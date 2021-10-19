Son Dakika: Newcastle United'ın istediği Fenerbahçeli! Mohammed bin Selman'ın kararı...

KULÜP, SADECE 60 MİLYON EURO HARCAMA YAPACAK Telegraph'ın haberine göre; Finansal Fair Play, Newcastle United'a 200 milyon Euro'luk bir harcama limiti sunuyor. Ancak kulüp ilk etapta kış transfer döneminde 60 milyon Euro civarı bir harcama yapılacak.