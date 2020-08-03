Son Dakika | Ne yaptın Hakan Çalhanoğlu! İtalya bunu konuşuyor...

Teknik direktör Pioli'nin göreve geldikten sonra kendisini daha çok sol kanatta değerlendirmesi sonucunda Türk oyuncu, gol ve asistleriyle salgın nedeniyle verilen aranın ardından oynanan 8 maçın, toplamda ise sezon boyunca 11 karşılaşmanın kaderine etki etti.