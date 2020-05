Son Dakika | Olcay Şahan'dan canlı yayında Kadıköy ve Ali Sami Yen itirafı!

HER MAÇ ZOR Her maç zordur. Şu an Süper Lig'de tüm maçlar kıran kırana geçiyor. Kalan 8 haftanın hepsi zor olacak. Yeni Malatyaspor'da testleri pozitif çıkanlara geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en yakın zamanda idmanlara başlar ve takımlarına katkı yaparlar.