Son Dakika: Newcastle United'ın istediği Fenerbahçeli! Mohammed bin Selman'ın kararı...
Suudi Arabistan Yatırım Fonu merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United için farklı transfer iddiaları ortaya atılıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni transfer iddiası Fenerbahçelileri de yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...
2
Yazılan dünya yıldızlarına rağmen Newcastle United'da transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken kış aylarında bunun sadece 60 milyon Euro ile sınırlı tutulacağı belirtiliyor.
3
United'ın transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken İngiliz basını merak edilen rakamları paylaştı.
4
KULÜP, SADECE 60 MİLYON EURO HARCAMA YAPACAK
Telegraph'ın haberine göre; Finansal Fair Play, Newcastle United'a 200 milyon Euro'luk bir harcama limiti sunuyor. Ancak kulüp ilk etapta kış transfer döneminde 60 milyon Euro civarı bir harcama yapılacak.
Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Arap sahipleriyle birçok transfer yapması beklenen Premier Lig ekibinin hedefinde bir Türk yıldız yer alıyor.
6
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın uzun uğraşlar sonrası satın aldığı Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'a birçok isim şimdiden yazılmaya başlarken gündeme Türk bir futbolcu geldi.
7
ALTAY'IN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TALİBİ
İddiaya göre; Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı izletiyor.
8
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Başarılı kaleciyle Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor.
9
AJAX, INTER, NEWCASTLE
Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Inter de Fenerbahçe'nin başarılı genç kalecisini bir süredir takip ederken talipler listesine Arap sermayesinin geçtiğimiz haftalarda satın aldığı Newcastle United da katıldı.