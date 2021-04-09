Son Dakika: Nihat Kahveci'den Malatya - Fenerbahçe maçÄ± sonrasÄ± Ali Koç iddiasÄ± ve Ä°rfan Can Kahveci'nin düÄŸünüyle ilgili olay sözler
Eski futbolcu Nihat Kahveci, FenerbahÃ§e'nin Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± deÄŸerlendirirken baÅŸkan Ali KoÃ§'la ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya attÄ±.
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Nihat Kahveci'nin Ä°rfan Can Kahveci'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ile ilgili sÃ¶zleri de Ã§ok konuÅŸulacak tÃ¼rden. Ä°ÅŸte Kahveci'nin Yeni Malatyaspor maÃ§Ä± analizi ve Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler...
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GELEN GÄ°DEN HEP KIYASLANACAK
"Yeni Malatya zor deplasman ama 11 maÃ§tÄ±r kazanamayan bir takÄ±ma karÅŸÄ± puan kaybetmek her takÄ±ma sÄ±kÄ±ntÄ± yaratabilir. FenerbahÃ§e'ye yeni bir hoca geldi ve beklentiler de deÄŸiÅŸti. GeldiÄŸinden beri Emre hoca ve Erol hoca dÃ¶nemi hep kÄ±yaslanacak."
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Ä°LK 45'LER Ã‡Ã–PE GÄ°DÄ°YOR
"Denizli maÃ§Ä± izledik Ã¶rneÄŸin, ilk yarÄ±sÄ± Ã§Ã¶pe gidiyor. BugÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta da aynÄ±sÄ± oldu. Ä°lk yarÄ± yoktu FenerbahÃ§e. Duran top kullanÄ±rken topu kaptÄ±rÄ±yorsun, hatlarÄ±n arasÄ± aÃ§Ä±k ve golÃ¼ yiyorsun. FenerbahÃ§e 6-7 sezondur ÅŸampiyon olamÄ±yor ama bu sezon kadar eziyet Ã§ekmemiÅŸtir taraftar. Bundan daha iyi oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§lar vardÄ± o sezonlarda."
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SEZON BOYUNCA 1-2 MAÃ‡TA Ä°YÄ°LER
"Her zaman sÃ¶ylÃ¼yoruz, transferler aÃ§Ä±klanÄ±yor. Novak, Caner, GÃ¶khan gibi ne kadro geliyor diyoruz. Sezon boyunca aklÄ±mÄ±za gelen maÃ§ sayÄ±sÄ± 1-2'dir. Onlarda da 30-40 dakikalÄ±k performanslar. Konya maÃ§Ä±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Trabzon maÃ§Ä±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ gibi..."
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HOCA ELEÅžTÄ°RÄ°LDÄ° GÄ°TTÄ°, FUTBOLCULAR?
"Erol hoca suÃ§luydu dimi, gitti. Hoca deÄŸiÅŸti Emre hoca geldi, deÄŸiÅŸen bir ÅŸey var mÄ±? yok. Direklerden dÃ¶nÃ¼yor top, kalite eksikliÄŸi ÅŸans neyse ne. DeÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. Erol hocayÄ± eleÅŸtirdik gitti, Emre hocayÄ± da eleÅŸtirelim evet de oyuncular, artÄ±k sizde de sÄ±kÄ±ntÄ± var. Hangi takÄ±mda oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶sterme konusunda futbolcular da elinden geleni yapmasÄ± lazÄ±m artÄ±k"Â
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SIRA BAÅžKANA DA GELÄ°R
"Ä°sim olarak hepsi Ã§ok gÃ¼zel, performans olarak sahada isimlerinizin yÃ¼zde 20'sini gÃ¶stermiyorsunuz. Sosa Ã¼lkenin en iyi orta kesen oyuncularÄ±ndan belki nerelere vuruyor. Pelkas da bugÃ¼n mesela kaÃ§Ä±rdÄ± neredeyse boÅŸ kaleye. Oyuncularda asÄ±l sÄ±kÄ±ntÄ± var. Ben dedim, 1 numaralÄ± suÃ§lu hocadÄ±r ve gitti. Åžuan sorumluluk oyuncularda ama eleÅŸtiri baÅŸkan ve yÃ¶netime de gelir bÃ¶yle giderse."
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EMRE'NÄ°N HIRSI OYUNCULARA GEÃ‡EMEMÄ°Åž
"Emre hoca sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz dedi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda. Emre hocanÄ±n oyun karakterini biliyoruz, onun oyunculuk karakteri neden oyunculara geÃ§emiyor. Oyuncular hiÃ§ alamÄ±yor bu hÄ±rsÄ±. Dil mi diyeceksiniz. Emre hoca Ä°ngilizce, Ä°spanyolca, Ä°talyanca hepsini biliyor zaten"
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1 MAÃ‡TA 3 ORTA SAHA MI DEÄžÄ°ÅžÄ°R?
