Son Dakika | PFDK'ya sevk edilen başkan maçı vincin üzerinden izledi!

TFF 1’inci Lig’de 13’üncü haftanın kapanış maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ümraniyespor’da Batuhan Artarslan, ilk yarının uzatma dakikalarında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Beypiliç Boluspor'a galibiyeti getiren sayıları ise 83. dakikada Tugay Kacar ile 90+5. dakikada Mihajlovic kaydetti.
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Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor'la deplasmanda oynadığı maçı vinç üzerinden izledi. Başkan Abat, "Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik. Henüz kararı çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk. Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor." dedi.
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Abat ayrıca, "Bu bir aşktır, biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk" ifadelerini kullandı.
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Boluspor Başkanı Abdullah Abat, TFF 1’inci Lig’in 12’nci haftasında Altay’ı konuk ettikleri karşılaşmada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.
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Başkan Abdullah Abat, karşılaşmayı takip ederken Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
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Abdullah Abat, geçtiğimiz hafta Altay maçı sonrasında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini ancak kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmamak için böyle bir yola başvurduğunu belirtti.
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"Öncelikle hafta sonunda oynadığımız Altay maçı sonrasında rakip takımın penaltı pozisyonunda hakeme yoğun itirazlardan dolayı, saha içerisine bağırmama rağmen tribünden sesimi duyuramadım."
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"Pandemi sürecinde, ben sağlıkçıyım, bu süreci iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Futbolcuları soyunma odasına ve hocamızın da sarı kartı vardı onları yönlendirmek adına 1, 2 dakikalığına sahaya girmek mecburiyetinde kaldım."
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"İçeri girdiğimiz zaman sporcularla karşılaşınca spontane 1, 2 tebrik oldu. Bundan dolayı Covid-19 ile alakalı yeni tüzüğe göre böyle bir ceza var. Bunun için tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik."
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"Henüz kararı çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk. Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor. Bunları futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun hissetmesi gerekiyor."
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"Bu bir aşktır, biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk. Takım aşkı için, takımı yalnız bırakmamak için Bolu’dan buraya geldik. Saha içerisinde herhangi bir yerde bulunmamız yasak olduğu için, bu maçı alırsak da bunun tarihte farklı bir yeri önemi olacak."
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"Takım için her yolu denemeye, her şeyi yapmaya hazırız. Takımın bir bilgisi yok büyük ihtimalle. Ama sportif direktörümüz böyle bir şey olabileceğini, böyle bir yol izleyeceğimizi tahmin ediyor. Platform yükseldikten sonra saha içinden görülebilir"
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Takımının mücadelesini canlı izlemek istediğini anlatan Abdullah Abat, sözlerini şöyle noktaladı: "Buradan takımı canlı bir şekilde izleyeceğim. Zaten taktik vermek, topçuları motive etmek benim değil, teknik heyetin işi. Ben sadece burada olduğumu hissettirmek ve futbolcularımızın mücadelesini canlı izlemek için buraya geldim."