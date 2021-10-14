Son Dakika: Newcastle United'a Wanda Nara şoku! Tarihi satın alma sonrası ilk operasyondu...

CİDDİ YATIRIM SİNYALİ Staveley, "Kupalar kazanma konusunda PSG ve Manchester City kadar hırslı olacağız ama bu biraz zaman alacak. Bu büyük satın almayla kulüp büyük bir değişime girecek. Başarılar ve kupalar için yatırım kadar zaman ve doğru ekip de önemli" demişti.