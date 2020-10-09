Son Dakika | Ozan Tufan son dönemde parmak ısırtıyor! İşte başarısının sırrı...
Kadro dışı kaldı, kiralandı, satış listesine adı yazıldı. Şimdi ise herkes onu yani Ozan Tufan'ı konuşuyor... Peki A Milli Takımımız’ın kaptanı olarak sahaya çıkan Ozan Tufan, nasıl geri döndü? İşte Almanya maçına damga vuran Ozan’ın performansındaki yükselişin perde arkası...
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BAŞARISININ SIRRI
Almanya ile oynanan özel maçta attığı golle kendisine hayran bırakan Ozan Tufan son dönemki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...
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PARMAK ISIRTIYOR
Bursaspor’dan zamanın en yüksek transfer ücreti ile Sarı-Lacivertli renklere katılan, ilk yıllarında gösterdiği büyük çıkış sonrası Milli Takım’a kadar yükselip, ardından da düşüş yaşayan Ozan Tufan’ın bu sezonki performansı parmak ısırtıyor.
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DÖNÜM NOKTASI
2 sezon önce satışı gündeme gelen, Alanyaspor’da müthiş bir sezonun ardından geçen sezon başında yeniden Fenerbahçe’ye dönen Milli oyuncuda dönüm noktası geçtiğimiz hafta hayatını birleştirmek için yola çıkıp nişanlandığı gündü.
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EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ ONLAR
Yaşanan zorlu süreçte en büyük destekçileri başka Başkan Ali Koç olmak üzere Emre Belözoğlu ve Erol Bulut oldu.
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FİTİLİ ALİ KOÇ ATEŞLEDİ
Koç, tecrübeli futbolcuyla yaptığı bire bir konuşmalarda, “Senin yeteneğindeki bir oyuncu her zaman zirveyi kovalar. Sen bu takımın örnek oyuncusu olup, yeni sezonda kaptanlığını yürüteceksin. Artık çok farklı bir Ozan izlemek istiyoruz” diyerek motivasyonun fitilini ateşlemişti.
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OZAN TUFAN'DAN SÖZ ALDI
Ozan Tufan ile Rojin Haspolat’ın nişan kurdelesini kesen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan’a sorumluluklarının arttığını belirtip performansını yükseltmesi konusunda söz aldı.
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NİŞANDAN SONRA DEĞİŞTİ
Ardından da Belözoğlu ve Bulut’un yaptığı bire bir konuşmalar ve geçen hafta gerçekleşen nişan töreni ortaya farklı bir Ozan Tufan çıkardı.
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ALMANYA MAÇINDA GERÇEK TUFAN
Şöhretlerin cirit attığı Fenerbahçe’de Süper Lig maçlarında takımın başında kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, gerçek tufanı ise Almanya ile oynanan özel maçta estirdi.
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DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI
Sahaya Türk Milli Takımı’nın kaptanı olarak çıkan tecrübeli futbolcu, attığı jeneriklik golün yanı sıra, ortaya koyduğu futbol ve takımına yansıttığı sinerji ile dikkatleri bir kez daha üstünde toplamayı başardı.
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TARAFTARI SEVİNDİRDİ
Fenerbahçe taraftarı bu futbolcunun formunu alkışlarken, bu durum teknik heyeti de zorlu maçlar öncesi bir hayli sevindirdi.
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'Türkiye, Almanya'nın temposuna cevap vermeyi başardı'
A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kalırken Spor Arena'dan Uğur Yapıcı, Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Sırbistan maçları öncesi milli takımın Almanya performansını değerlendirdi.