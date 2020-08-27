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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 15:06 | 

Son Dakika | Nikola Kalinic transferinde asıl bomba ortaya çıktı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş ve Fenerbahçe, forvet transferinde Nikola Kalinic için karşı karşıya geldi...

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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözü yapılacak olan forvet transferine çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe, yaptığı 10 transferle dikaktleri üzerine çekerken takımın golcü oyuncusu Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması bekleniyor.

3VEDAT MURIQI İTALYA YOLCUSU
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VEDAT MURIQI İTALYA YOLCUSU

Lazio'nun bonuslarla birlikte 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücretiyle Muriqi'yi Fenerbahçe'den transfer edeceği belirtiliyordu. Hatta İtalyan basını, bu transfer için 'bitti' yorumlarında bulunuyor.

4BURAKTAN SONRA GELEN OLMADI
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BURAK'TAN SONRA GELEN OLMADI

Beşiktaş ise golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille takımına gitmesinin ardından henüz yeni bir forvet almadı.

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Cyle Larin, kiralık gittiği Belçika'dan geri döndü ama Beşiktaş'ın PAOK'a yenildiği maçta da forvet eksikliği net bir şekilde görüldü.

6ORTAK PAYDA KALINIC
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ORTAK PAYDA KALINIC

İki takım da forvet transferine yoğunlaşmışken aynı futbolcu için karşı karşıya geldiler: Nikola Kalinic...

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Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe bonservisi Atletico Madrid'de buluan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren Hırvat golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

8İTALYAN BASINI DUYURDU
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İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Kalinic transferi için Atletico Madrid ile masaya oturduğunu belirtmişti. Sky Italia'nın haberine göre Kalinic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki golcüye teklifini de iletti.

9BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI
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''BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI''

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Beşiktaş'ın Kalinic ile görüşmelere başladığını duyurmuştu. Di Marzio, son olarak ''Beşiktaş, Kalinic için Atletico Madrid'e teklif yaptı'' diye konuşmuştu.

10FENERBAHÇE DE TEKLİF GÖTÜRDÜ
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''FENERBAHÇE DE TEKLİF GÖTÜRDÜ''

İtalya'dan Calciomercato sitesinin haberine göre ise Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferinde bir adım önde. Haberin detaylarında ''Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından Nikola Kalinic'e resmi teklif götürdü.'' sözleri dikkat çekti.

11KİMİN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK
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KİMİN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK?

İtalya'dan bazı kaynaklar ise Fenerbahçe'nin Kalinic'e yaptığı yıllık maaş teklifinin Beşiktaş'tan daha fazla olduğunu iddia etmişti.

12KRİTİK TARİH 31 AĞUSTOS
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KRİTİK TARİH 31 AĞUSTOS

Nikola Kalinic'in Roma ile kiralık sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona erecek ve Hırvat futbolcu, bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid'e geri dönecek. Bu tarihe kadar Kalinic'in Roma ile kiralık sözleşmesi devam ediyor.

13ATLETICOYU İSTEMİYOR
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ATLETICO'YU İSTEMİYOR

Ancak 32 yaşındaki golcü oyuncu, Atletico Madrid'de oynamak istemiyor. Kalinic, daha önceden de yaptığı açıklamalarda yedek oturmak istemediğini ve bu yüzden Atletico'da kalmak istemediğini açık bir şekilde dile getirmişti.

14TRANSFER DERBİSİNİ KİM KAZANACAK
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TRANSFER DERBİSİNİ KİM KAZANACAK?

Kariyerinde Milan, Fiorentina, Atletico Madrid ve Roma gibi takımların formasını giymiş, 42 kez de Hırvatistan milli takımında oynamış olan Nikola Kalinic için Fenerbahçe'nin mi yoksa Beşiktaş'ın mı mutlu sona ulaşacağı merak konusu...

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