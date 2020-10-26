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GeriFutbol Son Dakika | Pelkas'in hareketi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Trabzonspor maçının ardından...
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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 09:17 | 

Son Dakika | Pelkas'in hareketi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Trabzonspor maçının ardından...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynadığı maça Pelkas damgası... Yunan yıldızın maç bitimiyle yaptığı hareket ise bir hayli konuşuldu.

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Bakasetas transferi gerçekleşmeyince PAOK'tan transfer edilen Dimitris Pelkas, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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Yunan yıldız, sarı- lacivertli forma ile ilk maçında deplasmanda Göztepe filelerini havalandırırken Fenerbahçe İzmir deplasmanında 3-2 kazanmıştı.

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26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşısında da etkili bir oyun sergiledi.  Valencia'nın skoru 2-1'e getiren golünden önce verdiği şık topuk pasıyla rakip defansı oyundan düşürüp galibiyette büyük rol oynadı.

4ATTIĞI PAS İNANILMAZ
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'ATTIĞI PAS İNANILMAZ'

Eski futbolcu ve yorumcu Erman Özgür de, Pelkas'ın performansını yorumlarken "Hakikaten çok özel oyuncu. İkinci golde sırtında rakip varken attığı pas inanılmaz. Böyle üretken bir oyuncuyu Fenerbahçe çok uzun zaman sonra buldu." dedi.

5MAÇIN KADERİNİ BULUT ÇİZDİ
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MAÇIN KADERİNİ BULUT ÇİZDİ

Maçın belki de kader anı Erol Bulut'un ilk yarıda kötü bir görüntü çizen Jose Sosa'yı çıkarıp Papiss Cisse'yi oyuna sokması oldu. Bu değişiklikle Fenerbahçe oyun formasyonunda da farklılığa gitti.

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Dimitris Pelkas 4-2-3-1'de forvetin arkasında görev yapmaya başladı ve kendisine daha geniş alanlar buldu.

7MAÇ SONU HAREKETİ ÇOK KONUŞULDU
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MAÇ SONU HAREKETİ ÇOK KONUŞULDU

Erol Bulut, Pelkas'ı 71'de oyundan alırken kalan bölümü kenarda izleyen Pelkas'ın maç sonu hareketi ise olay oldu.

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Yunan futbolcu 40 yıllık Fenerbahçeli gibi sevinç hareketleri yaptı.

9SOSYAL MEDYADA PELKAS ÇILGINLIĞI
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SOSYAL MEDYADA PELKAS ÇILGINLIĞI

Fenerbahçe taraftarlar da sosyal medyada "Maç bitmiş, hırsa bakın. İşte bizi şampiyon yapacak olan bu hırs ve inanç." şeklinde yorumlar yaptı.

10GERÇEKTEN GÜZEL BİR GRUBUMUZ VAR
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GERÇEKTEN GÜZEL BİR GRUBUMUZ VAR

Pelkas hafta içi yaptığı açıklamada, Gerçekten güzel bir grubumuz var. İyi insanlardan oluşan bir grup. Bunu en başından itibaren hissediyorsunuz. Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olacaklardır. Saha içinde birlikte olmak önemli ama en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. Bana göre en doğru olan bu. Takımdaki arkadaşlık gördüğüm kadarıyla çok güzel. Çok iyi şekilde ilerliyor. Zamanla daha da sıkılaşacağına inanıyorum. Tabii ki ne zaman gol atsanız, moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Tabii ki ben golden sonra Ozan'a koştum ve teşekkür ettim. Çok güzel bir asist yaptı. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir. Golle başladığınızda kendinize özgüven katarsınız." ifadelerini kullanmıştı.

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OZAN TUFAN'IN YUNANİSTAN DİYE SESLENMESİ

Dimitris Pelkas, takım arkadaşı Ozan Tufan'ın kendisinin adını unutup Yunanistan diye seslenmesiyle ilgili olarak, "Duydum bunu ve çok da hoşuma gitti. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız. Sürekli oyun içindeyiz. Bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Maça çıktığımda 3 gündür takımlaydım. Doğal olarak ben de herkesin ismini hatırlayamıyorum. Ozan'ın yaptığı da çok iyi. O baskı altında aklına böyle bir şey gelip, beni çağırması güzel bir anekdot. Maç içinde duyamadım ama güzel bir anı" dedi.

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