptı, ben de o yüzden vurdum." şeklinde açıklama yaptı.

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Başakşehir forması giyen Demba Ba maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kendimi Türk derbisinde zannetim" ifadelerini kullandı.

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Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller ise yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler "Bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledik" şeklinde oldu.

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