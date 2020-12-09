MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | PSG - Başakşehir maçının hakemleri hakkında olay Galatasaray ve Fatih Terim gerçeği! Meğer geçen sene...
GeriFutbol Son Dakika | PSG - Başakşehir maçının hakemleri hakkında olay Galatasaray ve Fatih Terim gerçeği! Meğer geçen sene...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 14:16 | 

Son Dakika | PSG - Başakşehir maçının hakemleri hakkında olay Galatasaray ve Fatih Terim gerçeği! Meğer geçen sene...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçında dünyanın gözü önünde ırkçılığa imza atan dördüncü hakem Sebastian Colţescu ve mücadelenin orta hakemi Ovidiu Haţegan hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1İNANILMAZ GERÇEKLER
Abone Olgoogle-news

İNANILMAZ GERÇEKLER

UEFA Şampiyonlar Lig'nde oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan skandal hakem Sebastian Coltescu'nun geçmişine dair gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

2KATİL HAKEM
Abone Olgoogle-news

"KATİL HAKEM"

Sicili bir hayli kabarık olan Rumen hakeme dair meslektaşları ve çeşitli futbol adamlarının geçmişte verdiği demeçler gündeme bomba gibi düşmüştü. Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Colţescu'nun yönettiği Viitorul - Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti: "Colţescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!"

3SANKİ 80LERE DÖNDÜK
Abone Olgoogle-news

"SANKİ 80'LERE DÖNDÜK"

27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu, o dönem İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson tarafından tepki görmüştü. Janne Andersson, "Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük." demişti.

4AYLARCA MAÇA ATANMADI
Abone Olgoogle-news

AYLARCA MAÇA ATANMADI

Irkçı hakem Sebastian Colţescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı. Sebastian Colţescu o süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.

5HATALARI KABUL EDİLEMEZ
Abone Olgoogle-news

"HATALARI KABUL EDİLEMEZ"

2008'de Romanya'da Merkez Hakem Komisyonu Başkanı olan Gheorghe Constantin de Sebastian Colţescu hakkında eleştirilerde bulunan bir başka isim olmuştu. Gheorghe Constantin, "Onun yaptığı hataları ligimizin bu seviyesinde kabul edemeyiz. Bir süre maç yönetemeyecek, hatalarından ders alması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

6AKIL ALIR GİBİ DEĞİL
Abone Olgoogle-news

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu ise 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" şeklinde konuşmuştu.

7ORTA HAKEM DE SABIKALI
Abone Olgoogle-news

ORTA HAKEM DE SABIKALI

Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise müsabakanın dördüncü hakemi Ovidiu Hațegan hakkında bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Emanuel Roşu, "Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye ırkçı tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti." diyerek o dönem yaşanan ayıbı aktarmıştı.

8AYNI HAKEM EKİBİ
Abone Olgoogle-news

AYNI HAKEM EKİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alan Ovidiu Haţegan ve ekibinin 2019 yılının Şubat ayında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica - Galatasaray maçında da görev aldığı ortaya çıktı.

9IRKÇI HAKEM İLAVE YARDIMCIYDI
Abone Olgoogle-news

IRKÇI HAKEM İLAVE YARDIMCIYDI

Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmada Ovidiu Haţegan düdük çalarken, yardımcılıklarını Octavian Șovre ile Sebastian Eugen Gheorghe üstlenmişti. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Radu Ghinguleac olmuştu. Irkçı Sebastian Colţescu ile Radu Petrescu da ilave yardımcı hakem olarak görev almıştı.

10AVRUPAYA VEDA MAÇI
Abone Olgoogle-news

AVRUPA'YA VEDA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynanan bu maçta golsüz berabere kalan sarı kırmızılı temsilcimiz Avrupa kupalarından elenmişti.

11GÜNAHI UEFANIN BOYNUNA
Abone Olgoogle-news

"GÜNAHI UEFA'NIN BOYNUNA"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem ekibini eleştirmiş ve "Günahı UEFA'nın boynuna" diyerek o dönem çok konuşulan bir demece imza atmıştı.

12
Abone Olgoogle-news

FATİH TERİM MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

"İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle, iptal edilen golün günahları, UEFA'nın boynuna. VAR kullanılsaydı, bugün turu geçen taraf olur muyduk bilinmez ama en azından hakkımız yenmemiş olurdu. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü, daha inançlı, daha istekli döneceğimize inanıyorum. Galatasaraylıların hiçbir şüphesi olmasın. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu kabul etmek lazım, kendilerine de başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Ama dediğim gibi, durup dururken, 0-0'ken olmayan bir penaltı. İlk maçtaki şeyler ikinci maçta da devam etti. Dediğim gibi olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum ama sonuç itibarıyla onlar yoluna devam ediyor, biz ligimize ve kupamıza döneceğiz."

13DIAGNE ATTI AMA...
Abone Olgoogle-news

DIAGNE ATTI AMA...

Söz konusu maçın 85. dakikasında Yuto Nagatomo sol kanattan ceza sahasına topu göndermiş, Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunda dönen topu Emre Akbaba ağlarla buluşturmuş ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saymıştı.

14NİZAMİ GOL VERİLMEDİ
Abone Olgoogle-news

NİZAMİ GOL VERİLMEDİ

Pozisyonun tekrar görüntülerinde golün nizami olduğu görülse de Galatasaray cephesinin itirazlarına rağmen karar değişmemişti.

15ALKIŞLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER
Abone Olgoogle-news

ALKIŞLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Karşılaşma sonunda Galatasaray'dan Rumen hakeme tepki gösterilmişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından hem sarı kırmızılı teknik heyet hem de futbolcular, hakem Ovidiu Hategan'ı alkışlayarak tepki göstermişti.

16 YAZIKLAR OLSUN
Abone Olgoogle-news

"YAZIKLAR OLSUN"

Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan maçın ardından "İlk maçta olmayan penaltıyla bize golü yedirdiler. İkinci maçta olan golümüzü ofsayt diye yediler. Yazıklar olsun!" şeklinde tepki göstermişti.

17SAHAYI POLİS KORİDORUYLA TERK ETTİ
Abone Olgoogle-news

SAHAYI POLİS KORİDORUYLA TERK ETTİ

Portekiz basını, geceye damga vuran hakem yönetiminin ardından "Benfica-Galatasaray maçının hakemi polis kordonuyla sahayı terk etmek zorunda kaldı." manşetiyle ses getirmişti.

18ADI İSTANBUL FİNALİ İÇİN GEÇİYORDU
Abone Olgoogle-news

ADI İSTANBUL FİNALİ İÇİN GEÇİYORDU

Ovidiu Hategan, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının tamamında görev alan ilk hakem olarak tarihe geçmişti ve bu sezon İstanbul'daki final için adı geçen hakemlerin başında geliyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi