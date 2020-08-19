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GeriFutbol Son Dakika | Partiden sonra 14 futbolcuda koronavirüs!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 16:19,

Son Dakika | Partiden sonra 14 futbolcuda koronavirüs!

Premier Lig'de futbolcuların parti yapmasının ardından 14 isimde koronavirüs çıktı.

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Premier Lig'in sona ermesinin ardından yıldız futbolcuların birlikte tatil yapmasının faturası ağır oldu.

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Ligde bulunan 12 takımdan 14 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

3BİRLİKTE PARTİ YAPTILAR
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BİRLİKTE PARTİ YAPTILAR

Yıldız futbolcuların tatilde birlikte parti yapmaları İngiltere'de büyük tepki çekmişti.

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Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, Leicesterlı James Maddison ve Aston Villa'nın yıldız ismi Jack Grealish ile İspanya'nın ünlü tatil yeri Ibiza'da parti yapmıştı.

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West Ham futbolcusu Declan Rice ile Chelsea'nin genç yıldız Mason Mount ise Yunan adası Mykonos'ta birlikte tatil yapmıştı.

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İkilinin tatiline daha sonradan Danny Drinkwater ve Ben Chilwell da katılmıştı.

7TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAFLAR
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TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAFLAR

Özellikle Dele Alli, James Maddison ve Jack Grealish'in Ibiza'da ortaya çıkan fotoğrafları büyük tepki çekmişti.

8SOSYAL MESAFE YOK
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SOSYAL MESAFE YOK

Yıldız futbolcuların kız arkadaşları ile birlikte kalabalık bir ortamda bulunup sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyordu.

9İNGİLTEREYİ KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ
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İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Maske de takmayan futbolcular, İngiltere'de sert eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı.

10YENİ SEZON ÖNCESİ
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YENİ SEZON ÖNCESİ

İngiltere'de takımlar 12 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi kamp yapmaya başladı.

11BÜYÜK ENDİŞE
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BÜYÜK ENDİŞE

Tatilden dönen futbolculardan sonra koronavirüs vakalarının daha çok artmasından endişe duyuluyor.

12DAHA ÇOK ARTABİLİR
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DAHA ÇOK ARTABİLİR

İngiliz basını, sosyal mesafe kurallarına uymayıp tatilde parti yapan futbolcuları sert şekilde eleştirirken koronavirüs vakalarının bu futbolcular nedeniyle daha çok artacağını sayfalarına taşıdı.

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Rakip takımdan olmalarına rağmen İngiliz futbolcuları, sık sık birlikte buluşuyorlardı.

14NUSRET DETAYI
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NUSRET DETAYI

Mason Mount, Declan Rice ve Ryan Fredericks'in Nusret Gökçe ile birlikte çekildiği fotoğraf da dikkat çekmişti.

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Dele Alli, koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda virüs ile dalga geçmiş ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.

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