"1 tane futbolcu Thiam'in pozisyonunda itiraz etti mi? Etmedi. Sen sahada kazanmayÄ±, ÅŸampiyon olmayÄ± istemiyorsun, ruh halin o senin. Oyuna girenler Sosa, Pelkas, Ferdi ggiriyor. KaÃ§ takÄ±m ister bu kadar oyuncuyu. 3 tane orta saha deÄŸiÅŸiyor. DoÄŸru yanlÄ±ÅŸ tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. EÄŸer maÃ§ta 3 orta sahanÄ± deÄŸiÅŸtiriyorsan maÃ§tan Ã¶nce konuÅŸtuÄŸun her ÅŸey boÅŸuna olmuÅŸ demektir. Gustavo sakatlÄ±ktan sonra kendine gelemedi."
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EN Ä°YÄ° MAÃ‡LARDA MERT - SOSA VARDI
"FenerbahÃ§e'nin en iyi oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§lardaki orta sahasÄ±nda kim vardÄ±? Sosa - Mert Hakan, senin orta sahan o zaman bu. Kadro kiminle yÃ¼rÃ¼men gerektiÄŸinii sÃ¶ylÃ¼yor. Ã–yle bir kadro ki otursak yazsak onu niye yazmadÄ±n diye tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. TartÄ±ÅŸmaya neden aÃ§Ä±k? Ã‡Ã¼nkÃ¼ sezon baÅŸÄ±ndan ber gÃ¶sterdikleri bireysel performanslar yÃ¼zÃ¼nden. Altay, Szalai, Serdar oynar diyoruz. Gerisine kesin oynar diyemiyoruz."
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OYUNCUYU ELEÅžTÄ°RMEZSEN RAHAT OLUR
"FutbolcularÄ± genelde idmana Ã§Ä±kÄ±yor, sahaya Ã§Ä±kÄ±yor eve gidiyor diye bir algÄ± vardÄ±r ya. EtrafÄ±nda neler olup bitiyor farkÄ±nda deÄŸillerdir diye. Ne kadar yanlÄ±ÅŸ bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±. FenerbahÃ§eli oyuncu sezon baÅŸÄ±ndan beri kÃ¶tÃ¼ oynuyor ama hocasÄ± Ã§Ä±kÄ±yor Ã§izgiyi yanlÄ±ÅŸ Ã§ektiler, golÃ¼mÃ¼ze ofsayt verdiler diyor. Oyuncuya eleÅŸtiri yok. Oyuncu da hakem yÃ¼zÃ¼nden elendim diyor, eleÅŸtiren yok ki beni diyor, futbolcular hep rahat"
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FUTBOLCU SORUN BÄ°ZDE DEÄžÄ°L DEMEKKÄ° DEDÄ°
"Hoca Ã§Ä±kÄ±p diyebilmeli ki, orta sahada Gustavo - Ozan'Ä± oynattÄ±m ama Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§ta dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸim gibi mesela. BunlarÄ± hiÃ§ dinleyemedik biz. OyuncuÄ±larÄ±n ne oynayÄ±p oynamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dinleyemedik hocadan. Futbolcu stresi en az alan kÄ±sÄ±mdÄ±. Biz iyi oynamÄ±ÅŸÄ±z, sorun hakemde der yani futbolcu."
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BÄ°Z YENÄ°LÄ°NCE EVDEN Ã‡IKAMAZDIK
"Biz yenildiÄŸimizde 3 gÃ¼n evden Ã§Ä±kamÄ±yorduk. YemeÄŸe gidemiyorduk. KulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gelip abi nasÄ±l kaÃ§Ä±rdÄ±n onu diyordu. Yenildikten sonra 48 saat evde duruyorduk. Bu futbolcular rahat rahat."
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DERBÄ°DEN SONRA DÃœÄžÃœN AYARLAYAMAZSIN
"Ä°rfan Kahveci, bir kere soyadÄ± Kahveci severim, orasÄ± ayrÄ±. Sen BeÅŸiktaÅŸ derbisinden sonra nasÄ±l dÃ¼ÄŸÃ¼n ayarlayabilirsin? Bu rahatlÄ±k nereden geliyor? Severim ama yanlÄ±ÅŸa da yanlÄ±ÅŸ derim. Berabere kaldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼zÃ¼ntÃ¼ isyan olur, biz evden Ã§Ä±kamÄ±yorduk"
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BU KADAR VURDUMDUYMAZLIK OLMAZ!
"Puan kaybettiÄŸinde bir isyan olur. BeÅŸiktaÅŸ'la ilk maÃ§Ä±mda Ã‡anakkale Dardanel'e yenildik. Fulya Tesisleri'ne dÃ¶nemedik. 2 gÃ¼n evden Ã§Ä±kamadÄ±m. Pizza sÃ¶yledim, kuryeden utandÄ±m. Biz hocayÄ± eleÅŸtir, sistemi eleÅŸtir, BaÅŸkan evet ama biz oyuncularÄ± eleÅŸtirmeyi unuttuk. Bu kadar ruhsuzluk, bu kadar vurdumduymazlÄ±k olmaz!"