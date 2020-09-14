Son Dakika | PSG-Marsilya maçında saha karıştı! 5 kırmızı, 14 sarı kart çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldıOlympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardıKarşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu kartlar havada uçuştu.Çıkan olaylarından ardından PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü. 90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladıMücadelenin genelinde ise 14 sarı ve 5 kırmızı kart gösterildi.Karşılaşmanın ardından Neymar, Alvaro Gonzalez ırkçılık yaptı, ben de o yüzden vurdum. şeklinde açıklama yaptı.Başakşehir forması giyen Demba Ba maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Kendimi Türk derbisinde zannetim ifadelerini kullandı.Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller ise yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler Bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledik şeklinde oldu.