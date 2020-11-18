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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 08:31 | 

Son Dakika | Ömer Faruk Beyaz için olay transfer iddiası! Ezeli rakibe...

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Ömer Faruk Beyaz için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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1TRANSFERİN GÖZDESİ
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TRANSFERİN GÖZDESİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz gündemden düşmüyor.

2GELECEĞİ SORU İŞARETİ
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GELECEĞİ SORU İŞARETİ

Sarı lacivertli takımdaki geleceği soru işareti olan 17 yaşındaki yetenekli futbolcu, son olarak Almanya'da gündem olmuştu.

3FAZLA FORMA ŞANSI BULAMIYOR
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FAZLA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bilindiği gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı iddia edilmişti.

4ALMANYADA GÜNDEM OLDU
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ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Alman Sky Sport News kanalında yayınlanan Transfer Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz mercek altına alınmıştı.

5SCHALKEYE YAKIŞTIRDILAR
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SCHALKE'YE YAKIŞTIRDILAR

Sky Sport transfer uzmanları, Ömer Faruk Beyaz’ın müthiş bir yetenek olduğunun altını çizmiş ve raporlarının çok iyi olduğunu belirtirken Schalke için ideal olabileceğini ifade etmişlerdi.

6TÜRK MESSSI BENZETMESİ
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TÜRK MESSSI BENZETMESİ

“Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor” diyen program yorumcular, Ömer Faruk Beyaz’ı 'Türk Messi' olarak nitelendirmişlerdi.

7GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
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GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'da gündem olmasının ardından bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

8GALATASARAY İDDİASI
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GALATASARAY İDDİASI

A Spor'da yer alan habere göre; Ömer Faruk Beyaz'ın ağabeyi İsmail Beyaz, geçtiğimiz hafta Galatasaray ile görüştü.

9AĞABEYİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI
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AĞABEYİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

A Spor ekranlarında canlı yayında aktarılan habere göre sarı kırmızılı yönetim, genç futbolcunun şartlarını sormak için ağabeyi ile bir araya geldi.

10ABİSİ DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI
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ABİSİ DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın ailesi, geçtiğimiz aylarda İHA'ya verdiği röportajda transfer haberlerinden rahatsız olduğunu dile getirmişti.

11FENERBAHÇE DIŞINDA KİMSEYLE GÖRÜŞME YAPMIYOR
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"FENERBAHÇE DIŞINDA KİMSEYLE GÖRÜŞME YAPMIYOR"

Ömer Faruk Beyaz hakkında çıkan tüm transfer haberlerinin hepsinin asılsız olduğunu söyleyen ağabey İsmail Beyaz, "Biz ve Menajerimiz Fenerbahçe dışında kimseyle görüşme yapmıyoruz. Zaten Ömer Faruk Fenerbahçe Kulübünün sözleşmeli futbolcusu. Bir takımla görüşmesi yasak. Bize gelen teklifler var ancak biz bunları kulübümüze yönlendiriyoruz. Ömer sadece futboluna odaklanmak istiyor. Bu çıkan haberler ve yorumlar 17 yaşında ki bir çocuğu olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

12NE KADAR FENERBAHÇELİ OLDUĞUMUZU HERKES BİLİYOR
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"NE KADAR FENERBAHÇELİ OLDUĞUMUZU HERKES BİLİYOR"

Sözleşme uzatılması konusunda sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüştüklerini söyleyen İsmail Beyaz, "Bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Sözleşme için Emre abi ile görüştük. Şu anda hem Fenerbahçe hem de menajerimizin transfer yoğunluğundan dolayı daha uygun bir vakitte görüşme kararı aldık. Bu spekülasyonlar sadece Ömer’e zarar veriyor. farklı farklı menajerin isimleri ortaya atılıyor bizim tek bir menajerimiz var Mehmet Eser kendisi Almanya da yaşıyor ve bizim bütün haklarımız kendisine bağlıdır." demişti.

13FENERBAHÇENİN ÇIKARI VE İZNİ OLMADAN İMZA ATMAYIZ
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"FENERBAHÇE'NİN ÇIKARI VE İZNİ OLMADAN İMZA ATMAYIZ"

Ömer Faruk Beyaz için aldıkları tüm kararları Fenerbahçe Kulübü ile ortak alacaklarını söyleyen İsmail Beyaz,” Fenerbahçe ile herhangi bir problemimiz yok olsa dahi bunu çok basit bir şekilde çözeriz bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Kesinlikle şunu belirtmeliyim ki her türlü kararı alabiliriz ama bunu Fenerbahçe ile ortak bir şekilde alırız. Fenerbahçe’nin çıkarı ve izni olmayan hiçbir şeye imza atmayız” şeklinde konuşmuştu.

14EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ
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EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

"Ömer Faruk, kendi yaşıtları arasında Avrupa'ya kafa tutabilecek bir oyuncu. Değerli buluyoruz ama biz de ona o değeri veriyoruz. Bir oyuncunun oynamasıyla alakalı yetki teknik adamdadır. Oyuncuya sorumluluk yüklerken terazi yok. Her oyuncunun kendine has özellikleri vardır. Ömer, özel yetenek. 18-22 yaş bandı, genç oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Bunlar oynayarak oyunculuğunu geliştireceği seneler. Biz Ömer Faruk'un geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz. Menajeri gelecek oturacak konuşacağız, onunla alakalı planımız sunacağız. Sahanın içinde herkes yalnızdır. Böylesine büyük takımlarda oynamak için ortaya ciddi irade koymanız gerekir."

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2013 yılından bu yana Fenerbahçe alt yapısında forma giyen Ömer Faruk Beyaz geleceğin büyük yıldızları arasında gösteriliyor. Genç oyuncu ayrıca 36 kez de Ümit Milli olmak üzere diğer yaş gruplarında Milli Takım forması giydi.

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