Son Dakika | Nikola Kalinic transferinde asıl bomba ortaya çıktı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözü yapılacak olan forvet transferine çevrilmiş durumda.
2
Abone Ol
Fenerbahçe, yaptığı 10 transferle dikaktleri üzerine çekerken takımın golcü oyuncusu Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması bekleniyor.
3
Abone Ol
VEDAT MURIQI İTALYA YOLCUSU
Lazio'nun bonuslarla birlikte 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücretiyle Muriqi'yi Fenerbahçe'den transfer edeceği belirtiliyordu. Hatta İtalyan basını, bu transfer için 'bitti' yorumlarında bulunuyor.
4
Abone Ol
BURAK'TAN SONRA GELEN OLMADI
Beşiktaş ise golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille takımına gitmesinin ardından henüz yeni bir forvet almadı.
5
Abone Ol
Cyle Larin, kiralık gittiği Belçika'dan geri döndü ama Beşiktaş'ın PAOK'a yenildiği maçta da forvet eksikliği net bir şekilde görüldü.
6
Abone Ol
ORTAK PAYDA KALINIC
İki takım da forvet transferine yoğunlaşmışken aynı futbolcu için karşı karşıya geldiler: Nikola Kalinic...
7
Abone Ol
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe bonservisi Atletico Madrid'de buluan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren Hırvat golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
8
Abone Ol
İTALYAN BASINI DUYURDU
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Kalinic transferi için Atletico Madrid ile masaya oturduğunu belirtmişti. Sky Italia'nın haberine göre Kalinic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki golcüye teklifini de iletti.
9
Abone Ol
''BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI''
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Beşiktaş'ın Kalinic ile görüşmelere başladığını duyurmuştu. Di Marzio, son olarak ''Beşiktaş, Kalinic için Atletico Madrid'e teklif yaptı'' diye konuşmuştu.
10
Abone Ol
''FENERBAHÇE DE TEKLİF GÖTÜRDÜ''
İtalya'dan Calciomercato sitesinin haberine göre ise Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferinde bir adım önde. Haberin detaylarında ''Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından Nikola Kalinic'e resmi teklif götürdü.'' sözleri dikkat çekti.
11
Abone Ol
KİMİN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK?
İtalya'dan bazı kaynaklar ise Fenerbahçe'nin Kalinic'e yaptığı yıllık maaş teklifinin Beşiktaş'tan daha fazla olduğunu iddia etmişti.
12
Abone Ol
KRİTİK TARİH 31 AĞUSTOS
Nikola Kalinic'in Roma ile kiralık sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona erecek ve Hırvat futbolcu, bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid'e geri dönecek. Bu tarihe kadar Kalinic'in Roma ile kiralık sözleşmesi devam ediyor.
13
Abone Ol
ATLETICO'YU İSTEMİYOR
Ancak 32 yaşındaki golcü oyuncu, Atletico Madrid'de oynamak istemiyor. Kalinic, daha önceden de yaptığı açıklamalarda yedek oturmak istemediğini ve bu yüzden Atletico'da kalmak istemediğini açık bir şekilde dile getirmişti.
14
Abone Ol
TRANSFER DERBİSİNİ KİM KAZANACAK?
Kariyerinde Milan, Fiorentina, Atletico Madrid ve Roma gibi takımların formasını giymiş, 42 kez de Hırvatistan milli takımında oynamış olan Nikola Kalinic için Fenerbahçe'nin mi yoksa Beşiktaş'ın mı mutlu sona ulaşacağı merak konusu...