Son Dakika | Ozan Tufan son dönemde parmak ısırtıyor! İşte başarısının sırrı...

FİTİLİ ALİ KOÇ ATEŞLEDİ Koç, tecrübeli futbolcuyla yaptığı bire bir konuşmalarda, “Senin yeteneğindeki bir oyuncu her zaman zirveyi kovalar. Sen bu takımın örnek oyuncusu olup, yeni sezonda kaptanlığını yürüteceksin. Artık çok farklı bir Ozan izlemek istiyoruz” diyerek motivasyonun fitilini ateşlemişti.