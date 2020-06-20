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GeriFutbol Son dakika! Premier Lig'de Muslera vakası! Bernd Leno acı içinde yerde kaldı...
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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 18:07,

Son dakika! Premier Lig'de Muslera vakası! Bernd Leno acı içinde yerde kaldı...

Arsenal kalecisi Bernd Leno, Fernando Muslera gibi sakatlandı, sedyeyle dışarı alındı...

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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanan Brighton - Arsenal maçında kötü bir sakatlık yaşandı.

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Maçın 35. dakikasında Arsenal kalecisi Bernd Leno, Brighton forveti Neal Maupay'ın müdahalesi sonrası acı içinde yerde kaldı.

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Sağ dizini tutan Leno'ya sağlık ekiplerinde dakikalarda tedavi uygulandı.

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Alman kaleci, dizi sedyeyle sabitlendikten sonra sedyeyle kenara alındı.

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Bernd Leno, sedyeyle kenara çıkarken Neal Maupay'a tepki gösterdi.

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Leno'nun sakatlandığı an..

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Leno'nun diz bağlarının kopmuş olabileceği yorumları yapıldı.

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Deneyimli Alman kalecinin hastaneye götürüldüğü açıklandı.

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Arsenal'de Leno'nun yerine Damien Martinez oyuna dahil oldu.

10AKILLARA MUSLERA GELDİ
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AKILLARA MUSLERA GELDİ

Leno'nun sakatlığı, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın Rize'da yaşadığı sakatlığı akıllara getirdi.

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Muslera da pozisyon sırasında Skoda ile çarpışmış ve kaval kemiğinde iki kırık meydana gelmişti.

12 IRKÇILIK KARŞITI DİZ ÇÖKTÜLER
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IRKÇILIK KARŞITI DİZ ÇÖKTÜLER

Öte yandan maç başında iki takım futbolcuları, ırkçılık karşıtı hareketi desteklemek için diz çöküp 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

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