Son Dakika | Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük çalım! 3 yıllık imzayı attı | Transfer Haberleri
Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir, Süper Lig'in belki de en kritik transferini yaptı.
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Geçen sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'de bu sezon işler planlandığı gibi gitmiyor.
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Turuncu lacivertli ekip ligin ilk haftasında Hatayspor karşısında şok bir yenilgi alıp Galatasaray karşısına çıkmıştı.
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0 ÇEKEN TEK TAKIM
Evinde Galatasaray'a yenilen İstanbul ekibi, ligin bir başka yeni takımı Fatih Karagümrük'e de mağlup olunca ilk üç hafta sonunda 0 çeken tek takım oldu.
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A ÇALIM
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve çıktığı 3 maçı da kaybeden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı attı.
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Bu transferin bir başka özelliği ise futbolseverlere Cengiz Ünder'i hatırlatması.
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Öyle ki 2016 yılında dönemin lig ismi PTT 1. Lig'de iki ayağını da kullanabilen ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncu olarak göze çarpan Cengiz, Başakşehir'e 5 yıllık imza atmıştı.
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13.4 MİLYON EURO
Kısa sürede Süper Lig'de büyük bir patlamaya imza atan Cengiz Ünder, kendisini 30 Haziran 2022'ye kadar Roma takımına bağlayan sözleşmeye imza atarak Başakşehir'e 13,4 milyon euro net, 1,5 milyon euro ek bedel kazandırdı.
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Aynı şekilde Çağlar Söyüncü de Freiburg'dan sıçrama yaparak bir anda kendini Premier Lig'de buldu.
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VE BAŞAKŞEHİR'DEN BİR TARİHİ HAMLE DAHA
Başakşehir, Cengiz Ünder'deki gibi tarihi bir hamle yaparak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 17 yaşındaki genç stoperi Ravil Tagir'i renklerine bağladı.
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12 yaşında küçük bir çocuk olarak girdiği Altınordu Futbol Akademisi'nden 5 yılda bir Süper Lig oyuncusu olarak ayrıldı
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SÖZLEŞME NEDEN 3 YILLIK?
Türk futbolunun gelecek vadeden ismi Ravil Tagir, İstanbul ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Başakşehir transferi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyururken açıklamada, "Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu Futbol Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek. Ravil Tagir'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." bilgileri yer aldı.
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SINIRDAN DOLAYI ÜÇ YIL
18 yaş altı futbolcularda sözleşme sınırı 3 yıl olduğu için Ravil Tagir'le daha uzun süreli sözleşme yapılamadı. Bu 3 yıllık dönemdeki performansı oyuncunun geleceği açısından ciddi önem taşıyor.
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RAVİL TAGİR KİMDİR?
Ravil Tagir 6 Mayıs 203 Cambul/Kazakistan doğumlu. 2016 yılında Altınordu alt yapısında Türkiye'ye gelen Ravil 3 sezondur değişik alt yaş gruplarında forma giydi. Altınordu alt yapısında U14, U5, U16 ve U17 formalarını terleten Ravil aynı zamanda şimdilik milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmış durumda.
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Kazakistan asıllı futbolcu bugüne dek U15, U16, U17 ve U21 olmak üzere 19 kez Türkiye Milli Takım formalarını giydi. Stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncu sol ayak. Bu sezon TFF 1. Lig'de 15 maça çıkan 16 yaşındaki futbolcunun Altınordu ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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ALTINORDU'YA VEDA
Başta kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, antrenörler ve kulüp çalışanlarına teşekkür eden Ravil Tagir, "Buraya gelirken babam 'Çocuk bizim futbolcu Altınordu'nundur' demişti. Bir futbolcu olarak kariyerimi Altınordu'nun belirlenmesini sağlayan aileme de çok teşekkür ederken, tüm anne babalara da çocukları için kulübe kayıtsız şartsız güvenmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Ravil Tagir, Altınordu'yu asla unutmayacağını, Altınordu'da yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Premier Lig'de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Altınordu genç oyuncuya güvenen, ona forma ve kendini kanıtlama şansı tanıyan büyük bir organizasyon ve bunu gerçekleştirirken bir yandan da Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek kadar kusursuz bir sisteme sahip. Bu açıdan Başakşehir formasını giyeceğim için çok gururluyum. Beni tercih eden idari ve teknik kadroya ne kadar doğru bir karar verdiklerini gösterecek inanca sahibim. İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur ve Başakşehir sayesinde Şampiyonlar Ligi, A Milli Takım heyecanları yaşarım ve belki ben de bir gün buradan Avrupa'nın en büyük liglerine giderek hem Türk futbolunu hem Başakşehir'i hem de yetiştiğim Altınordu'yu temsil ederim."