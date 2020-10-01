Son Dakika | Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Geçen sezonu Alanyaspor'da gol kralı olarak tamamlayan Papiss Cisse, ''Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamanın bir önemi yok.'' diye konuştu.