Son Dakika | Ozan Tufan, Fenerbahçe'den sonra yeni adresi için kararını verdi!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, yakaladığı çıkışı A Milli Takım'da da sürdürüyor.
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SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ
Sarı-lacivertli ekibe büyük katkı veren deneyimli orta saha, son dönemde milli maçlarda attığı gollerle de dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan, son dönemde kendine geldi.
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ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ
Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği, teknik direktör Erol Bulut'un güven verdiği Ozan kendini futbola adadı.
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Rize maçında yedek soyununca soluğu Bulut'un karşısında alan Ozan hocasının, "Sadece futbola odaklan. Ben sana güveniyorum ama oynamak için çok daha iyi olmalısın" sözünü dinledi ve farkını ortaya koydu.
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MOTİVASYON KAYNAĞI
Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nu da yanına alıp Ozan Tufan'ın nişan töreni için özel uçak kaldırması da millî oyuncunun motivasyonunu katladı.
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YENİ ROTASI...
Transferin gözde isimleri arasında yer alan Ozan Tufan, Fenerbahçe'den sonraki rotasını çizdi.
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PİYASASINI YÜKSELTTİ
Erol Bulut'un on numara pozisyonunda şans verdiği Ozan, milli takımdaki oyunu ve attığı gollerle performansını katlarken, piyasasını da yükseltti.
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TALİPLERİ ARTIYOR
Türkiye Gazetesi'nda yer alan habere göre, Avrupa devlerinin yakından takip ettiği oyuncunun talipleri artmaya başladı.
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20 MİLYON EURO MADDESİ...
Sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan Ozan'ın hedefi EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya adım atmak.
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BAYERN MÜNİH BEĞENMİŞTİ
Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun ismi Almanya - Türkiye maçının ardından Bayern Münih ile anılmıştı. Bayern yetkililerinin maçta Ozan'ı çok beğendiği ve transfer listesine aldıkları iddia edilmişti.
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TAKIMLAR SIRAYA GİRDİ
Milli futbolcu ile geçtiğimi dönemlerde Premier Lig takımlarının da ismi anılmıştı ancak Ozan, Fenerbahçe'de kalmaya karar vermişti.