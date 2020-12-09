Son Dakika | PSG - Başakşehir maçının hakemleri hakkında olay Galatasaray ve Fatih Terim gerçeği! Meğer geçen sene...

FATİH TERİM MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ? "İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle, iptal edilen golün günahları, UEFA'nın boynuna. VAR kullanılsaydı, bugün turu geçen taraf olur muyduk bilinmez ama en azından hakkımız yenmemiş olurdu. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü, daha inançlı, daha istekli döneceğimize inanıyorum. Galatasaraylıların hiçbir şüphesi olmasın. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu kabul etmek lazım, kendilerine de başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Ama dediğim gibi, durup dururken, 0-0'ken olmayan bir penaltı. İlk maçtaki şeyler ikinci maçta da devam etti. Dediğim gibi olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum ama sonuç itibarıyla onlar yoluna devam ediyor, biz ligimize ve kupamıza döneceğiz."