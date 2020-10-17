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GeriFutbol Son Dakika | Ozan Tufan, Fenerbahçe'den sonra yeni adresi için kararını verdi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 13:05 | 

Son Dakika | Ozan Tufan, Fenerbahçe'den sonra yeni adresi için kararını verdi!

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Ozan Tufan, yeni adresi için de kararını verdi...

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, yakaladığı çıkışı A Milli Takım'da da sürdürüyor.

2SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ
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SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ

Sarı-lacivertli ekibe büyük katkı veren deneyimli orta saha, son dönemde milli maçlarda attığı gollerle de dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan, son dönemde kendine geldi.

4ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ
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ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği, teknik direktör Erol Bulut'un güven verdiği Ozan kendini futbola adadı.

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Rize maçında yedek soyununca soluğu Bulut'un karşısında alan Ozan hocasının, "Sadece futbola odaklan. Ben sana güveniyorum ama oynamak için çok daha iyi olmalısın" sözünü dinledi ve farkını ortaya koydu.

6MOTİVASYON KAYNAĞI
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MOTİVASYON KAYNAĞI

Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nu da yanına alıp Ozan Tufan'ın nişan töreni için özel uçak kaldırması da millî oyuncunun motivasyonunu katladı.

7YENİ ROTASI...
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YENİ ROTASI...

Transferin gözde isimleri arasında yer alan Ozan Tufan, Fenerbahçe'den sonraki rotasını çizdi.

8PİYASASINI YÜKSELTTİ
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PİYASASINI YÜKSELTTİ

Erol Bulut'un on numara pozisyonunda şans verdiği Ozan, milli takımdaki oyunu ve attığı gollerle performansını katlarken, piyasasını da yükseltti.

9TALİPLERİ ARTIYOR
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TALİPLERİ ARTIYOR

Türkiye Gazetesi'nda yer alan habere göre, Avrupa devlerinin yakından takip ettiği oyuncunun talipleri artmaya başladı.

1020 MİLYON EURO MADDESİ...
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20 MİLYON EURO MADDESİ...

Sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan Ozan'ın hedefi EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya adım atmak.

11BAYERN MÜNİH BEĞENMİŞTİ
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BAYERN MÜNİH BEĞENMİŞTİ

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun ismi Almanya - Türkiye maçının ardından Bayern Münih ile anılmıştı. Bayern yetkililerinin maçta Ozan'ı çok beğendiği ve transfer listesine aldıkları iddia edilmişti.

12TAKIMLAR SIRAYA GİRDİ
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TAKIMLAR SIRAYA GİRDİ

Milli futbolcu ile geçtiğimi dönemlerde Premier Lig takımlarının da ismi anılmıştı ancak Ozan, Fenerbahçe'de kalmaya karar vermişti.

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