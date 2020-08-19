Son Dakika | Partiden sonra 14 futbolcuda koronavirüs!

Premier Lig'in sona ermesinin ardından yıldız futbolcuların birlikte tatil yapmasının faturası ağır oldu.Ligde bulunan 12 takımdan 14 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.Yıldız futbolcuların tatilde birlikte parti yapmaları İngiltere'de büyük tepki çekmişti.Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, Leicesterlı James Maddison ve Aston Villa'nın yıldız ismi Jack Grealish ile İspanya'nın ünlü tatil yeri Ibiza'da parti yapmıştı.West Ham futbolcusu Declan Rice ile Chelsea'nin genç yıldız Mason Mount ise Yunan adası Mykonos'ta birlikte tatil yapmıştı.İkilinin tatiline daha sonradan Danny Drinkwater ve Ben Chilwell da katılmıştı.Özellikle Dele Alli, James Maddison ve Jack Grealish'in Ibiza'da ortaya çıkan fotoğrafları büyük tepki çekmişti.Yıldız futbolcuların kız arkadaşları ile birlikte kalabalık bir ortamda bulunup sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyordu.Maske de takmayan futbolcular, İngiltere'de sert eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı.İngiltere'de takımlar 12 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi kamp yapmaya başladı. Tatilden dönen futbolculardan sonra koronavirüs vakalarının daha çok artmasından endişe duyuluyor.İngiliz basını, sosyal mesafe kurallarına uymayıp tatilde parti yapan futbolcuları sert şekilde eleştirirken koronavirüs vakalarının bu futbolcular nedeniyle daha çok artacağını sayfalarına taşıdı.Rakip takımdan olmalarına rağmen İngiliz futbolcuları, sık sık birlikte buluşuyorlardı. Mason Mount, Declan Rice ve Ryan Fredericks'in Nusret Gökçe ile birlikte çekildiği fotoğraf da dikkat çekmişti.Dele Alli, koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda virüs ile dalga geçmiş ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.