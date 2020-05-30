Son dakika | 'Fenerbahçe'ye transfer olacak' iddiaları için flaş açıklama!

CANER ERKİN İÇİN AÇIKLAMA Caner Erkin'in ise menajeri Batur Altıparmak ise Spor Arena'ya yaptığı özel açıklamada "Beşiktaş ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs’ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor. Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle Beşiktaş’ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz.