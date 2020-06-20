Son dakika! Premier Lig'de Muslera vakası! Acı içinde yerde kaldı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Rize'de talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.Muslera pozisyon sırasında Skoda ile çarpışmış ve kaval kemiğinde iki kırık meydana gelmişti.Tecrübeli kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirlenmişti.İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanan Brighton - Arsenal maçında yaşanan sakatlık akıllara Muslera'yı getirdi.Maçın 35. dakikasında Arsenal kalecisi Bernd Leno, Brighton forveti Neal Maupay'ın müdahalesi sonrası acı içinde yerde kaldı.Sağ dizini tutan Leno'ya sağlık ekiplerinde dakikalarda tedavi uygulandı.Alman kaleci, dizi sedyeyle sabitlendikten sonra sedyeyle kenara alındı.Bernd Leno, sedyeyle kenara çıkarken Neal Maupay'a tepki gösterdi.Leno'nun diz bağlarının kopmuş olabileceği yorumları yapıldı.Deneyimli Alman kalecinin hastaneye götürüldüğü açıklandı.Arsenal'de Leno'nun yerine Damien Martinez oyuna dahil oldu.Öte yandan maç başında iki takım futbolcuları, ırkçılık karşıtı hareketi desteklemek için diz çöküp 1 dakika saygı duruşunda bulundu.Arsenal, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.Brighton'ın gollerini 75. dakikada Dunk ve 90+5. dakikada Mapuay kaydetti.