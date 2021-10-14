Son Dakika: Newcastle United'a Wanda Nara şoku! Tarihi satın alma sonrası ilk operasyondu...

Spor Arena Dış Haberler - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyumun, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı resmen satın almasının ardından Ada'da sular durulmuyor.
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İNGİLTERE'DE GÜNDEM NEWCASTLE UNITED
Veliaht Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılmıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın almıştı.
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MANCHESTER CITY VE PSG İLE REKABET HEDEFLİYORLAR
Futbol tarihine geçecek satış sonrasında ülkesinin basınına demeç veren İngiliz iş insanı Amanda Staveley, kupa kazanma konusunda Manchester City ve Paris Saint Germain ile rekabet ededilmek için ciddi yatırımlar yapmaktan kaçınmayacaklarının sinyallerini vermişti.
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CİDDİ YATIRIM SİNYALİ
Staveley, "Kupalar kazanma konusunda PSG ve Manchester City kadar hırslı olacağız ama bu biraz zaman alacak. Bu büyük satın almayla kulüp büyük bir değişime girecek. Başarılar ve kupalar için yatırım kadar zaman ve doğru ekip de önemli" demişti.
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İLK HEDEF MAURO ICARDI
Amanda Staveley'nin hırslı açıklamalarının ardından gözler kulübün transfer politikasına çevrilmişti. Yeni yapılanmayla birlikte ara transfer döneminde ciddi bir atak yapmaması beklenen İngiliz temsilcisinin ilk hedefleri arasında Mauro Icardi olduğu konuşuluyordu.
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İLK ENGEL AİLE İÇİNDEN
Vatandaşı Lionel Messi'nin transferi sonrasında PSG'de aldığı süre azalan Mauro Icardi için Ocak ayında girişimlerde bulunmasına kesin gözüyle bakılan Newcastle United'a ilk engel aile içinden çıktı.
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PARİS'TE KALMAK İSTİYOR
Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Newcastle United transferine sıcak bakmadığı ve imzaların atılmasına onay vermeyeceği ortaya çıktı. İddiaya göre; modaya olan düşkünlüğüyle bilinen Wanda Nara, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamaktan son derece mutlu ve eşinin kariyerine PSG'de devam etmesini arzuluyor.
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FIFA MENAJERİ AÇIKLADI
Mauro Icardi'nin Paris Saint Germain'e transferinde büyük rol oynayan Wanda Nara'nın bu transfere izin vermeyeceği kaydediliyor. Yıldız oyuncunun bir diğer menajeri Gabriele Giuffrida ise çiftin kararını net bir şekilde dile getirdi.
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"PARİS'TENA AYRILMAK İSTEDİKLERİ SON ŞEY"
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan FIFA menajeri Gabriele Giuffrida, "Paris'ten ayrılmak şu an için Mauro ve Wanda'nın planları arasında yok. Paris'ten ayrılmak onların isteyeceği son şey. Yakın zamanda Mauro'yu bir başka takımda göreceğimizi sanıyorum." dedi.
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350 MİLYON AVROYA SATIN ALDILAR
Veliaht Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılmıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın aldı.
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STEVE BRUCE'UN KOLTUĞU SALLANTIDA
Veliaht Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılmıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın aldı.
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ADAYLARDAN BİRİ STEVEN GERRARD
İngiliz basını, kulübün yeni sahiplerinin takımı ünlü bir teknik direktöre emanet etmeyi düşündüğü, listenin ilk sırasında da İskoç devi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard'ın olduğu ifade edildi. Geçen sezonu takımıyla namağlup şampiyon tamamlayan Gerrard'ın Rangers ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rangers'ın başında 185 maça çıkan İngiliz teknik adam, 2.15 puan ortalaması tutturdu.
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BRENDAN RODGERS İHTİMALİ
Arap milyarder Muhammed bin Selman'ın yeni yatırımı Newcastle United'ın teknik direktör hedefinde Leicester City'nin menajeri Brendan Rodgers olduğu iddia edildi. Newcastle United'da teknik direktörlük görevi için Brendan Rodgers ile de görüşüleceği öne sürüldü. Newcastle United'ın Brendan Rodgers için Leicester City'ye 16 milyon sterlin ödemeyi gözden çıkardığı da konuşuluyordu.
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GÖNLÜ MANCHESTER CITY'DEN YANA
DailyMail'de yer alan habere göre; Brendan Rodgers, Newcastle United'ın teklifini kabul etmeyecek. Çünkü 48 yaşındaki menajer, Manchester City'de 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Pep Guardiola'nın yerini almayı planlıyor. Manchester City, 2009 yılında Roberto Mancini göreve geldiğinde Brendan Rodgers'ı teknik ekipte istemişti. Kulübün itibarını koruyacağına inanılan Rodgers, City'de Guardiola'nın ardından menajer listesinde.