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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 18:07,

Son dakika! Premier Lig'de Muslera vakası! Acı içinde yerde kaldı

Koronavirüs arası sonrasında kalecilerin sakatlık kabusu devam ediyor. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan sonra bir kaleci daha ciddi sakatlık yaşadı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Rize'de talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

2KIRIK MEYDANA GELMİŞTİ
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KIRIK MEYDANA GELMİŞTİ

Muslera pozisyon sırasında Skoda ile çarpışmış ve kaval kemiğinde iki kırık meydana gelmişti.

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Tecrübeli kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirlenmişti.

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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanan Brighton - Arsenal maçında yaşanan sakatlık akıllara Muslera'yı getirdi.

5AYNI SAKATLIK YAŞANDI
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AYNI SAKATLIK YAŞANDI

Maçın 35. dakikasında Arsenal kalecisi Bernd Leno, Brighton forveti Neal Maupay'ın müdahalesi sonrası acı içinde yerde kaldı.

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Sağ dizini tutan Leno'ya sağlık ekiplerinde dakikalarda tedavi uygulandı.

7SEDYEYLE KENARA ALINDI
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SEDYEYLE KENARA ALINDI

Alman kaleci, dizi sedyeyle sabitlendikten sonra sedyeyle kenara alındı.

8ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ
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ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ

Bernd Leno, sedyeyle kenara çıkarken Neal Maupay'a tepki gösterdi.

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Leno'nun diz bağlarının kopmuş olabileceği yorumları yapıldı.

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Deneyimli Alman kalecinin hastaneye götürüldüğü açıklandı.

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Arsenal'de Leno'nun yerine Damien Martinez oyuna dahil oldu.

12IRKÇILIK KARŞITI DİZ ÇÖKTÜLER
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IRKÇILIK KARŞITI DİZ ÇÖKTÜLER

Öte yandan maç başında iki takım futbolcuları, ırkçılık karşıtı hareketi desteklemek için diz çöküp 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

13ARSENALE ŞOK
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ARSENAL'E ŞOK

Arsenal, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

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Brighton'ın gollerini 75. dakikada Dunk ve 90+5. dakikada Mapuay kaydetti.

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