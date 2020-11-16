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GeriFutbol Son Dakika | Norveç'te olay karar! Alexander Sörloth geri dönüyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 14:43 | 

Son Dakika | Norveç'te olay karar! Alexander Sörloth geri dönüyor...

Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç'te olay oldu.

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Bundesliga ekibi Leipzig'in sezon başında 20 milyon euro ödeyerek Trabzonspor'dan transfer ettiği Alexander Sörloth, henüz yeni takımıyla gol atabilmiş değil.

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Bu sezon tek gollerini Norveç milli takımında atan Sörloth, milli arada yine Norveç'e giderken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

3NORVEÇE YASAK
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NORVEÇ'E YASAK!

Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, bir futbolcusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edildi.

4SAĞLIK BAKANLIĞI KARAR VERDİ
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SAĞLIK BAKANLIĞI KARAR VERDİ

Norveç Milli Takımı'ndaki futbolcular, ülkedeki Kovid-19 protokolleri gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi nedeniyle ülkede kaldı.

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Norveç sağlık bakanlığı, takımdaki futbolcuların en az 10 gün ülkede karantina altında kalmaları gerektiğini Norveç futbol federasyona iletti. Bu futbolcular arasında Alexander Sörloth da yer alıyordu...

6LEIPZIG AÇIKLADI ÖZEL İZİN...
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LEIPZIG AÇIKLADI! ÖZEL İZİN...

Bu gelişmelerin ardından Leipzig kulübü Sörloth için devreye girdi. Alman Kicker gazetesine konuşan Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, Sörloth için özel izin aldıklarını açıkladı.

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Golcü oyuncu için Norveç sağlık bakanlığından özel izin alan Leipzig, bu şekilde Sörloth'un Almanya'ya dönmesini sağladı. Krösche, Sörloth'un kısa bir süre sonra Almanya'da olacağını söyledi.

8HAALANDA DA İZİN ÇIKTI
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HAALAND'A DA İZİN ÇIKTI

Aynı şekilde bir başka Alman ekibi Borussia Dortmund'un da Erling Haaland için aynı başvuruyu yaptığı ve onay aldığı kaydedildi.

9İKİ TEST NEGATİF ÇIKARSA...
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İKİ TEST NEGATİF ÇIKARSA...

Hem Sörloth hem de Haaland'ın Almanya'da maçlara çıkabilmesi için yapılacak iki koronavirüs testinin de negatif çıkması gerektiği belirtildi.

10NORVEÇİN KORONAVİRÜS KARARI
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NORVEÇ'İN KORONAVİRÜS KARARI

Ancak Sörloth ve Haaland dışında Norveç'teki oyuncular, koronavirüs kuralları nedeniyle 10 gün karantina altında kalacak.

11GALATASARAY DA ETKİLENMİŞTİ
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GALATASARAY DA ETKİLENMİŞTİ

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui'nin de koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı ve futbolcu, karantina süresi kadar Norveç'te kalacak.

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Karantina sürecinde olan Omar, testi negatif çıktıktan sonra Türkiye'ye dönecek.

13AYRIMCILIK VAR
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'AYRIMCILIK VAR!'

Sörloh ve Haaland'a verilen bu karar ise ülkede krize yol açtı. Bir kesim, bu kararın ayrımcılık olduğunu düşünürken Norveç'i eleştirdi.

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