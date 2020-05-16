Son Dakika | Pierre van Hooijdonk'tan Fenerbahçe ve Alex de Souza itirafları!

BEŞİKTAŞ'IN KAYIPLARINDA İŞTAHLANDIK Tüm bunlar yoluna girse de, ocak ayında Beşiktaş 11 puan önümüzdeydi. Onları geçmemiz lazımdı ve birçok kişi için bu imkansız görünüyordu. Yanılmıyorsam, Samsunspor'a karşı bir maç kaybettiler, 3 ya da 4 kırmızı kart gördüler, cezalar aldılar ve önemli eksikleri vardı. Böylece takımları biraz zayıfladı ve puan kaybettiler. Beşiktaş'ın puan kayıplarında iştahlandık ve sona doğru elimizden gelenin en iyisini yaparak Beşiktaş'ı geçtik