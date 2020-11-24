Son Dakika | Nihat Özdemir açıklamıştı! 'Hükmen mağlubiyet' kararı, Fatih Terim...
Türk futbolunda dengeleri değiştirecek kararla ilgili Galatasaray kanadından ilk açıklama geldi.
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin tartıştığı konu için Hürriyet’e konuşurken Covid-19 salgını nedeniyle sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulamayan Süper Lig takımlarının ikinci yarı itibariyle hükmen yenik sayılabileceğini açıklamıştı.
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Bu konuya bazı kulüpler sıcak yaklaşırken, “Kesinlikle olmaz, karşıyız” diyenler de var. Son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu verecek. Bu konuda ne düşündüklerini öğrenmek için TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’i aradık.
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Özdemir son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu kendisinin tartışmaya açtığını ifade ederek, "Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19’dan dolayı maçları erteleyemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim.” şeklinde konuşmuştu.
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GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Kararın gerekçesi hakkında da bilgiler veren TFF Başkanı, “Niye böyle bir karar alabiliriz, açıklayayım; 28 Ocak’ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs’ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak.” dedi.
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YAPACAK BİR ŞEYİMİZ KALMIYOR
“Ve başkanlarımıza da, “Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz” dedim. Çok açık bir şekilde bunu kendilerine ifade ettim. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. “Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz” dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında.”
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LiG ZAMANINDA BiTMELi
Ligin kesinlikle zamanında bitmesi gerektğini sözlerine ekleyen Nihat Özdemir, “Bizim hedefimiz, bütün maçların zamanında oynanarak ligin tamamlanması. Konu başlığımız bu. Siz kulüpler olarak bunu tartışın ve bir karara varın. 16 Mayıs’ta lig bitmeli çünkü hemen ardından Avrupa Şampiyonası’nda İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağımız maçlar var.” dedi.
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TERİM'DEN ÇAĞRI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Kayserispor maçının ardından konuyla ilgili görüşlerini aktardı.
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Koronavirüs vakalarının takımlarda artması durumunda hükmen mağlubiyetin devreye sokulması planı için görüşü sorulan Fatih Terim, kadrodaki oyuncu sayısının arttırılması gerektiğini vurgularken TFF'ye bir çağrıda bulundu.
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Fatih Terim'in 'hükmen mağlubiyet' sözleri şöyle;
"Pandeminin yakıp yıktığı ortamda TFF'nin de işi kolay değil. Burada şu anda kadrolarda rakam 30. 30'dan 14 gibi görünüyor. Şu anda erteleme diyor kural. Şu an hükmen mağlubiyet yok. Düşüncesi ikinci yarı için hükmen mağlubiyet değil. 42 hafta oynuyoruz biz. Avrupa Şampiyonası'nı düşününce zaman sıkıntısı var. Erteleyip nereye koyacaksınız. Ben onların yerinde olsam 30'u 35 yaparım, 40 yaparım. U17 oyuncularını da hazır tutmaya çalışıyoruz. Başımıza iş gelir diye. Bu maçlar her halükarda oynanabilir zaten. Bu Türkiye Ligi, ciddi bir lig. Önemli bir yarışma içerisindeyiz hepimiz. Sahaya çıkan 11'lerin çok fazla gençle olması çok mantıklı değil ama yapacak bir şey yok. Yapacak olan şey kadro rakamını yükselterek sahada kalmaya çalışmak. Rakamı koyarsanız hükmeni de koyabilirsiniz."
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"Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün karar alındı dedi ki, ülke adına 15 gün - 21 gün - 1 ay olur ise, bırakmak bir ara vermek zorunda kalırsak, esas sıkıntı o zaman. Her kafadan bir ses çıkacak o zaman, şöyle böyle olsun diye. Bana kalırsa şimdiden böyle bir ihtimal olur ise TFF'nin kararı budur. Sıralamaya göre mi onaylarsanız, ben bunu kabul etmiyorum mu dersiniz. O TFF'nin kararı.
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"Türkiye Kupası finaline gelince nerede olacak diye soruyorsunuz. 1 sene önceden Adana'da oynuyorum, böyle bir şey. TFF, şimdiden bu şartlar olursa böyle karar alırım demesi lazım. Böylece kimsenin tesiri altında kalmaz. Rahatsız edici sorulara da muhatap olmaz."
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FATİH TERİM'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
"Bugün 5 dakika uzatma verildi. Kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, tebrikler. Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır? Bu kadar kolay mı 8, 9, 10 dakika vermemek?"