Son Dakika | Nikola Kalinic transferinde asıl bomba ortaya çıktı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

TRANSFER DERBİSİNİ KİM KAZANACAK? Kariyerinde Milan, Fiorentina, Atletico Madrid ve Roma gibi takımların formasını giymiş, 42 kez de Hırvatistan milli takımında oynamış olan Nikola Kalinic için Fenerbahçe'nin mi yoksa Beşiktaş'ın mı mutlu sona ulaşacağı merak konusu...