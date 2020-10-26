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Son Dakika | Pelkas'in hareketi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Trabzonspor maçının ardından...
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynadığı maça Pelkas damgası... Yunan yıldızın maç bitimiyle yaptığı hareket ise bir hayli konuşuldu.
Bakasetas transferi gerçekleşmeyince PAOK'tan transfer edilen Dimitris Pelkas, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşısında da etkili bir oyun sergiledi. Valencia'nın skoru 2-1'e getiren golünden önce verdiği şık topuk pasıyla rakip defansı oyundan düşürüp galibiyette büyük rol oynadı.
MAÇIN KADERİNİ BULUT ÇİZDİ
Maçın belki de kader anı Erol Bulut'un ilk yarıda kötü bir görüntü çizen Jose Sosa'yı çıkarıp Papiss Cisse'yi oyuna sokması oldu. Bu değişiklikle Fenerbahçe oyun formasyonunda da farklılığa gitti.
SOSYAL MEDYADA PELKAS ÇILGINLIĞI
Fenerbahçe taraftarlar da sosyal medyada "Maç bitmiş, hırsa bakın. İşte bizi şampiyon yapacak olan bu hırs ve inanç." şeklinde yorumlar yaptı.
GERÇEKTEN GÜZEL BİR GRUBUMUZ VAR
Pelkas hafta içi yaptığı açıklamada, Gerçekten güzel bir grubumuz var. İyi insanlardan oluşan bir grup. Bunu en başından itibaren hissediyorsunuz. Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olacaklardır. Saha içinde birlikte olmak önemli ama en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. Bana göre en doğru olan bu. Takımdaki arkadaşlık gördüğüm kadarıyla çok güzel. Çok iyi şekilde ilerliyor. Zamanla daha da sıkılaşacağına inanıyorum. Tabii ki ne zaman gol atsanız, moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Tabii ki ben golden sonra Ozan'a koştum ve teşekkür ettim. Çok güzel bir asist yaptı. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir. Golle başladığınızda kendinize özgüven katarsınız." ifadelerini kullanmıştı.
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