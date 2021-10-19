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Futbol
Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 08:09 | 

Son Dakika: Newcastle United'ın istediği Fenerbahçeli! Mohammed bin Selman'ın kararı...

Suudi Arabistan Yatırım Fonu merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United için farklı transfer iddiaları ortaya atılıyor.

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Yeni transfer iddiası Fenerbahçelileri de yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

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Yazılan dünya yıldızlarına rağmen Newcastle United'da transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken kış aylarında bunun sadece 60 milyon Euro ile sınırlı tutulacağı belirtiliyor.

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United'ın transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken İngiliz basını merak edilen rakamları paylaştı.

4KULÜP, SADECE 60 MİLYON EURO HARCAMA YAPACAK

KULÜP, SADECE 60 MİLYON EURO HARCAMA YAPACAK

Telegraph'ın haberine göre; Finansal Fair Play, Newcastle United'a 200 milyon Euro'luk bir harcama limiti sunuyor. Ancak kulüp ilk etapta kış transfer döneminde 60 milyon Euro civarı bir harcama yapılacak.

İNGİLİZLER TÜM DETAYLARI DUYURDU: HABERİN GENİŞ HALİ İÇİN TIKLAYIN
5MİLLİ YILDIZIN PEŞİNDELER

MİLLİ YILDIZIN PEŞİNDELER

Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Arap sahipleriyle birçok transfer yapması beklenen Premier Lig ekibinin hedefinde bir Türk yıldız yer alıyor.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın uzun uğraşlar sonrası satın aldığı Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'a birçok isim şimdiden yazılmaya başlarken gündeme Türk bir futbolcu geldi.

7ALTAYIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TALİBİ

ALTAY'IN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TALİBİ

İddiaya göre; Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı izletiyor.

8AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Başarılı kaleciyle Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor.

9AJAX, INTER, NEWCASTLE

AJAX, INTER, NEWCASTLE

Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Inter de Fenerbahçe'nin başarılı genç kalecisini bir süredir takip ederken talipler listesine Arap sermayesinin geçtiğimiz haftalarda satın aldığı Newcastle United da katıldı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ALTAY BAYINDIR SÖZLERİ
10RESMİ MEKTUP GÖNDERDİLER

RESMİ MEKTUP GÖNDERDİLER

Altay'ın önemli taliplerinden Inter, geçen yaz transfer döneminde sarı lacivertli kulübe resmi ilgi mektubu göndermişti.

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23 yaşındaki Altay Bayındır'ın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 16 milyon euro

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