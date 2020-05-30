Son dakika | 'Fenerbahçe'ye transfer olacak' iddiaları için flaş açıklama!
Fenerbahçe'nin sol bek listesinde yer aldığı belirtilen yıldız oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve yerini Filip Novak ya da Beşiktaş'tan Caner Erkin ile dolduracağı ileri sürülmüştü.
2
Abone Ol
Joao Pereira, Majid Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmelerini uzatan Trabzonspor'un da Jose Sosa ile birlikte Novak için de çalışmalarını sürdürdüğü duyurulmuştu.
3
Abone Ol
Sarı-lacivertli kulübün Filip Novak'ı gündemine aldığı yönündeki haberler hakkında önemli bir açıklama geldi.
4
Abone Ol
Asist Analiz'in haberinde; Çek oyuncunun transferiyle ilgili olarak Fenerbahçe’nin ocak ayı transfer döneminde bir girişimi olduğu ancak sonrasında bu transferden vazgeçildiği belirtildi.
5
Abone Ol
Ayrıca sarı-lacivertlerinin en üst mercisinden de Novak'ın transfer edileceği yönündeki haberlere yalanlama geldi.
6
Abone Ol
TRABZONSPOR İLE ANLAŞMAYA YAKIN
Trabzonspor yöneticilerinin Çek sol beke yıllık 1.5 milyon Euro önerirken; Novak’ın bordo-mavili ekipten 1.7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. İki taraf arasında yakın zamanda orta nokta bulunacak ve Trabzonspor Çek bekinin sözleşmesini uzatacak.
7
Abone Ol
Trabzonspor’un bu sezon gösterdiği performansta ciddi bir emeği olan Filip Novak, 32 maçta bordo-mavili formayı giydi ve 5 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.
8
Abone Ol
CANER ERKİN İÇİN AÇIKLAMA
Caner Erkin'in ise menajeri Batur Altıparmak ise Spor Arena'ya yaptığı özel açıklamada "Beşiktaş ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs’ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor. Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle Beşiktaş’ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz.
9
Abone Ol
Her zaman öncelikle sözleşmenin devam ettiği kulüple görüşmek ve şartların konuşulması lazım. Biz her zaman böyle yaptık, zamanında Mehmet Topal için de öncelikle Fenerbahçe’yi beklemiştik. ifadelerini kullanmıştı.