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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 22:26,

Son Dakika | Olcay Şahan'dan canlı yayında Kadıköy ve Ali Sami Yen itirafı!

Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Olay Şahan, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giydiği günler hakkında çarpıcı itiraflar yaptı.

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Denizlispor'da forma giyen Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski yıldızı Olcay Şahan, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu

2İŞTE OLCAY ŞAHANIN AÇIKLAMALARI
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İŞTE OLCAY ŞAHAN'IN AÇIKLAMALARI

Benim içim dışım aynı. Kendimi hiç değiştirmiyorum. İnsanlara farklı göstermeye çalışmıyorum. Bu yüzden sevildiğimi düşünüyorum.

3HER MAÇ ZOR
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HER MAÇ ZOR

Her maç zordur. Şu an Süper Lig'de tüm maçlar kıran kırana geçiyor. Kalan 8 haftanın hepsi zor olacak. Yeni Malatyaspor'da testleri pozitif çıkanlara geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en yakın zamanda idmanlara başlar ve takımlarına katkı yaparlar.

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SONUÇLAR AÇIKLANACAK

Şu an yalnızca evden idmana, idmandan eve gidiyor. Şu an bizim kulüpte hiç pozitif yok. Herkesin kendine bakması gerekiyor. Bizde de bir kez daha test yapıldı, yarın sonuçlar açıklanacak.

5MAÇLARIN BAŞLAMASI DOĞRU KARAR
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MAÇLARIN BAŞLAMASI DOĞRU KARAR

Almanya'yı örnek alabiliriz. Futbol oynanabiliyor. Herkes başlangıçta tedirgindi ama bir başlangıç olması lazım. Evde oturan vatandaşlar için de iyi olacak. Canları sıkılmayacak. Ben maçların başlamasını doğru bulmuyorum. Takımın tamamına yakını oynamak istiyor. Gerçekten uzun zaman oldu.

6GÖNLÜM TRABZONDAN YANA...
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GÖNLÜM TRABZON'DAN YANA...

Şampiyonluk yarışında şu an favorim yok ama Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim. Ancak şu an kimin avantajlı olduğunu söyleyemem. Taraftarın olmaması etkili olacaktır. Bu konuda da Başakşehir önde görünüyor. Onların statları hiçbir zaman dolmadığı için bu duruma alışkınlar. Yeni bir sezon gibi başlayacağız. Her şey belirsiz.

7BEŞİKTAŞIN YERİ BAŞKA
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BEŞİKTAŞ'IN YERİ BAŞKA

Trabzonspor'un da zor maçları var. Onlar kritik. Ancak Beşiktaş'ın yerinin bende başka olduğunu herkes biliyor. Trabzonspor'un zirvede olması sebebiyle öyle söyledim.

8AVRUPAYA GİDEBİLİRLER
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AVRUPA'YA GİDEBİLİRLER

Ligimizde Avrupa'da oynayabilecek oyuncular var. Abdülkadir Ömür, Uğurcan, İrfan Can gibi isimler gidebilir. Ligde kalite her sene daha iyiye gidiyor. Gelecekte Avrupa'da oynayan daha çok futbolcumuzu göreceğiz.

9ALMANYADA BIRAKMAK İSTİYORUM
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ALMANYA'DA BIRAKMAK İSTİYORUM

Şu an Denizlispor'da çok mutluyum. Sonrasında doğduğum yer Almanya'da futbolu bırakmak istiyorum. Kariyerimde hep üst düzey hocalarla çalıştım. Sürekli notlar alıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da teknik adam olmak istiyorum. Oynadığım takımları çalıştırmak isterim.

10SÜREKLİ İLETİŞİM HALDEYİZ
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SÜREKLİ İLETİŞİM HALDEYİZ

Benim en sevdiğim oyuncu Oğuzhan Özyakup. Bunu her zaman söylüyorum. Benim gönlümün topçusu. Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz oyuncuların yer aldığı WhatsApp grubumuz var. Sürekli konuşuyoruz, iletişim halindeyiz.

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OĞUZHAN GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Hollanda'nın Oğuzhan Özyakup'a iyi geldiğini düşünüyorum. Gelecek sezon dönerse herkes farklı bir Oğuzhan görecektir. Geri dönmek de istiyor. En güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Taraftarları coşturduğu futbolunu yeniden oynamak istiyor. Çok da hırslı.

12YETENEK Mİ ÇALIŞMAK MI
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YETENEK Mİ ÇALIŞMAK MI?

Çalışmak

13KALE DIŞINDA ASLA OYNAMAM DEDİĞİN BİR POZİSYON VAR MI
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KALE DIŞINDA ASLA OYNAMAM DEDİĞİN BİR POZİSYON VAR MI?

Stoper ve forvet.

14DÜNYA FUTBOLUNDAKİ BİR NUMARALI TEKNİK DİREKTÖRÜN KİM
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DÜNYA FUTBOLUNDAKİ BİR NUMARALI TEKNİK DİREKTÖRÜN KİM?

Şu an Klopp. Genel olarak bakarsak Pep Guardiola.

15TALISCA MI ALEX DE SOUZA MI
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TALISCA MI ALEX DE SOUZA MI?

Jose Sosa. Sosa ile birlikte 4 sene oynadım. Başarı anlamında da bakarsan en iyisi Sosa. İtalya, İspanya, Almanya, Türkiye'de her şeyi kazanmış bir futbolcu. Alex'in önünde görüyorum.

16MARIO GOMEZ Mİ DIDIER DROGBA
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MARIO GOMEZ Mİ DIDIER DROGBA?

Gomez demem lazım ama gerçekçi olursak Drogba

17SANA EN TERS GELEN SAVUNMA OYUNCUSU KİM
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SANA EN TERS GELEN SAVUNMA OYUNCUSU KİM?

Bana kimse ters gelmiyordu. Beni zorlayan bir bek yoktu. Futbol akıl oyunudur. Duruma göre hareket ederim.

18KADIKÖY DEPLASMANI MI ALİ SAMİ YEN Mİ DAHA ZOR
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KADIKÖY DEPLASMANI MI ALİ SAMİ YEN Mİ DAHA ZOR?

Kadıköy çünkü Ali Sami Yen'de 2 galibiyetim var. Kadıköy'de galibiyetim yok. Denizlispor ile bu sezon yaklaşmıştık. Fenerbahçe beraberliğe şampiyon olmuş gibi sevindi. Bu bizim büyük takım olduğumuzu gösteriyor.

19KOLEKSİYONUN VAR MI
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KOLEKSİYONUN VAR MI?

Forma koleksiyonum var. 500'e yakın forma var. Oynadığım maçlardaki formaları saklıyorum.

20KENDİNİ 3 KELİMEYLE NASIL TANIMLARSIN
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KENDİNİ 3 KELİMEYLE NASIL TANIMLARSIN?

Karakterli, düzgün ve mütevazı

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