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GeriFutbol Son Dakika | Ozan Tufan son dönemde parmak ısırtıyor! İşte başarısının sırrı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 08:46 | 

Son Dakika | Ozan Tufan son dönemde parmak ısırtıyor! İşte başarısının sırrı...

Kadro dışı kaldı, kiralandı, satış listesine adı yazıldı. Şimdi ise herkes onu yani Ozan Tufan'ı konuşuyor... Peki A Milli Takımımız’ın kaptanı olarak sahaya çıkan Ozan Tufan, nasıl geri döndü? İşte Almanya maçına damga vuran Ozan’ın performansındaki yükselişin perde arkası...

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1BAŞARISININ SIRRI
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BAŞARISININ SIRRI

Almanya ile oynanan özel maçta attığı golle kendisine hayran bırakan Ozan Tufan son dönemki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

2PARMAK ISIRTIYOR
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PARMAK ISIRTIYOR

Bursaspor’dan zamanın en yüksek transfer ücreti ile Sarı-Lacivertli renklere katılan, ilk yıllarında gösterdiği büyük çıkış sonrası Milli Takım’a kadar yükselip, ardından da düşüş yaşayan Ozan Tufan’ın bu sezonki performansı parmak ısırtıyor.

3DÖNÜM NOKTASI
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DÖNÜM NOKTASI

2 sezon önce satışı gündeme gelen, Alanyaspor’da müthiş bir sezonun ardından geçen sezon başında yeniden Fenerbahçe’ye dönen Milli oyuncuda dönüm noktası geçtiğimiz hafta hayatını birleştirmek için yola çıkıp nişanlandığı gündü.

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EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ ONLAR

Yaşanan zorlu süreçte en büyük destekçileri başka Başkan Ali Koç olmak üzere Emre Belözoğlu ve Erol Bulut oldu.

5FİTİLİ ALİ KOÇ ATEŞLEDİ
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FİTİLİ ALİ KOÇ ATEŞLEDİ

Koç, tecrübeli futbolcuyla yaptığı bire bir konuşmalarda, “Senin yeteneğindeki bir oyuncu her zaman zirveyi kovalar. Sen bu takımın örnek oyuncusu olup, yeni sezonda kaptanlığını yürüteceksin. Artık çok farklı bir Ozan izlemek istiyoruz” diyerek motivasyonun fitilini ateşlemişti.

6OZAN TUFANDAN SÖZ ALDI
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OZAN TUFAN'DAN SÖZ ALDI

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat’ın nişan kurdelesini kesen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan’a sorumluluklarının arttığını belirtip performansını yükseltmesi konusunda söz aldı.

7NİŞANDAN SONRA DEĞİŞTİ
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NİŞANDAN SONRA DEĞİŞTİ

Ardından da Belözoğlu ve Bulut’un yaptığı bire bir konuşmalar ve geçen hafta gerçekleşen nişan töreni ortaya farklı bir Ozan Tufan çıkardı.

8ALMANYA MAÇINDA GERÇEK TUFAN
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ALMANYA MAÇINDA GERÇEK TUFAN

Şöhretlerin cirit attığı Fenerbahçe’de Süper Lig maçlarında takımın başında kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, gerçek tufanı ise Almanya ile oynanan özel maçta estirdi.

9DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI
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DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Sahaya Türk Milli Takımı’nın kaptanı olarak çıkan tecrübeli futbolcu, attığı jeneriklik golün yanı sıra, ortaya koyduğu futbol ve takımına yansıttığı sinerji ile dikkatleri bir kez daha üstünde toplamayı başardı.

10TARAFTARI SEVİNDİRDİ
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TARAFTARI SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe taraftarı bu futbolcunun formunu alkışlarken, bu durum teknik heyeti de zorlu maçlar öncesi bir hayli sevindirdi.

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'Türkiye, Almanya'nın temposuna cevap vermeyi başardı'

 A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kalırken Spor Arena'dan Uğur Yapıcı, Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Sırbistan maçları öncesi milli takımın Almanya performansını değerlendirdi.

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