Okan Buruk bombayı patlattı! "Fenerbahçe ile..."

AYAĞIM KIRILMASA FARKLI OLABİLİRDİ Emre ile farklı özelliklere sahiptik. 17 yaşında A takıma gelen Emre’nin yeteneği çok üst düzeydi. Ben de ayağım kırılana kadar çok farklı, çok daha kreatif bir oyuncuydum. Sonra da çok büyük başarılar yaşadım ama o kırılma olmasa daha farklı olabilirdi. Emre de o dönem çok farklı, sol ayaklı, patlamaları olan, bire bir adam eksilten önemli bir futbolcuydu. ‘Hanginiz daha iyiydiniz?’ sorusuna ‘ikimiz de iyi oyuncuyduk’ diyelim.