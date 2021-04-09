OYUNCUYU ELEÅžTÄ°RMEZSEN RAHAT OLUR "FutbolcularÄ± genelde idmana Ã§Ä±kÄ±yor, sahaya Ã§Ä±kÄ±yor eve gidiyor diye bir algÄ± vardÄ±r ya. EtrafÄ±nda neler olup bitiyor farkÄ±nda deÄŸillerdir diye. Ne kadar yanlÄ±ÅŸ bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±. FenerbahÃ§eli oyuncu sezon baÅŸÄ±ndan beri kÃ¶tÃ¼ oynuyor ama hocasÄ± Ã§Ä±kÄ±yor Ã§izgiyi yanlÄ±ÅŸ Ã§ektiler, golÃ¼mÃ¼ze ofsayt verdiler diyor. Oyuncuya eleÅŸtiri yok. Oyuncu da hakem yÃ¼zÃ¼nden elendim diyor, eleÅŸtiren yok ki beni diyor, futbolcular hep rahat"