Son Dakika | Nihat Özdemir açıklamıştı! 'Hükmen mağlubiyet' kararı, Fatih Terim...

Fatih Terim'in 'hükmen mağlubiyet' sözleri şöyle; "Pandeminin yakıp yıktığı ortamda TFF'nin de işi kolay değil. Burada şu anda kadrolarda rakam 30. 30'dan 14 gibi görünüyor. Şu anda erteleme diyor kural. Şu an hükmen mağlubiyet yok. Düşüncesi ikinci yarı için hükmen mağlubiyet değil. 42 hafta oynuyoruz biz. Avrupa Şampiyonası'nı düşününce zaman sıkıntısı var. Erteleyip nereye koyacaksınız. Ben onların yerinde olsam 30'u 35 yaparım, 40 yaparım. U17 oyuncularını da hazır tutmaya çalışıyoruz. Başımıza iş gelir diye. Bu maçlar her halükarda oynanabilir zaten. Bu Türkiye Ligi, ciddi bir lig. Önemli bir yarışma içerisindeyiz hepimiz. Sahaya çıkan 11'lerin çok fazla gençle olması çok mantıklı değil ama yapacak bir şey yok. Yapacak olan şey kadro rakamını yükselterek sahada kalmaya çalışmak. Rakamı koyarsanız hükmeni de koyabilirsiniz."