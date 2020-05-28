Son Dakika | Olcay Şahan'dan canlı yayında Kadıköy ve Ali Sami Yen itirafı!
Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Olay Şahan, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giydiği günler hakkında çarpıcı itiraflar yaptı.
Denizlispor'da forma giyen Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski yıldızı Olcay Şahan, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu
HER MAÇ ZOR
Her maç zordur. Şu an Süper Lig'de tüm maçlar kıran kırana geçiyor. Kalan 8 haftanın hepsi zor olacak. Yeni Malatyaspor'da testleri pozitif çıkanlara geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en yakın zamanda idmanlara başlar ve takımlarına katkı yaparlar.
MAÇLARIN BAŞLAMASI DOĞRU KARAR
Almanya'yı örnek alabiliriz. Futbol oynanabiliyor. Herkes başlangıçta tedirgindi ama bir başlangıç olması lazım. Evde oturan vatandaşlar için de iyi olacak. Canları sıkılmayacak. Ben maçların başlamasını doğru bulmuyorum. Takımın tamamına yakını oynamak istiyor. Gerçekten uzun zaman oldu.
GÖNLÜM TRABZON'DAN YANA...
Şampiyonluk yarışında şu an favorim yok ama Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim. Ancak şu an kimin avantajlı olduğunu söyleyemem. Taraftarın olmaması etkili olacaktır. Bu konuda da Başakşehir önde görünüyor. Onların statları hiçbir zaman dolmadığı için bu duruma alışkınlar. Yeni bir sezon gibi başlayacağız. Her şey belirsiz.
BEŞİKTAŞ'IN YERİ BAŞKA
Trabzonspor'un da zor maçları var. Onlar kritik. Ancak Beşiktaş'ın yerinin bende başka olduğunu herkes biliyor. Trabzonspor'un zirvede olması sebebiyle öyle söyledim.
ALMANYA'DA BIRAKMAK İSTİYORUM
Şu an Denizlispor'da çok mutluyum. Sonrasında doğduğum yer Almanya'da futbolu bırakmak istiyorum. Kariyerimde hep üst düzey hocalarla çalıştım. Sürekli notlar alıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da teknik adam olmak istiyorum. Oynadığım takımları çalıştırmak isterim.
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