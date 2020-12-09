Son Dakika | PSG - Başakşehir maçının hakemleri hakkında olay Galatasaray ve Fatih Terim gerçeği! Meğer geçen sene...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçında dünyanın gözü önünde ırkçılığa imza atan dördüncü hakem Sebastian Colţescu ve mücadelenin orta hakemi Ovidiu Haţegan hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
İNANILMAZ GERÇEKLER
UEFA Şampiyonlar Lig'nde oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan skandal hakem Sebastian Coltescu'nun geçmişine dair gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
"KATİL HAKEM"
Sicili bir hayli kabarık olan Rumen hakeme dair meslektaşları ve çeşitli futbol adamlarının geçmişte verdiği demeçler gündeme bomba gibi düşmüştü. Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Colţescu'nun yönettiği Viitorul - Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti: "Colţescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!"
"SANKİ 80'LERE DÖNDÜK"
27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu, o dönem İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson tarafından tepki görmüştü. Janne Andersson, "Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük." demişti.
AYLARCA MAÇA ATANMADI
Irkçı hakem Sebastian Colţescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı. Sebastian Colţescu o süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.
"HATALARI KABUL EDİLEMEZ"
2008'de Romanya'da Merkez Hakem Komisyonu Başkanı olan Gheorghe Constantin de Sebastian Colţescu hakkında eleştirilerde bulunan bir başka isim olmuştu. Gheorghe Constantin, "Onun yaptığı hataları ligimizin bu seviyesinde kabul edemeyiz. Bir süre maç yönetemeyecek, hatalarından ders alması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
ORTA HAKEM DE SABIKALI
Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise müsabakanın dördüncü hakemi Ovidiu Hațegan hakkında bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Emanuel Roşu, "Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye ırkçı tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti." diyerek o dönem yaşanan ayıbı aktarmıştı.
IRKÇI HAKEM İLAVE YARDIMCIYDI
Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmada Ovidiu Haţegan düdük çalarken, yardımcılıklarını Octavian Șovre ile Sebastian Eugen Gheorghe üstlenmişti. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Radu Ghinguleac olmuştu. Irkçı Sebastian Colţescu ile Radu Petrescu da ilave yardımcı hakem olarak görev almıştı.
"GÜNAHI UEFA'NIN BOYNUNA"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem ekibini eleştirmiş ve "Günahı UEFA'nın boynuna" diyerek o dönem çok konuşulan bir demece imza atmıştı.
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