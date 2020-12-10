Son Dakika | PFDK'ya sevk edilen başkan maçı vincin üzerinden izledi!

"Bu bir aşktır, biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk. Takım aşkı için, takımı yalnız bırakmamak için Bolu’dan buraya geldik. Saha içerisinde herhangi bir yerde bulunmamız yasak olduğu için, bu maçı alırsak da bunun tarihte farklı bir yeri önemi olacak."