Son Dakika | Ömer Faruk Beyaz için olay transfer iddiası! Ezeli rakibe...

"NE KADAR FENERBAHÇELİ OLDUĞUMUZU HERKES BİLİYOR" Sözleşme uzatılması konusunda sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüştüklerini söyleyen İsmail Beyaz, "Bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Sözleşme için Emre abi ile görüştük. Şu anda hem Fenerbahçe hem de menajerimizin transfer yoğunluğundan dolayı daha uygun bir vakitte görüşme kararı aldık. Bu spekülasyonlar sadece Ömer’e zarar veriyor. farklı farklı menajerin isimleri ortaya atılıyor bizim tek bir menajerimiz var Mehmet Eser kendisi Almanya da yaşıyor ve bizim bütün haklarımız kendisine bağlıdır." demişti.