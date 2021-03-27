Son dakika: Norveç Türkiye maçına saatler kala ilk 11'de...

'KIRAN KIRANA BİR MAÇ OLACAK' 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde bugün Norveç ile karşılaşacak Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş, önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Güneş’in öne çıkan ifadeleri şöyle: ''Norveç’in son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu da aynı şekilde önemli olacak. Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız.''