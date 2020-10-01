Son Dakika | Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Dün İstanbul'a gelen Senegalli golcü, sarı lacivertli takıma transferini tamamlamak adına bugün sağlık kontrolünden geçti.
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Fenerbahçe'nin Papiss Cisse transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi dün İstanbul'a gelmiş ve menajeri eşliğinde sarı lacivertli ekiple son görüşmeyi gerçekleştirmişti.
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Papiss Cisse'yi telefonla İstanbul'a davet eden ismin Emre Belözoğlu olduğu öğrenilmişti.
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Geçen sezonu Alanyaspor'da gol kralı olarak tamamlayan Papiss Cisse, ''Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamanın bir önemi yok.'' diye konuştu.
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Senegalli santrfor, geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta 22 gol atarken, Türkiye Kupası'ndaki 6 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırdı.