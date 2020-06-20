Son dakika! Premier Lig'de Muslera vakası! Bernd Leno acı içinde yerde kaldı...

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanan Brighton - Arsenal maçında kötü bir sakatlık yaşandı.Maçın 35. dakikasında Arsenal kalecisi Bernd Leno, Brighton forveti Neal Maupay'ın müdahalesi sonrası acı içinde yerde kaldı.Sağ dizini tutan Leno'ya sağlık ekiplerinde dakikalarda tedavi uygulandı.Alman kaleci, dizi sedyeyle sabitlendikten sonra sedyeyle kenara alındı.Bernd Leno, sedyeyle kenara çıkarken Neal Maupay'a tepki gösterdi.Leno'nun sakatlandığı an..Leno'nun diz bağlarının kopmuş olabileceği yorumları yapıldı.Deneyimli Alman kalecinin hastaneye götürüldüğü açıklandı.Arsenal'de Leno'nun yerine Damien Martinez oyuna dahil oldu.Leno'nun sakatlığı, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın Rize'da yaşadığı sakatlığı akıllara getirdi.Muslera da pozisyon sırasında Skoda ile çarpışmış ve kaval kemiğinde iki kırık meydana gelmişti.Öte yandan maç başında iki takım futbolcuları, ırkçılık karşıtı hareketi desteklemek için diz çöküp 1 dakika saygı duruşunda bulundu.