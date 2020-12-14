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GeriFutbol Son Dakika | PSG - Lyon maçında Neymar'ın korkunç sakatlığı! Kulüpten gelen ilk açıklama karamsar...
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Futbol
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 07:48 | 

Son Dakika | PSG - Lyon maçında Neymar'ın korkunç sakatlığı! Kulüpten gelen ilk açıklama karamsar...

Paris Saint Germain'in 13 yıl sonra sahasında Lyon'a mağlup olduğu maçta korkunç bir sakatlık yaşandı. Neymar gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk ederken gelen ilk açıklama daha da endişe verdi.

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Fransa Ligue 1 14. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Parc des Princes'de oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Lyon oldu.

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Konuk takıma galibiyeti getiren tek golü 35. dakikada Tinotenda Kadewere kaydetti. PSG ise 90 dakika boyunca gol sevinci yaşayamadı.

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Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

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Olympique Lyon, bu sonuçla birlikte 12 maçlık bir aranın ardından 2007'den sonra ilk kez Parc des Princes'de Paris Saint Germain'i mağlup etmeyi başardı.

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13 yıllık seriye son veren Olympique Lyon, son olarak 28 Ekim 2007 tarihinde oynanan maçta rakibini deplasmanda 3-2 devirmeyi başarmıştı.

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Ayrıca Paris Saint Germain, bu sezon oynadığı 14 lig maçının 4 tanesinden mağlup ayrılarak 2009-10 sezonundan sonra en kötü lig başlangıcına imza attı. PSG, 14 maçta 4 yenilgi aldığı o sezonu 13. sırada tamamlamıştı.

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Öte yandan Paris Saint Germain forması giyen Neymar, mücadelenin son bölümlerinde korkunç bir sakatlık yaşadı. Brezilyalı yıldız oyuncu, 90+6. dakikada Olympique Lyon forması giyen Thiago Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı.

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Acılar içinde yerde kalan Neymar'a hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu, gözyaşları içinde sedyeyle kenara alındı.

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Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, öğrencisinin durumuna dair ilk açıklamayı yapan isim oldu. Thomas Tuchel, öğrencisinin durumunun iyi görenmediğini ve endişeli olduğunu ifade etti.

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"Neymar'ın durumu iyi görünmüyor, endişeliyim. Şu an fizyoterapist ve doktorlarla birlikte. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinde net bir bilgi alabileceğiz. Şimdilik gelişmeler bu kadar."

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İngiliz basını, bugün sağlık kontrolleri yapılacak Neymar'ın sakatlığının Thomas Tuchel'in endişelendiğinden daha ciddi olabileceğini yazdı.

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Mirror Sport, 28 yaşındaki yetenekli oyuncunun ayak bileğinde kırık şüphesi olduğunu yazdı. Neymar'ın kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşadığının altını çizen gazete, bunun şimdiye kadarki en kötüsü olabileceğini ifade etti.

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İngilizler, Paris Saint Germain'in Neymar'dan gelecek uzun süreli tedavi haberine şimdiden alışılması gerektiği görüşünde.

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Neymar daha önce 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında iki kez ayak tarak kemiğinden sakatlamış ve toplamda yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalarak 34 maç kaçırmıştı.

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Neymar 2014'te ise Barcelona forması altında ayak bileğinden sakatlarak 32 gün boyunca takımını yalnız bırakmış ve bu süre zarfında 10 resmi müsabakayı kaçırmıştı.

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Brezilya futbolcu son ciddi sakatlıklarını ise 2019'un Ekim ve Ağustos aylarında yaşadı. 14 Ekim'de uyluk sakatlığı geçiren Neymar, 37 gün sahalardan uzak kalarak 6 maç kaçırmıştı.

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Neymar, 7 Haziran tarihinde ise ayak bileğinde kısmi bağ yırtılması gelmesinin ardından tam 63 gün formasından uzak kalmıştı. 9 Ağustos'ta sahalara dönen Neymar, yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle bu uzun süreli sakatlığında yalnızca 1 maç kaçırmıştı.

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